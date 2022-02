Clemente Castañeda reservó su opinión sobre la candidatura de Palazuelos en Quintana Roo

La bancada de MC en el Senado fijará su postura sobre la candidatura de Palazuelos el próximo miércoles 16 de febrero (Fotos: IG / @robertopalazuelosbadeaux // Cuartoscuro)

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República convocó a una conferencia de prensa para fijar su postura sobre una declaración de AMLO; sin embargo, la prensa aprovechó para cuestionar a Clemente Castañeda sobre la candidatura de Roberto Palazuelos a la gubernatura de Quintana Roo.

De tal modo que, tras finalizar su anuncio oficial, los periodistas que atienden esa fuente legislativa, este jueves 10 de febrero, hicieron hincapié en la opinión de la militancia respecto al perfilamiento de una persona que hasta hace meses era completamente ajena al partido.

Junto con Castañeda Hoeflich, estaba Patricia Mercado, Verónica Delgadillo y Noé Castañón, por lo que las preguntas fueron dirigidas a las mujeres de MC y al coordinador del partido en la Cámara de Senadores.

La bancada de MC señaló que el miércoles 16 de febrero se definirá la candidatura de Roberto Palazuelos Video: YouTube/Bancada Naranja Senado

En un principio, Clemente Castañeda evitó manifestar su opinión sobre el precandidato, pero sí dijo que confía en la dirigencia del partido y espera que la voluntad de ésta se haga presente en la Asamblea de Movimiento Ciudadano, misma que se realizará el miércoles 16 de febrero y será en dónde el senador manifestará oficialmente su opinión.

“En mi posición y apelando a su comprensión, en mi calidad de ex dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, he guardado todas mis opiniones sobre el tema, que por supuesto las tengo yo les pediría de manera respetuosa que me permitan guardarme esas opiniones para el momento de la Asamblea de Movimiento Ciudadano”, dijo casi al cierre de la conferencia de prensa que se realizó en el edificio del Senado.

Aseguró que no evade la discusión al interior del partido naranja, ni que ignora la dimensión del tema, por eso se limitó a decir que tiene “plena confianza en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y estoy seguro que la dirigencia nacional tomará la mejor decisión al respecto”.

Clemente Castañeda dijo que se esperará una semana más para emitir sus opiniones de manera pública (Foto: Twitter/@ClementeCH)

El coordinador en el Senado recordó que en 2021 fue el encargado de hacerse responsable por las candidaturas del partido, algo que se vio reflejado en los resultados electorales de ese año, donde Samuel García ganó la gubernatura de Nuevo León y dijo que par que estas acciones se materialicen se “requiere primero de mucha solidaridad y mucha responsabilidad interna”.

Por su cuenta, Patricia Mercado sostuvo su postura y recordó que ella ya había expuesto su opinión respecto a perfilar a Roberto Palazuelos como el candidato a la gubernatura de Quintana Roo.

“Este candidato no es acorde al programa, principios ni identidad de Movimiento Ciudadano, pero en este momento, por por amor al proyecto, por confianza en el proyecto Movimiento Ciudadano se está deliberando internamente, y entonces esperaremos la decisión”

Roberto Palazuelos se perfila como candidato a la gubernatura de Quintana Roo por MC (Foto: Twitter / @Jacobo_Cheja)

Finalmente, Verónica Delgadillo dijo que en su calidad de Presidenta del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, le “toca escuchar todas las voces”; no obstante, manifestó su empatía con el posicionamiento de la mujer en la sociedad y el quehacer público de México, ya que durante la rueda de prensa señalaron el talante machista que hace gala Palazuelos Badeaux.

“Por la responsabilidad de mi puesto, me he abierto a escuchar las opiniones de todas las personas que se han acercado a mí [...] También confío plenamente en que la decisión que tomemos como Movimiento Ciudadano va a representar lo que somos”

“Tengo claridad en las luchas y causas que hemos defendido durante muchos años mis compañeras y yo para que las mujeres tengamos el espacio que merecemos y que nos hemos ido ganando en lo colectivo”, dijo Delgadillo García durante su participación en la conferencia de prensa, además , recordó que ha sido miembro del partido durante una década, por lo que comprende lo que representa ser militante de MC y que comprende la situación desde una panorámica más amplia.

