Altair Jarabo regresará a las telenovelas en 2022

Altair Jarabo regresará a la pantalla chica en 2022 con Televisa (Foto: Instagram/@altairjarabo)

Altair Jarabo regresará el próximo año a las telenovelas después de haberse casado en Francia con el empresario Frédéric García. Con esta noticia desmintió que tenga pensado retirarse del medio artístico tras haber ido a Europa para su matrimonio.

Para el 2022 ya se había anunciado que llegará a las pantallas una nueva telenovela de Televisa en la que se han puesto muchas expectativas. Corazón guerrero es el título tentativo del melodrama que será producido por Salvador Mejía y en que comenzará grabaciones el primer semestre del próximo año.

Una de las primeras grandes noticias acerca de esta nueva novela es que Alejandra Espinoza tendrá su debut como protagonista. Asimismo se anunció que Altair Jarabo regresará tras haberse casado con el francés Frédéric García el pasado agosto.

Altair aseguró que no se planteó la posibilidad de dejar su profesión o México al casarse con el francés (Foto: Instagram/@altairjarabo)

Y es que este matrimonio se vio envuelto en diferentes rumores cuando la actriz reveló que se casaría en Francia con el empresario que es 18 años mayor que ella. Muchos llegaron a asegurar que, debido a la posición económica de García, Jarabo se retiraría del espectáculo para vivir rodeada de lujos. “Algunos pensaban que contemplaba retirarme pero nada de eso”, dijo para People en Español.

Asimismo, en una entrevista anterior con el mismo medio, la protagonista de En nombre del amor confesó que ni tenía planes de abandonar México: “La gente dice: ‘¿Ya no vas a vivir en México?’, les digo, no, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo y mi familia también. (...) Yo soy mexicana y ahí nos conocimos, aunque tengamos aquí una base y estamos aquí de momento (en París), no, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera”, explicó.

La histrionisa se mostró muy feliz de poder volver a la pantalla chica, pues piensa que además de estar regresando a su profesión, podrá formar nuevas amistades ya que esta sería la primera vez que trabajará con Espinoza.

Alejandra fue elegida como la protagonista después de haber sufrido graves problemas de salud (Foto: Instagram/@alejandraespinoza)

“No puedo avanzar mucho, más que el hecho que estoy feliz de regresar a mi trabajo, a mi arena y a mi actividad”, comentó cuando fue cuestionada por el melodrama, y agregó sobre su colega: “Hemos coincidido en eventos, brevemente. Pero sé que es muy alegre y carismática”.

Además de la ex Nuestra Belleza Latina y Altair, esta producción tendrá entre su elenco a Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao, Sabine Moussier, Diego Olivera, Oka Giner, la primera actriz Ana Martín y, Marlene Favela.

Asimismo, hace unos días se anunció que Gaby Spanic también será parte de los actores que conformaran a la telenovela.

La actriz anunció que también será parte de "Corazón Guerrero", siendo otra de las producciones de su exitoso regreso a pantallas (Foto: Instagram/@gabyspanictv)

El productor mencionó que decidió que Espinoza sea la protagonista de esta producción ya que considera que tiene las características y el “encanto” necesarios para llevar a la pantalla el personaje principal. “Alejandra Espinoza es una gran actriz. Tiene una estrella, tiene un encanto sensacional para el personaje que le estamos dando la oportunidad”, dijo el Mejía en un encuentro con la prensa.

Alejandra, por su parte, confesó en entrevista con TVyNovelas que este es uno de sus sueños, pues desde pequeña había querido ser la estelar de una telenovela y finalmente la oportunidad tocó a su puerta. También reveló que ella no tuvo que hacer casting, ya que fue invitada a directamente ser la protagonista de Corazón Guerrero.

Esta nueva telenovela de Televisa será una adaptación de la historia argentina Valientes. Corazón guerrero se podrá basar en la sinopsis de la trama original, ésta gira en torno a los hermanos Guerrero, quienes buscan vengarse del asesino de su padre enamorando a sus hijas. Sin embargo, todo cambia cuando los sentimientos se transforman y nace el verdadero amor.

