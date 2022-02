La contundente respuesta de Danna Paola a mensaje de su ex Eleazar Gómez

el actor tuvo un encuentro con los medios y habló un poco sobre las labores altruistas (Foto: Instagram @dannapaola / @eleazargomez333)

Después de que el pasado 25 de marzo del 2021 el actor Eleazar Gómez saliera en libertad tras llegar a un acuerdo con Tefi Valenzuela, tras agredirla físicamente en noviembre de 2020, el actor ha estado retomando su vida fuera de prisión.

Recientemente el actor tuvo un encuentro con los medios y habló un poco sobre las labores altruistas que ha estado realizando después de estar recluido en un centro penitenciario.

En este sentido, los periodistas le preguntaron si ha estas actividades invitaría a algunas de sus conocidas, entre ellas Violeta Isfel y su ex novia Danna Paola, con las que compartió pantalla en la telenovela Atrévete a Soñar.

“Bueno, hace mucho tiempo que no las veo [a Danna Paola y Violeta Isfel], les mando un saludo grande a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo mucho contacto, si se diera para situaciones como la que hoy nos reune, por supuesto que sí, es una gran causa”, dijo Eleazar.

Danna Paola dijo no tener contacto con Eleazar (Foto: Instagram/@fendi)

Después de estas declaraciones, Danna Paola no se quedó callada y durante un breve momento en el que fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante de Sodio se mostró feliz por su conocido, pero aseguró que son nada cercanos.

“Qué bueno, me da mucho gusto [que se dedique al altruismo]... No [tengo contacto con él]”, dijo la artista.

No obstante, la actriz de la serie Élite se molestó cuando fue cuestionada por los medios respecto a los rumores en los que se decía que su novio Alex Hoyer la había violentado emocionalmente.

“Ay amigos, de verdad!, o sea, move on (sigan adelante), estamos en otros tiempos… yo no tengo por qué aclarar nada, ni explicar mi vida, tengo mucho trabajo, estoy muy feliz, estoy rodeada de gente maravillosa, tengo mucho amor en mi vida y me deshice de muchas personas tóxicas justamente para evitarme estas preguntas”, dijo Danna.

En diciembre de 2021, Alex Hoyer estuvo en México acompañando a Danna Paola durante una posada exclusiva, al retirarse fue interceptado por diversos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se pronunció sobre los rumores que giran entorno a su relación con la joven mexicana, además, negó los rumores que lo señalan como alguien que le provoca violencia emocional a la intérprete.

Danna se molestó con los medios (Foto: Instagram/@dannapaola)

Hoyer comentó que él solo pide que existan fundamentos en lo que se dice, porque hay cosas que le pueden afectar a la gente, aunque él está tranquilo.

“Las críticas son normales y no me preocupo por ello. Yo estoy tranquilo y creo que lo mejor es tirar buena vibra y a trabajar”, apuntó el joven, quien ya no quiso reaccionar más a los cuestionamientos sobre si es novio de la cantante.

Y es que el pasado 5 de octubre, dio a conocer una revista de circulación nacional que supuestamente Danna Paola y Alex Hoyer habrían iniciado un romance. Sin embargo, más allá de celebrar un aparente nuevo noviazgo, la revista mexicana señaló que el joven nacido en Los Ángeles, California, estaría abusando de la fama de la mexicana.

Tras la publicación de la revista, Danna Paola se pronunció en su cuenta de Twitter y negó haber sufrido por parte de Alex Hoyer, algún tipo de violencia y dejó en claro que en ningún momento ella podría permitir alguna agresión por parte de alguien más.

