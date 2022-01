Así celebraron Thalía y Laura Zapata los 104 años de su abuela Eva Mange

Laura Zapata ha estado al pendiente de la salud de Eva Mange, quien presuntamente sufrió maltrato en una casa de cuidados (Foto: Instagram @laurazapataoficial)

Doña Eva Mange, la famosa abuelita de Thalía y Laura Zapata está cumpliendo 104 años este día martes 18 de enero. Sus famosas nietas no dejaron pasar desapercibida tan especial fecha para su abuela y ambas mujeres compartieron en sus redes sociales sendas felicitaciones para la longeva integrante de la familia.

Y es que tras un año complicado, en el que doña Eva Mange ha causado preocupación por haber sido atendida en un centro de cuidados donde presuntamente fue maltratada y víctima de la negligencia, la señora pudo disfrutar su cumpleaños con una comida, un pastel y las felicitaciones de sus familiares.

Fue en sus historias de Instagram donde Thalía compartió con sus seguidores que pudo realizar una videollamada con su abuelita y le cantó Las mañanitas, además compartió una imagen de hace algunos años donde se le ve tomada de la mano de su abuela.

Thalía no pudo viajar a la Ciudad de México para celebrar a su abuela, por lo que se conectó con ella por videollamada (Foto: Captura de pantalla)

La esposa de Tommy Mottola le dedicó unas emotivas palabras a doña Eva Mange y le deseó lo mejor en esta fecha tan especial: “Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David! 104 años de vida! Te celebro y te amo abuela mía. Feliz cumpleaños. Aquí las dos nietas cantándole las mañanitas agarradas de su mano”.

Por su parte, Laura Zapata compartió una postal donde aparece la señora con un pastel de flores amarillas con velas y un globo de felicitación, además de una corona de plástico donde se lee ‘birthday girl’.

La villana de telenovelas le cantó Las mañanitas a su abuela en punto de la media noche, según lo expresó como parte de una tradición familiar. “El primero para celebrar los 104 años de mi abuelita”

Zapata evitó hablar de las otras hermanas y si éstas habían festejado a Eva Mange (Foto: Archivo)

Más tarde, Laura Zapata se hizo acompañar de elementos de la prensa con quienes prendió las velas de un pastel que tenía escrita la leyenda “felicidades abuelita Eva” y mencionó que aunque Eva ya no puede comer cualquier alimento debido a su edad y su estado de salud, sí pudo disfrutar de un plato de salmón y verduras.

Laura dijo que doña Eva ha ido mejorando en su salud y que las heridas que presentó tras ser retirada del centro de cuidados donde permaneció algunas semanas ya son menores.

“Mi queridísima abuela, doña Eva Mange llega a los 104 años con mucho cariño para ustedes mis amigos de la prensa este pastel de las flores amarillas que ella quería y que ella me pidió”

Según Zapata, la abuela pidió que su pastel tuviera flores amarillas (Foto: Instagram)

Y es que a pesar de que Thalía y Zapata no mantienen la mejor de las relaciones, procuran ser cordiales por el bien de su abuela. Mientras Thalía reside desde hace varios años en Estados Unidos, su hermana mayor cuida de cerca a la abuela, y es quien está más al pendiente de su salud.

Fue hace cuatro años cuando Thalía pudo viajar a México para celebrar los 100 años de la abuela, para recordar ese detalle, Laura Zapata contó a Ventaneando:

“Voy a contar la historia de ese pastelote, de repente toca la puerta, y entonces yo le abro y me dice ‘¿todavía no estás arreglada?’, le digo ‘pero ¿cómo voy a estar arreglada con ese pastel que no sé dónde ponerlo?’”. Zapata agregó: “Me voy a arreglar, pero entra tú y acomódalo tú a ver dónde le encuentras lugar. Entonces sí, estaba acá atrás con esos siete pisos que llegaban hasta el techo”.

Eva Mange es madre de Yolanda Miranda, madre de Thalía (Foto: Instagram thalia)

Eva Mange nació el 21 de enero de 1918 en La Paz, Baja California Sur. Se sabe que pertenece a una numerosa familia de un popular barrio llamado “El Esterito”. Con el paso del tiempo se mudó a la Ciudad de México al lado de su hija, Yolanda Miranda; ambas vivían en un dúplex en la capital.

