Alberto Mayagoitia reapareció en televisión tras 20 años y explicó el porqué de su ausencia

Algunos actores desaparecieron de los reflectores con el paso del tiempo y han decidido dedicarse a otras profesiones pese a haber tenido éxito en televisión, como es el caso de Alberto Mayagoitia, quien después de dos décadas de vivir alejado de los medios, decidió hablar de por qué decidió dejar los espectáculos.

La estrella de telenovelas como Luz y sombra, Pobre juventud o Chispita reapareció en el programa Hoy, donde recordó algunos de sus papeles más recordados junto a actrices que también se convirtieron en algunas de las más importantes dentro de la televisión mexicana.

“Siento que lo que cambió fue el medio... Yo no me supe adaptar [...] De repente los actores empezaron a tener gerente de relaciones públicas, asistentes y cosas por el estilo, y yo que venía de ser niño actor no me adapté a ese cambio”