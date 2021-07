Violeta Isfel destapó reencuentro de “Las Divinas” y esto dijo sobre Danna Paola

Violeta Isfel reveló cómo van los avances de la futura reunión de las "divinas" (Foto: Instagram/@violetaisfel)

Atrévete a soñar fue una de las telenovelas juveniles más exitosas de Televisa, la cual fue emitida en 2009. Desde entonces se espera el reencuentro de los integrantes del elenco, quienes han probado suerte en diferentes profesiones y países, pero Violeta Isfel aseguró que cada vez está más cerca el ver de nuevo a las “divinas” juntas.

El cast de la telenovela que llevó a la fama a “Antonella” y “Patito” ha celebrado algunas reuniones en el último año, una de las más significativas fue a finales del junio, cuando Roberto Carlo, Lucas Velázquez, Ilean Almaguer, Daniela Ibañez y Nashla Aguilar subieron a sus redes sociales algunas fotos juntos y mostraron orgullosos que después de más de 10 años conservan una gran amistad.

Aunque en esa ocasión no estuvo presente Violeta Isfel, ella aseguró ante la cámara de Edén Dorantes que mantiene una relación cercana con Ibañez y Nashla, con las que mantenido contacto para poder organizar de qué forma será su reencuentro.

Parte del elenco de "Atrévete a soñar" suele reunirse para ceñebrar su amistad (Foto: Instagram/@robertocarlomx)

Violeta dijo que su intención no es tener una fiesta más entre amigos, sino que está planeando traer de regreso a una parte de Atrévete a soñar a través de su banda sonora, incluso está teniendo el apoyo de un compositor.

“Las ‘divinas’ ya estamos platicando, es Natalia Juárez, Roxana Puente, Dani Ibañez, Nashla Aguilar y yo. Entonces estamos ahí con este tema de reuniones y por ahí está ayudándome Tony, que es un gran compositor, con mis rolas favoritas, las que a mí me mueven la vida, está buscándoles como una variante, igual y en una de esas los sorprendo con covers, no lo sé”, reveló Isfel.

Acerca de su relación con Danna Paola, Isfel lamentó no haber podido retomar contacto con la estrella de Élite. Compartió que, a pesar de que ha intentado verla, lo máximo que logró fue enviarle sus saludos cuando fue invitada a Hoy, pero está dispuesta a iniciar conversaciones con ella para que se una al reencuentro.

Isfel reveló que no ha logrado contactar a Danna Paola, pero ya está en pláticas con sus demás compañeras del cast (Foto: Las Estrellas)

Hace un mes, durante el matutino de Televisa se hizo un recorrido por la trayectoria de Danna. Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Anette Michel acompañaron a la intérprete en esta semblanza en la que resaltó la “rivalidad entre Divinas y Populares”.

En ese momento intervino Violeta a través de un enlace y dijo: “Dannita de mi amor, este es un mensajito especial para ti. Quiero que sepas que te admiro, estoy muy orgullosa de ti, me da mucho gusto las cosas maravillosas que has logrado. Felicidades, sé que ahora estás trabajando un montón y hace mucho que no nos vemos, pero sabes que tienes un lugarcito muy especial en mi corazón”.

Violeta anteriormente había compartido que su experiencia en las grabaciones de la telenovela de “Patito feo” en compañía de Danna fue un poco difícil porque su compañera se encontraba en plena adolescencia, pero a partir de esos extenuantes momentos que vivieron juntas fue que para ambas se abrieron muchas oportunidades laborales.

Danna Paola y Violeta protagonizaron "Atrévete a soñar" en 2009 (Foto: Instagram/@_atrevteasonar_)

Aunado a ello, confesó que una de las artistas con las que le gustaría poder hacer dueto, es la misma Danna, pero no sabe si sea posible. También mencionó a Belinda y María León, de quien ha sido admiradora desde hace muchos años.

La actriz compartió también que continúa participando en castings, aunque también sigue ocupada con su negocio de hamburguesas, del cual compartió con orgullo que continúa creciendo.

