Premios Oscar 2022: “El callejón de las almas perdidas” de Guillermo del Toro recibió 4 nominaciones

Fotografía cedida hoy por Carlos Gilberto Torres, donde aparece el director de cine Guillermo del Toro durante un acto protocolario en Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Gilberto Torres /

Durante la mañana de este martes 08 de febrero, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de los proyectos audiovisuales que serán considerados durante la próxima entrega anual de los Premios Oscar para recibir la anhelada estatuilla y, dentro de las categorías, brilló El callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro.

El reconocido cineasta tapatío continúa cosechando éxitos con sus películas y esta vez no fue la excepción. Nightmare Alley, película titulada en español como El callejón de las almas perdidas, se estrenó a finales del año pasado en Estados Unidos y hace unos días llegó a las salas de cine en México. La historia, el elenco estelar y el inigualable sello de Guillermo del Toro, han conseguido que la cinta sea contemplada dentro de los más importantes reconocimientos cinematográficas a nivel mundial.

En esta ocasión, el largometraje que explora la vida detrás de las ferias ambulantes que fueron populares en la década de los 40 resaltó dentro de cuatro categorías en los Premios Oscar 2022. Para empezar, el proyecto dirigido por el mexicano competirá a “Mejor Película” con Belfast, CODA, Don’t look up (No miren arriba), Drive My Car, Dune (Duna), King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora), Licorice Pizza, The Power of the Dog (El poder del perro), West Side Story.

Póster "El callejón de las almas perdidas"

La historia protagonizada por Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, entre otros, también disputará el premio a “Diseño de vestuario” con Cruella, Cyrano, Dune y West Side Story.

En “Diseño de producción”, la película dirigida por Guillermo del Toro buscará recibir el reconocimiento de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas junto a Dune, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth y West Side Story.

Por último, Nightmare Alley se encuentra considerada dentro de la categoría “Cinematografía”, también entendida como “Mejor fotografía”, junto a Dune, The Power of the Dog, The Tragegy of Macbeth yWest Side Story.

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: