Eleazar Gómez reapareció en Televisa y habló de su tiempo en prisión: “Viví momentos difíciles”

Esta mañana el actor Eleazar Gómez reapareció por primera vez en Televisa, televisora que impulsó su carrera desde la infancia, para hablar de su nuevo proyecto musical y de los momentos más difíciles que vivió mientras estuvo preso durante tres meses en el Reclusorio Norte por violencia familiar equiparada.

En entrevista con Andrea Escalona, conductora de la revista matutina Hoy, Gómez aseguró que a pesar de las “dificultades”, ahora se encuentra en un buen momento de su vida y de su carrera profesional. Incluso, según narró, la aprehensión le sirvió para crecer personalmente.

“Creo que las experiencias vividas siempre te dan un recorrido para poder aprender, para poder madurar y reflexionar acerca de todo. De corazón te digo que me siento muy contento, soy un hombre de fe y siento que Dios siempre te pone pruebas que puedes superar”, comenzó en el espacio televisivo.

Aunque no se refirió explícitamente a su detención y eventual vinculación a proceso, el actor de Atrévete a soñar aceptó que vivió “momentos difíciles”: “Sí viví momentos difíciles, no te voy a mentir. Fue bastante duro, pero al final del día una persona siempre tiene que tener fe en que las cosas van a salir bien”.

Eleazar también detalló cómo afectó su encarcelamiento a su familia, especialmente a su madre y a su hermana, la también actriz Zoraida Gómez, quienes expresaron su apoyo al actor durante todo momento.

“Hoy más que nunca me siento muy agradecido y muy bendecido por poder tener esta oportunidad de poder volver con la gente, de volver con mi familia, de volver a estar aquí. Es maravilloso para mí. Es muy lindo”, aseguró.

Eleazar ofreció una disculpa pública a la modelo Tefi Valenzuela en redes sociales

Esta es la primera vez que Eleazar aparece en los medios de comunicación mexicanos luego de que en noviembre de 2020 se le detuviera por el delito de violencia familiar equiparada por agredir a su entonces pareja, la modelo Tefi Valenzuela.

Desde ese día, el actor de Televisa estuvo preso en el Reclusorio Norte. Hasta marzo de 2021, cuando fue puesto en libertad condicional pues, después de múltiples comparecencias, se determinó que el actor resarciría el daño a su expareja a través de una reparación económica.

Misma que, de acuerdo con Ventaneando, alcanzó una suma de 420 mil pesos. En aquel entonces, Tefi aclaró al programa en qué utilizaría la cantidad que recibió y que buscaría donarla a una organización que ayude a las mujeres: “Sí, ya se depositaron los tres pagos. No sé aún a qué institución voy a donar el dinero, porque creo que van a hacer varias”.

Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela

Al momento no se tiene claro si Tefi ya habría realizado esta donación. No obstante, la modelo confesó que no guarda ningún rencor en contra de Gómez, quien también le ofreció a su expareja una disculpa en sus redes sociales como parte del acuerdo para concederle la libertad condicional.

“Lo perdoné realmente, sí, yo decidí perdonarlo de corazón porque el camino a la felicidad que yo estoy buscando empieza por el perdonar y tomar como una lección cada cosa mala que pase”, continuó en el programa de espectáculos de TV Azteca hace unas semanas.

“Sí me quedan muchísimas heridas por sanar y creo que todas las personas tenemos heridas y creo que ni siquiera las notamos a diario. Tomé terapia con tres doctores distintos, haciendo hipnosis y muchas cosas que creo que están ayudándome muchísimo”, aseguró.

