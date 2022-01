Cómo inició el apasionado amor entre Diego Verdaguer y Amanda Miguel

La pareja se convirtió en una de las más queridas por los mexicanos (Foto: Instagram/@yoamandamiguel)

La madruga de este viernes 28 de enero se informó del fallecimiento del cantante argentino Diego Verdaguer. La familia del intérprete notificó del trágico hecho por medio de un comunicado publicado a través de redes sociales.

El deceso de Diego Verdaguer se dio debido a las secuelas que le dejó su contagio por COVID-19.

“Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos, que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna… Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos difíciles”, se lee en el comunicado.

Tras dar a conocer la noticia, Amanda Miguel, cantante y esposa del intérprete de La Ladrona, escribió un pequeño pero romántico mensaje.

La cantante escribió un pequeño pero contundente mensaje ante la partida de Diego Verdaguer (Foto: Twitter/@amandamiguels)

“Siempre te amaré”, redactó la intérprete de Él me mintió en su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, horas antes de que la familia Verdaguer Miguel informaran la pérdida del argentino, Verdaguer escribió unas palabras en donde dejó ver el cariño que tenía a su esposa: “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón @amandamiguels”.

El romance entre ambos cantantes inició en los años setentas cuando Amanda Miguel recién cumplía 18 años de edad. De acuerdo con un relato que la pareja dio para El Universal, los entonces jóvenes se conocieron en las calles de Buenos Aires, Argentina cuando el cantante de Volveré vio a su futura esposa caminando, se acercó a ella y le pidió que aceptara tomar un café con él. Ella aceptó, pero no fue sino después de muchas citas y luego de que el músico dejara de verse con sus “amigas con derechos”, que la compositora aceptó iniciar una relación.

Meses más tarde, la pareja decidió casarse por el civil. Pero fue hasta 2015 que Diego y Amanda decidieron contraer nupcias en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús ubicada en la Ciudad de México. A la celebración asistieron familiares y amigos de la pareja.

En 2018, Amanda Miguel dio a conocer que Verdaguer le fue infiel (Foto: Instagram @yoamandamiguel)

Pese a que trataron de mantener su matrimonio al margen de la industria del entretenimiento, con el paso del tiempo se pudo ver el lado más oscuro de su relación. En 2018, Amanda Miguel dio a conocer que su esposo le había sido infiel.

“Mi esposo ahora es más que fiel, aprendió la lección”, declaró la cantante acompañada de su esposo en conferencia de prensa.

Sin embargo, no fue la única ocasión que habló acerca del tema, pues en entrevista con Omar Chaparro, la argentina señaló que en más de una ocasión vivió momentos difíciles dentro de su matrimonio, consecuencia de las acciones de Verdaguer.

“Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel (...) De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría”, externó.

La pareja estuvo separada durante el confinamiento de la crisis sanitaria por COVID-19 (Foto: EFE)

Durante el confinamiento debido a la pandemia sanitaria por COVID-19, la pareja vivió la parte más complicada de su historia puesto que no estuvieron juntos por casi 8 meses.

En entrevista con Pati Chapoy durante el mes de abril del año pasado, la argentina indicó que ella emprendió un viaje hacia Los Ángeles, California después del concierto que ofrecieron el 10 de marzo de 2021 en el Auditorio Nacional y aunque su interés era reunirse al siguiente fin de semana, esto ya no se concretó por la emergencia sanitaria.

SEGUIR LEYENDO: