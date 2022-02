Thalía habría gozado de privilegios en Televisa, según Adriana Fonseca

Thalía habría gozado de algunos privilegios en Televisa por su popularidad (Foto: Instagram/@thalia)

Thalía fue una de las artistas más importantes que iniciaron su carrera en la actuación con Televisa, por ello, según destapó Adriana Fonseca, habría gozado de algunos privilegios dentro de la empresa de los Azcárraga.

Entre las caras más famosas de la televisora de San Ángel está Thalía, quien desde los 19 años ya figuraba como una de las actrices más lucrativas de todos los tiempos gracias a las telenovelas que protagonizó. Por ello es que habría tenido el beneficio de elegir el elenco con el que trabajaba.

Adriana Fonseca, quien trabajó con la cantante en el melodrama Rosalinda confirmó los rumores, pues compartió que la información se filtró y llegó hasta sus oídos, pues ella fue la elegida para interpretar a la hermana de la protagonista.

¡Sí caray!, me enteré por ahí, se filtró y alguien vino y me dijo. Está bien, ¿no?, yo si fuera Thalía y estar en ese nivel, en esos momentos, que fue la última novela que hacía, pues por supuesto que la entiendo que haya querido ver el casting, y más alguien tan cercano como es su hermana ¿no?, su hermana en la novela”, dijo durante la alfombre roja de la cinta ¡Qué Des Padre!.

Adriana recordó cuando le hicieron saber que su ídola quería ver una de sus fotos (Foto: Instagram / @adrianafonsecaoficial)

Y es que la telenovela Rosalinda fue la última en la que Thalía participó, siendo ya una estrella internacional, pues acababa de incursionar en el cine desde Estados Unidos con la película Mambo Café.

Debido a la popularidad con la que ya contaba la exTimbiriche para ese momento, se cree que fue una de las producciones más caras de Televisa, no sólo por la adaptación de la historia a televisión, sino por el protagonismo de la cantante. También fue la telenovela más vendida de la televisora para ese momento, pues se logró su exitosa distribución en más de 130 países.

Adriana recordó que ella ya era una gran fan de Thalía cuando comenzó el casting para Rosalinda, por lo que se sintió muy emocionada cuando se enteró de que la intérprete de Arrasando pidió ver una foto de ella para aprobarla como su hermana en el melodrama.

“Yo me enteré por ahí, alguien, ya ni me acuerdo quién me dijo, pero sí me enteré por ahí y… está bien ¿no?, o sea, Thalía, que yo desde Veracruz era super fan, pida ver una foto mía y ver quién va a ser su hermana, es como ‘¡oh!, soy importante’, la verdad yo lo tomé como un halago, pero sí fue como chistoso, un rollo como chistoso que mandara a pedir mi foto para ver quién iba a ser su hermana”, relató la actriz.

Thalía habría podido revisar los actores con quienes trabajaría durante las telenovelas (Foto: Twitter/@detlnovela)

Otros de los compañeros de Thalía han revelado algunos otros privilegios que gozaba como histrionisa en Televisa, como lo fue Alberto Mayagoitía.

En su regreso al espectáculo, el actor recordó que durante las grabaciones de Luz y sombra, producción que protagonizó con la cantante, podían tener descansos más largos de lo normal, pues Thalía tenía que salir de las instalaciones de la televisora para comer lo que ella quería.

Ya que no había sushi en la cafetería de Televisa y ella sólo quería comer eso, todos salían a comer sushi y regresaban tarde ya que su hora no les alcanzaba para ir y regresar.

“Recuerdo que los cortes a comer eran muy largos porque ella (Thalía) es aficionada al sushi, entonces no había sushi en la cafetería de Televisa y a veces no alcanzábamos a ir y venir de comer sushi durante la hora de la comida”, dijo en entrevista con TV Notas.

