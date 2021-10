Quién es Alex Hoyer, el supuesto novio de Danna Paola señalado por violencia

Los rumores sobre su supuesto noviazgo comenzaron por unas fotos en Ibiza (Fotos: Instagram/@dannapaola y @alexhoyer)

El día de ayer, una revista de espectáculos de circulación nacional aseguró que el cantante comenzó un romance con Danna Paola, pero se dio a conocer que aparentemente no se trataba de un feliz noviazgo entre los jóvenes, sino que Hoyer estaría abusando de la fama de su supuesta pareja y que además la estaría violentando emocionalmente.

Todo esto fue aparentemente señalado por una persona que conoce a los familiares de Danna Paola, quienes tendrían miedo de que Alex Hoyer “se convierta en otro Eleazar Gómez”. Cabe señalar que el actor mantuvo una relación con la intérprete de Kaprichosa cuando eran adolescentes y hace algunos meses finalizó su proceso legal por haber agredido a Tefi Valenzuela, su entonces pareja.

Alex Hoyer tiene 23 años actualmente y nació en Los Ángeles, Estados Unidos. A temprana edad su familia se mudó al estado de Monterrey en México. Sus padres son el músico venezolano Néstor Daniel Hoyer y la mexicana Loly Hurtado, voces del grupo musical Los terrícolas. Aunque se le conoce como cantante, su primer contacto con el mundo artístico no fue muy alentador.

Alex Hoyer proviene de una familia de artistas pues sus padres son vocalistas de Los terrícolas

De niño acompañaba a sus padres en sus giras pero tenía interés en el fútbol, su hermana Danelly se dedica al rap mientras que Marielly es bailarina e influencer. Cuando lo seleccionaron para un programa musical, tuvo pánico escénico y solo salió en una escena.

Alex Hoyer comenzó a tener popularidad en YouTube desde 2013, pues subió un video donde hizo un cover de With you, una canción de Chris Brown. Su talento musical no explotó hasta que fue parte del programa La voz México en 2014, en esa edición formó parte del equipo de Ricky Martin.

Maia Reficco dio vida a Kally) y Alex Hoyer a Dante en Kally’s Mashup. (Foto: Instagram @kallysmashupshow)

Entre otras colaboraciones, destaca su papel protagónico en Kally’s Mashup, una serie juvenil que lanzó el canal Nickelodeon en 2017. Esta producción relata la historia de Adam Anders, el productor musical de la serie Glee, el personaje es un niño prodigio que va perfeccionando sus habilidades al tiempo que crece.

La estrecha complicidad entre Alex Hoyer y Danna Paola provocó un rumor sobre su supuesto noviazgo. En junio fueron vistos juntos disfrutando del sol en playas de Ibiza, España. La pareja fue captada dándose un beso mientras viajaban sobre un yate, lo que desató las suposiciones. En su momento, la cantante de pop aclaró que ella tenía muchos ligues y era libre de salir con la persona que quisiera.

El pasado 25 de julio, cuando Hoyer cumplió 23 años, Danna Paola festejó el importante día con mariachi en vivo y una pequeña reunión entre amigos, la intérprete de Mía preparó una sorpresa para su supuesta pareja. A través de sus historias de Instagram, presumió la reacción que tuvo el festejado cuando llegó a una casa y destapó sus ojos.

Así fueron sorprendidos los supuestos enamorados en Ibiza (Fotos: Instagram @lachismeriamx)

Durante la velada, la intérprete de Oye Pablo presumió que comieron sushi y que jugaron beer pong sobre una mesa de billar.

Más adelante, todos los asistentes se juntaron en un círculo que dio pie a un karaoke. Durante esta actividad, Danna Paola y Alex Hoyer demostraron su talento cuando cantaron La incondicional, famosa canción que popularizó Luis Miguel a finales de la década de los 80.

Respecto a la reciente polémica sobre la supuesta relación abusiva, el día de ayer Danna Paola dejó en claro que ella no permite ningún tipo de violencia en su contra y consideró que la publicación de dicha revista la subestima como mujer:

Danna aseguró que suponer que permite la violencia es subestimarla (Foto: Instagram @lachismeriamx)

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJO MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE”, escribió en su mensaje.

Rápidamente la publicación se llenó de “Me gusta” y una gran cantidad de comentarios de apoyo por parte de sus fans.

SEGUIR LEYENDO: