Amanda Miguel recordó a Diego Verdaguer en el Día de San Valentín: “Feliz día, mi amor eterno”

Foto: Instagram / @yoamandamiguel

Tras la misa que se ofreció en la Basílica de Guadalupe por el eterno descanso de Diego Verdaguer y en el marco del Día de San Valentín, Amanda Miguel recordó a quien fuera el amor de su vida y padre de su única hija con un tierno mensaje que compartió en sus redes sociales.

La intérprete de grandes éxitos como Él me mintió, Mi buen corazón, Castillos, Así no te amará jamás, entre otros, se encuentra atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida. El pasado 27 de enero murió Diego Verdaguer a los 70 años de edad por complicaciones en su salud derivadas de un contagio de COVID-19, dejando un profundo dolor en sus familiares y miles de fans.

La pareja no solo conquistó al publico mexicano con sus canciones, sino que también movió corazones con su romántica historia de amor. En esta ocasión, a pesar de su duelo, Amanda Miguel no quiso dejar pasar el día de los enamorados para felicitar a su esposo. La cantante recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una tierna dedicatoria donde externó cómo fue su matrimonio.

Los cantantes construyeron una historia de amor que dejó huella en el público mexicano (Captura: @yoamandamiguel/Instagram)

“Amado Diego: Hoy celebro nuestro amor y agradezco que me hayas hecho tan feliz. Nuestro matrimonio siempre estuvo lleno de paciencia, lealtad y dedicación; fuiste y serás por siempre, el amor de mi vida.-Feliz día, mi amor eterno”, escribió.

La intérprete agradeció lo feliz que fue junto a su esposo, desde que se conocieron en una calle hasta el día de su muerte. Además del mensaje, Amanda Miguel publicó un video tipo collage donde recuperó algunas fotografías que le sirvieron para hacer un recorrido por algunos de los momentos que vivieron juntos y lo musicalizó con Simplemente amor, unos de sus inolvidables duetos.

El posteo conmocionó a los usuarios de la plataforma, quienes no tardaron en llenar la caja de comentarios con mensajes de apoyo y cariño para la artista. Entre las reacciones resaltó la presencia de Omar Chaparro, quien desde que se dio a conocer la lamentable pérdida ha expresado la profunda admiración que sentía por el intérprete de Volveré.

Omar Chaparro se despidió de su amigo Diego Verdaguer en la misa que se ofreció en su honor en la Basílica de Guadalupe (Foto: Especial)

“Se me fue un amigo del ama, un maestro, un mentor, alguien que te quiere de a gratis, alguien que desde que lo conoces hay una química, un entendimiento y una complicidad. Me duele porque me estuvo buscando. Por una cosa o por otra no coincidimos y me dolió en el alma perderlo”, dijo ante las cámaras de Sale el Sol tras su salida de la Basílica de Guadalupe.

La misa se ofreció el pasado domingo 13 de febrero en punto del mediodía. Estuvieron presentes Amanda Miguel, Ana Victoria, familiares y amigos. El público también tuvo la oportunidad de despedirse del afamado cantante gracias a que el homenaje se transmitió en las redes sociales de la Basílica. Actualmente, el video se encuentra disponible en su canal de YouTube.

Después de la misa, Amanda y su hija accedieron a tener un encuentro con los medios para hablar, por primera vez, de su sentida pérdida. Notablemente conmovida, Amanda Miguel agradeció el cariño del público y compartió que parte de las cenizas de su esposo descansarán en la Basílica porque ese era su deseo.

Foto: Las Estrellas

“Una parte de ellas va a estar aquí y otra parte va a estar en Hollywood, era un lugar que amaba. Y aquí por supuesto porque está la Virgen de Guadalupe, a quien veneramos y tenemos en la entrada de la casa, en nuestra recámara, en todos lados”, dijo Amanda en declaraciones recuperadas por Sale el sol.

Por otro lado, Ana Victoria comentó que por el momento no se tiene contemplado hacer un homenaje para su padre, pero su familia si planea continuar con los proyectos que dejó inconclusos.

SEGUIR LEYENDO: