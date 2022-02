Omar Chaparro rompió en llanto al recordar a Diego Verdaguer y compartió la promesa que le hizo

Omar Chaparro se despidió de su amigo Diego Verdaguer (Foto: Especial)

Tras el sensible fallecimiento de Diego Verdaguer el pasado 27 de enero a los 70 años de edad, se ofreció una misa en la Basílica de Guadalupe para pedir por su eterno descanso, donde estuvieron presentes Amanda Miguel, Ana Victoria, familiares, amigos y figuras del medio, entre ellos, Omar Chaparro, quien no pudo contener el llanto al recordarlo.

El intérprete argentino que conquistó el corazón de los mexicanos con sus canciones, carisma e historia de amor junto a Amanda Miguel, perdió la vida en Los Ángeles, California, por complicaciones en su salud derivadas de un contagio de COVID-19, virus que contrajo en diciembre del 2021. De acuerdo con declaraciones de su hija menor, Ana Victoria, su padre si estaba vacunado, contrario a lo que se especulaba.

En punto del mediodía comenzó el homenaje para el cantante, donde la familia estuvo acobijada por el cariño de sus amigos y público. Actualmente, el video de la misa se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Basílica de Guadalupe. Después de que terminó la despedida, los asistentes salieron y fue en ese momento cuando Omar Chaparro detuvo su automóvil para responder algunas preguntas.

Diego Verdaguer enamoró a miles con sus interpretaciones por alrededor de cinco décadas. (Foto: Instagram/@diegoverdaguer)

El protagonista de Como caído del cielo concedió una entrevista para los medios que estaban esperando afuera de la iglesia. En cuanto el actor habló sobre la misa por el eterno descanso de Diego Verdaguer, soltó en llanto, pues en repetidas ocasiones ha declarado que era un querido amigo tanto él como para su esposa Lucía Ruiz de la Peña.

“Un momento muy emotivo, me conmovió muchísimo porque me doy cuenta que se me fue un amigo del ama, un maestro, un mentor, alguien que te quiere de a gratis, alguien que desde que lo conoces hay una química, un entendimiento y una complicidad”, dijo ante las cámaras de Sale el Sol.

Entre lagrimas, Omar Chaparro confesó que el intérprete de Volveré lo había buscado en los últimos meses para convivir, pero desafortunadamente sus agendas no coincidieron. Debido a lo ocurrido, el cantante mexicano lamentó no poder dejar sus actividades de lado para visitar a su amigo.

Omar Chaparro dedicó unas palabras a Diego Verdaguer (Foto: Instagram/@omarchaparro)

“Me duele porque me estuvo buscando. Por una cosa o por otra no coincidimos y me dolió en el alma perderlo”, continuó mientras que su esposa trataba de ayudarlo para que pudiera seguir con sus declaraciones.

El actor también compartió con el público la promesa que le hizo a Diego Verdaguer durante la misa en su honor. Explicó que decidió hacerlo por las valiosas enseñanzas que le dejó como artista y amigo.

“Él me inspira. Hoy te puedo decir que le hice una promesa en este funeral. Nos deja la vara tan alta un hombre tan sabio y tan perfeccionista, que dije: ‘Te prometo que voy a tratar de ser como tú, ser mejor papá, mejor esposo, artista, ser humano’. Era un g**y que regalaba abrazos y amor”, continuó.

Esta fotografía pertenecería a las últimas que se tomó junto a su hija menor (Captura: @soyanavictoria/Instagram)

No obstante, el deceso del argentino también motivó un momento de reflexión en el protagonista de No manches Frida, quien compartió la importancia que tiene disfrutar cada momento de la vida bajo una filosofía positiva y ser empáticos.

“Estos momentos te hacen realmente darte cuenta de que no debes perder el tiempo, debes de vivir intensamente y sonreírle a toda la gente como lo hacía él, aunque no lo conozcas y ser feliz, por eso me duele porque me identificaba tanto con él en esta filosofía de convertir lo malo en bueno”, agregó.

La esposa del actor habló sobre el estado socioemocional de Amanda Miguel tras la pérdida de Diego Verdaguer. Según explicó, la intérprete de Él me mintió se encuentra atravesando por el duelo, pero trata de mantenerse firme.

