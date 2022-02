Tras celebrar su cumpleaños, Regina Orozco perdió a su padre

Regina Orozco agradeció a sus padres en un emotivo mensaje de cumpleaños (Foto: Instagram/@oficialreginaorozco)

Luego de una ocasión muy importante en su vida que fue motivo para celebrar, Regina Orozco ha recibido una dura noticia que empañó su felicidad. Y es que a un día de haber celebrado su cumpleaños número 58, la cantante soprano y actriz sufrió la pérdida de su padre.

Así lo dio a conocer la conocida Megabizcocho en su cuenta de Instagram, donde compartió un clip donde se aprecia una sucesión de fotografías del señor José Guadalupe Orozco Gavaldón, compartiendo en momentos familiares y al lado de la artista, quien le dedicó una emotiva despedida.

“Pepe, Chubito, papá gracias porque con la luz de tus ojos me enseñaste a reconocer la bondad de la vida. Te voy a extrañar, pero también voy a reír cuando recuerde cuánto amor y risas compartimos. Que tu partida sea nada más un momento corto para reencontrarnos. Te amo y gracias por tu amor incondicional”, se lee en la publicación de la cantante de ópera musicalizó con el tema Para cuando me vaya, de la cantante argentina Nacha Guevara.

La cantante despidió al señor José con un emotivo post en Instagram (Foto: Captura de pantalla)

El mensaje fue comentado por sus amigos y seguidores, entre ellos algunos famosos como Ricardo Peralta, activista adepto a la 4T y la comediante Consuelo Duval, quienes le presentaron sus condolencias.

Se desconoce la causa de fallecimiento del señor padre de la querida cantante mexicana, quien tras esta pérdida se presentó en su labor como juez del programa Todos a bailar, de TV Azteca, donde por 14 semanas y en la última emisión a sólo un día del deceso de su padre, se desempeñó con la alegría propia de una emisión de esta naturaleza.

Un día antes del fallecimiento del señor José, la intérprete había escrito un agradecimiento con motivo del día de su cumpleaños y mencionó a sus padre: “Gracias a las diosas y los dioses, por 58 años de vida, a mis padres, mis hermanes, amigues y fanes por acompañarme en este viaje de altas y bajas, de éxitos, de romper límites, de aceptar mi cuerpo curvy. Que mi voz les dé felicidad y diversión a todos aquellos que me escuchan, les amo, y a seguir que hay mucho que hacer”, escribió.

La actriz se desempeñó en el programa 'Todos a bailar' (Foto: Instagram/@oficialreginaorozco)

Regina comenzó el año promocionando la película Acapulco, cinta realizada por una plataforma de contenidos streaming donde participó al lado de Eugenio Derbez. La actriz contó a Infobae México en enero pasado cómo fue trabajar en la película que fue rodada en plena contingencia sanitaria.

“Nos tocó un clima genial al grabar Acapulco, la adoro. Fue una experiencia que nunca me hubiera imaginado porque al principio me hablaron cinco días antes y me dijeron ´sí quedaste, te tienes que ir y encerrar en el hotel´, viví en una producción burbuja porque tocó trabajar con pandemia”.

Pero Regina admitió que el haber trabajado cuando se vive una crisis sanitaria limitó mucho su interacción con otras personas, además de que no le fue posible tampoco disfrutar de los atractivos del destino turístico:

Regina Orozco dio vida a 'Lupe' en la película Acapulco (Foto: Apple TV+)

“Yo no entendía bien: vives en el set y no fue fácil porque no nos dejaban salir, no puedes bajar y asolearte porque están grabando del otro lado y los camastros eran de la producción. Tampoco podías pasarte del otro lado de la playa porque no podías convivir con la gente por la responsabilidad que hay y no hubo ningún daño, no hubo contagiados de COVID”, expresó.

A pesar de haber tenido muy poca interacción con Eugenio Derbez, Regina confesó que le agrada el trabajo que hace el cómico porque pone en alto el nombre de México.

“La energía de Eugenio siempre ha sido que se rodea de gente muy profesional y de gente muy respetuosa, creo que contrata gente que no tiene conflictos. Luego puedes contratar a alguien profesional, pero que puede ser una piedrita en el zapato. Fue una elección fantástica”.

