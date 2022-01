Mane cuestionó a Alicia Machado por supuesta venta de playeras con una de sus frases

La pelea empezó por una frase que Mane utilizó en "Acapulco Shore" (Fotos: Instagram/@manelyk_oficial/@machadooficial)

Después de una aparente gran amistad entre Manelyk González y Alicia Machado después de su participación en el reality show La Casa de los Famosos, la ex chica Acapulco Shore le reclamó a la Miss Universo por utilizar una playera con una frase suya y la aparente intención de comercializarlas. Ahora la actriz de telenovelas le contestó y su respuesta inició una guerra en redes sociales entre sus fanáticos.

“Las perras con las perras” fue el motivo de la reciente discusión entre ambas, pues Manelyk utilizó la frase durante varias temporadas en el programa juvenil de MTV -prácticamente durante cada intro-, convirtiéndose en un sello personal de la famosa influencer.

Alicia Machado publicó un video utilizando una playera con la frase y su imagen pero de inmediato las suposiciones de sus fanáticos por la descripción en su cuenta de Instagram hicieron tendencia el nombre de ambas: “¿Y tú recuerdas esta frase: ‘las perras con las perras’? Me encanta, más cosas lindas en camino”, expresó la actriz.

La actriz compartió la playera en redes sociales (Foto: Instagram/@machadooficial)

La chica reality show asistió al programa de espectáculos De Primera Mano del canal Imagen Televisión y fue cuestionada sobre el video y camisa de Manchado:

“Existe una frase muy famosa ‘las perras con las perras’. ¿Por qué ahora Alicia Machado tiene una camiseta diciendo justamente eso?”, preguntó Mónica Noguera a lo que Mane respondió “Ella y yo hablamos de hacer una gira como Meet And Greet como por todo México y así. Yo quiero pensar que ella se está adelantando, bueno no sé, la verdad no entiendo. Alicia Machado si nos estás viendo podrías mandarme por favor un WhatsApp y explicarme por qué estas usando mi frase, porque esa frase es mía”, sentenció.

Los seguidores de ambas de inmediato iniciaron un debate en redes sociales argumentando que ni Manelyk podía apropiarse de una frase que no está registrada a su nombre, ni Machado comercializar algo sin el permiso o consulta de ella:

Las dos se conviertieron en las favoritas del público durante "La Casa de los Famosos" (Foto: Instagram/@acashore_fans)

“Sabemos que la frase es de Mane desde hace varios años, entonces si se ve súper mal que la señora ahora quiera ganar dinero con eso”, “Mane no registro eso así que prácticamente cualquiera lo puede usar, aunque Alicia se está viendo aprovechada y ventajosa”, “Sabemos que Alicia no haría algo así pero al final de cuentas si lo quisiera no veo el problema”, “Las dos tiene razón y culpa así que creo que lo justo es que no se venda nada hasta que lleguen a un acuerdo”, expresaron.

A solo unas cuantas horas Alicia aprovechó su popular red social donde tiene más de 1.9 millones de seguidores para aclarar los rumores y hacer pública su respuesta a Mane después de “quemarla” en televisión a nivel nacional:

Se esperaba que Manelyk ganara el reality debido a que tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales (Foto: Instagram/@acashore_fans)

“Nada, son unas playeras que me mandaron de prueba para darle el regalito, una es mía y otra es para Manelyk. Nadie va a comercializar nada ni va a usar la frase de Mane. Cálmense, es más ella puede usar la frase de ‘más falsa que pistola de mariachis’, le regalo esa frase a mi querida Manelyk”, expresó la protagonista de melodramas como Una Familia Con Suerte, Porque El Amor Manda o Atrévete A Soñar.

La que fuera considerada como “la reina de Acapulco Shore” también utilizó su cuenta oficial de Twitter para calmar a sus fanáticos que llama “pajaritos” y así dejar en claro que todo se ha tranquilizado con su nueva “comadre”: “Relax que por acá todo bien como diría mi comadre”.

Ambas celebridades se conocieron en el 2021 durante las grabaciones del reality show de Telemundo donde curiosamente quedaron como semifinalistas y la Miss Universo se coronó como la ganadora de su primera temporada.

