Roberto Palazuelos pondría como primera dama de Quintana Roo a su exesposa

Roberto Palazuelos habló sobre lo que espera hacer si es que llega a ser gobernador de Quintana Roo (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos reveló que si gana la gubernatura de Quintana Roo en las próximas elecciones, su exesposa Yadira Garza será quien tome el puesto de primera dama, pues es una mujer en la que confía y a la que “todo el mundo quiere”.

El pasado 21 de enero Diamante Negro realizó su preregistro como candidato a la gubernatura de Quintana Roo con Movimiento Ciudadano, desde entonces se ha visto en varias polémicas por sus controversiales declaraciones, pero él se mostró decidido a continuar mostrando sus planes por si gana las elecciones.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda confesó que él piensa que no es necesario tener una pareja para ser gobernador de alguna entidad, pues el puesto de primera dama lo puede tomar cualquier mujer que lo rodee y a quien le tenga confianza.

Por ello reveló que si llegase a ser gobernador de Quintana Roo, su primera dama sería su exesposa Yadira, con quien procreó su unico hijo en 2005. Aunque el romance terminó hace siete años, la relación entre los dos es muy buena y porque la considera apta para ser quien quede al frente del DIF del estado.

Yadira y Palazuelos estuvieron casados por 12 años (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

“Es una mujer que todo el mundo la quiere y es una mujer excepcional. Ella estará el frente del cuidado de todos los niños del estado y de todos los viejitos y de toda la gente desprotegida”

Según mencionó el empresario, para él es muy importante elegir de forma correcta quién será la primera dama por el poder social que tendrá, principalmente estando dentro del DIF.

“Lo único importante ahí es que sea una gran mujer (...) porque la presidenta del DIF es la que se encarga de todos los rollos de proteger a los niños, los desayunos de los niños (...) El escoger quién va a estar ahí, eso sí es fundamental, que tengas a alguien que vaya a estar ahí”, explicó.

También mencionó que si llegase a ser gobernador se rodearía de mujeres, pues ellas las considera más honradas y “tienen más corazón” que los hombres.

Palazuelos aseguró que todos los comentarios negativos que han surgido en su contra son debido a que está "subiendo como espuma" en las encuestas (Foto: Twitter/@robpalazuelos)

Agregó que la razón por la que está buscando iniciar su carrera en la política es porque es lo único que le falta, pues gracias a sus negocios actualmente tiene todo lo que quiere, sin embargo, algo que no puede comprar es pasar a la historia.

“No he pasado a la historia, no he servido a mi país, no he demostrado que puedo hacer grandes cosas por mi país, esa es mi ambición. Quiero pasar a la historia y quiero ser recordado con aplausos, y quiero que cuando mis hijo o mis nietos me oigan me digan: ‘Guau, qué orgullo, sí es mi abuelo’”, dijo el Diamante Negro.

El actor también aprovechó para dar pistas sobre la campaña con la que perseguirá de gubernatura, pues comentó que a él le preocupa proteger a la naturaleza de Quintana Roo, principalmente por aquellos empresarios que han lastimado al ecosistema de esta entidad.

Roberto Palazuelos dijo que actualmente puede comprar lo que quiera, menos el pasar a la historia (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Roberto también habló sobre las acusaciones que hizo Lydia Cacho en su contra y aseguró que sus detractores le pagaron para que ella hablara mal de él. Asimismo dijo que “no es una periodista que tenga mucha credibilidad, en Quintana Roo es muy odiada porque se aprovechó de las víctimas”, y negó haber desaparecido personas y haber participado en lavado de dinero, como ella lo mencionó en su cuenta de Twitter.

Finalmente, mencionó que ella es una de las que está en su lista de opositores contra los que piensa actuar. Esta vez aclaró que no se trata de un tema de venganza, sino de justicia, pues procederá legalmente.

SEGUIR LEYENDO: