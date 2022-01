Roberto Palazuelos aseguró que Lydia Cacho fue contratada para difamarlo

Roberto Palazuelos continúa sus esfuerzos por limpiar su nombre de las acusaciones de Lydia Cacho (Fotos: Instagram@robertopalazuelosbadeaux // EFE)

Roberto Palazuelos volvió a arremeter en contra de Lydia Cacho después de haber publicado un tuit en el que lo señaló como parte de una red de lavado de dinero, despojos y desapariciones. El actor ahora aseguró que la periodista fue contratada para difamarlo ahora que aseguró que será el abanderado del PRD en búsqueda de la gubernatura de Quintana Roo.

El 5 de enero el llamado Diamante Negro lanzó un comunicado de prensa a través del cual anunció que emprendería acciones legales en contra de Lydia Cacho después de que ella escribiera en su cuenta de Twitter que Palazuelos habría sido parte de los empresarios y políticos que han realizado despojos a ejidatarios en Tulum, Quintana Roo, aunado a ello, también señaló que el actor habría cometido delitos como lavado de dinero y desapariciones.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, el empresario confirmó lo que dijo a través de su misiva y agregó que ha decidido defenderse de esa forma porque las acusaciones de Cacho son graves. “No está haciendo acusaciones sencillas, me está acusando de desaparecer gente, ¡Imagínate!, y me está acusando de lavados de dinero y de rollos, pues a ver, que lo pruebe”, dijo.

Lydia Cacho realizó una investigación en 2015 en la que expuso los muy violentos despojos a ejidatarios ocurridos en Tulum, Quintana Roo (Foto: Cuartoscuro)

También hizo hincapié en que él no es mencionado en la investigación Tulum: Tierra de ambiciones, realizada y publicada por la periodista en 2015.

“Lo que pasa es que esta señora dice que hizo una investigación hace años, más de siete u ocho años, la cual yo ya leí y ni siquiera me menciona ni nada, y de repente ahora que estoy creciendo en las encuestas se ve que mis contras la contrataron para que me difame, y ahora me quiere embarrar a mí con su investigación esa”, mencionó el Diamante Negro.

El actor aseveró que todas las pruebas que la escritora reunió para poder realizar su investigación y sustentarla, las tendrá que presentar frente a un juez para comprobar que sus acusaciones en contra de él. Agregó que no sólo tendrá que presentar una carpeta de investigación, sino también a las familias de los desaparecidos.

Palazuelos aseguró que todo se debe a que las encuestas apuntan a que él es el preferido de los quintanarroenses para la gubernatura (Foto: Instagram / @robpalazuelosbadeaux)

Palazuelos, incluso, se comparó con el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues él habría sufrido una situación similar cuando se estaba posicionando como el candidato preferido para que llegara a la gubernatura en 2022.

Finalmente, aseguró que el trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera artística y empresarial ha sido a partir de sus propios esfuerzos. “Yo me he hecho poco a poquito en mi vida, con el sudor de mi frente, sabiendo invertir bien; todo lo que tengo ha sido con el sudor de mi frente”, comentó.

Hasta este 7 de diciembre, Lydia Cacho no ha vuelto a mencionar a Roberto Palazuelos en sus redes sociales, sólo compartió el documental de su investigación Tulum: Tierra de ambiciones.

La periodista recomendó su investigación sobre la presunta red de despojos en Tulum, sin embargo, no mencionó que Palazuelos hubiera sido mencionado (Foto: captura de pantalla/Twitter)

El empresario también levantó polémica al dirigirse al presidente Andrés Manuel López Obrador en Twitter para aclarar que está completamente de acuerdo con los proyectos que se planean realizar en Tulum con la Cuarta Transformación.

Aseguró que le entusiasma no sólo el Tren Maya, sino también el proyecto del nuevo aeropuerto de Tulum, pues considera que con ellos se logrará generar empleos que dejen una gran derrama económica. También se dijo comprometido con el bienestar de las familias quintanarroenses y con la ecología de Quintana Roo.

“Todos los proyectos del Presidente @lopezobrador_ son bienvenidos y seré su aliado en los esfuerzos que haga en beneficio de los habitantes de Quintana Roo, estoy seguro de que coincidimos en que una parte muy importante es proteger al máximo la ecología de esta zona maravillosa”, escribió.

