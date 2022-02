Violeta Isfel contó cómo ha sobrellevado su depresión

Violeta fue diagnosticada con depresión (Foto: Instagram/@violetaisfel)

Violeta Isfel, mejor conocida por su papel de Antonella en la telenovela Atrévete a Soñar, confesó que ha estado atravesando momentos muy complicados debido a que le diagnosticaron depresión.

Durante una reciente entrevista con Las Estrellas, la actriz decidió abrir su corazón y compartir cómo ha sido su proceso de sanación y qué herramientas le han ayudado a sobrellevarlo.

“En cuanto escuché esa palabra me espanté muchísimo. Yo pensé que como siempre era super positiva y alegre, era imposible que me pasara, pero no tiene que ver con eso. Ahí entendí que hasta la gente más positiva y feliz puede tener un vacío adentro cuyo nombre es depresión”, explicó.

Violeta mencionó que todo empezó a acrecentarse desde el inicio de la pandemia, cuando vivió fuertes cambios. Después de un tiempo y tras convencerse de que ella debía hacer todo sola, hasta encontrar una solución a sus problemas, comenzó a abrumarse.

“Me puse extremadamente proactiva, y todos sabemos que nada de eso en exceso es saludable. Nunca me di chance de sentarme y decirme a mí misma: ‘me siento mal’, ‘estoy alterada’ o ‘estoy triste. No me di chance de ver que camión me arrolló, porque solo estaba pensando en como sacar adelante a mi familia”, dijo la artista.

Violeta Isfel se mostró sin maquillaje y habló de aceptación propia después de problemas con su físico (Foto: Instagram/@violetaisfel)

En este sentido, señaló que algunos detonantes fueron el cierre de su negocio de hamburguesas hasta las dificultades que atravesó al no lograr embarazarse por segunda vez.

Por todo ello y después de acudir por ayuda profesional, Violeta consideró importante dar algunos consejos a sus seguidores que han atravesado por algo similar a ella.

En primer lugar, la actriz remarcó que le ayudó hacer un análisis propio y reflexionar sobre quién era antes y quién es ahora, además de ahondar en como se sentía y qué se estaba reprimiendo desde hace tiempo.

Isfel añadió que en ocasiones ella solía repetirse “¿Por qué lloras, güey? si eres muy bendecida”, pero después se percató que a veces está bien no sentirse bien y que todos tenemos derecho a experimentar emociones no tan positivas de vez en cuando.

Destacó que es importante acudir con un profesional para que de un diagnóstico y que sólo deben tomarse los medicamentos que el médico en cuestión recomiende.

Asimismo, la artista expresó que otra de las cosas que le ha funcionado ha sido ser constante en sus rutinas a pesar de que en ocasiones no tenga ánimos suficientes para hacer las cosas cotidianas.

Violeta Isfel abrió su corazón (Foto: Instagram @violetaisfel)

“Parte de mi tarea es obligarme a despertarme temprano, levantarme de la cama aún si no tengo ganas de hacerlo, meterme a bañar todos los días y arreglarme aunque no tenga que ir a ningún lado. Ponerme bonita sólo para mí me ayuda un montón”, dijo.

Cabe recordar que en septiembre de 2021, se sinceró acerca del duro camino que ha tenido que atravesar tras haber decidido someterse a un tratamiento, pues ha llegado al punto en el que no se reconoce al verse a través de un espejo.

Violeta se encontraba conduciendo el programa Mamá dice de la cadena Multimedios, cuando rompió a llorar al regresar de un corte comercial, pues reveló que el tratamiento hormonal bajo el que se encuentra ha modificado su día a día de una forma abrupta, pues todas las mañanas se cuestiona quién la persona que ve en el espejo.

“Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada. Me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo ‘esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido’”, externó.

