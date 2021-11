El día que Televisa culpó a Mariana Seoane del fracaso de una telenovela

"Amor Gitano" fue el primer protagóinico de la actriz (Foto: TVyNovelas)

Mariana Seoane reveló en entrevista para Aurora Valle la verdad detrás de su primer protagónico en su carrera. Amor Gitano fue una novela producida por Pedro Damián en el año de 1999 para “La Fábrica de Sueños”. La actriz mencionó que Televisa le advirtió que si la novela no resultaba lo que todos esperaban el fracaso iba a recaer completamente en ella.

“Si la telenovela no funciona será culpa tuya”, confesó la intérprete de Niña buena. Además, dijo que tal advertencia le provocó pensar que no estaba a la altura de una protagonista, situación que con el paso del tiempo supo que no era verdad.

Durante una entrevista en el programa Confesiones de Tlnovelas, la cantante de Me Equivoqué relató que muchos miembros de la televisora no querían que ella fuera protagonista. Uno de los principales motivos se debía a una interpretación previa que había realizado.

Por haber realizado un antagónico previo, la actriz considera que no tuvo un buen recibimiento en su protagónico Mariana Seoane (Foto: Cuartoscuro)

La actriz acababa de realizar un antagónico en la telenovela Mi Pequeña Traviesa. Debido a su interpretación tan explosiva y realizar escenas sumamente agresivas, la actriz considera que las personas no lograron sacar esa imagen de su mente lo que provocó que su protagónico “angelical” fuera completamente asociado a su anterior proyecto.

“Hice Mi Pequeña Traviesa que fue una novela que tuvo muchísimo éxito y yo hice una villana entrañable en ese proyecto entonces, claro, el público me quería y me reconocía como actriz, incluso la misma empresa me reconoció mi talento. No digo que no lo hayan reconocido sino que no me veían en protagonista. Lo irónico es que después de Amor Gitano si me llamaron para hacer un protagónico pero fue en Miami”, relató.

Mariana Seoane considera que realizar una novela de época no le favoreció Mariana Seoane (Foto: Cuartoscuro)

La actriz también confesó que otro de los elementos que pudieron haber provocado el bajísimo rating fue que entraron en un horario que tenía una novela dedicada al público juvenil y Amor Gitano era una telenovela de época.

“Entramos al aire después de Muchachitas como Tú o una de estas novelas, entramos al aire después de esa novela y como era una novela súper actual, de juventud, ya sabes, nosotros entramos con una novela de época. Era una novela hermosa, una que en otros países la han repetido muchas veces y ha tenido muchísimo éxito, entonces creo que esa fue mi parte amarga del negocio; tú mejor que nadie sabes que para que una novela sea exitosa pues es la historia”, agregó Mariana.

Mariana Seoane siguió protagónizando antagonicos para Televisa Mariana Seoane (Foto: Cuartoscuro)

Después de esta amarga experiencia, Seoane llegó a considerar retirarse de la actuación, sin embargo, no tardó en sobreponerse a este duro golpe. La actriz manifestó que esta fue una de las razones por las que llegó a pensar que lo que le mencionaron en la empresa era una realidad. Sus actuaciones como antagónica habían resultado todo un éxito por lo que retirarse de la actuación no era la opción pero sí debía hacer un cambio en sus próximos proyectos.

La cantante también reveló que la empresa de San Ángel cuidó de manera exagerada cada toma o diálogo que realizaba ya que lo último que querían era que su personaje se notara de manera agresivo ya que la historia demandaba una mujer muy pacífica y linda, todo lo contrario a lo que había realizado en más de una ocasión. Mariana Seoane finalizó mencionando que ya había entendido que la culpa no era de ella ni del equipo, sino de una serie de factores que nunca dependen de su voluntad.

“Me cuidaron en todo, pero la novela finalmente no tuvo el éxito que esperaban y obviamente sí recayó en mi persona y entonces como que de pronto fue de ‘ya viste que no funcionas de protagonista, ¿verdad?’. Fue muy duro. Estuvo fuerte”, declaró Mariana Seoane.

