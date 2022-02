Alejandro Speitzer respondió a Roberto Palazuelos: “Antes que actor, soy ciudadano”

Alejandro Speitzer recalcó que Roberto Palazuelos no tiene que conocerlo para que él pueda exponer su opinión sobre sus pretensiones políticas (Fotos: Twitter/Instagram)

Alejandro Speitzer aseguró que no necesita que lo conozcan para mostrar su postura ante el pre registro de Roberto Palazuelos a la gubernatura de Quintana Roo, esto después de que el Diamante Negro respondiera a los comentarios del joven actor sobre sus aspiraciones políticas y dijera que no sabía quién es.

El pasado 12 de enero el menor de los Speitzer escribió en su cuenta de Twitter un comentario mostrando su desacuerdo a la precandidatura de Roberto Palazuelos a la gubernatura de Quintana Roo. Aunque el tuit no trascendió, el 28 de enero en De Primera Mano cuestionaron al acapulqueño al respecto, a lo que él contestó no ser “monedita de oro” y, principalmente, aseguró no conocerlo.

“Ni lo conozco al tipo, no sé quién sea. En mi vida había oído su nombre, ni sé cómo sea, luego me mandas una foto para ver cómo es”, externó el empresario.

En un encuentro con las cámaras de Chismorreo, Alejandro confesó que lo tiene sin cuidado si Palazuelos sabe de su existencia, pues no lo tienen que conocer para que él, como cualquier otro ciudadano, externe su opinión acerca de los acontecimientos políticos que suceden en el país.

Este fue el comentario que Speitzer escribió en su cuenta de Twitter (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“No tiene por qué conocerme, en realidad. Yo tengo muy presente que antes que actor, figura pública, soy un ciudadano, y es una opinión como tal y nada más”, dijo. Agregó que lo que escribió es lo único que tiene que decir acerca del Diamante Negro y su candidatura.

Y es que el empresario compartió en su cuenta de Twitter un video en donde asegura que “si tengo fe que soy capaz de hacerlo, adquiriré seguramente la capacidad de realizarlo”, una cita supuestamente de Gandhi.

El protagonista de Oscuro Deseo respondió a dicha imagen con su opinión, en la que mencionó que Palazuelos no está preparado para estar en un puesto político como al que aspira y tampoco es una persona que “predique con el ejemplo”. Asimismo, dijo que no sólo es necesaria la fe para afrontar la situación del país.

“Roberto, México vive momentos críticos en los que la fe no basta para solucionar los problemas por los que atravesamos. Quisiera hacerte reflexionar sobre tu candidatura, necesitamos gente preparada, y que predique con el ejemplo. Tú no cumples con ninguna de estas dos”, se lee en el tuit.

Movimiento Ciudadano postuló a Roberto Palazuelos como candidato a gobernador de Quintana Roo el pasado 21 de enero (Foto: Twitter/@robpalazuelos)

La precandidatura de Roberto Palazuelos con Movimiento Ciudadano se ha visto rodeada de diferentes opiniones a favor y en contra, tanto por su polémica carrera como empresario y actor, así como las recientes declaraciones que ha hecho por la supuesta “guerra sucia” para desprestigiar su imagen, que habría iniciado con su pre registro.

Inclusive, militantes del partido al cual ahora pertenece se expresaron descontentos a la postura que ha tomado al actor, pues en De Primera Mano dijo que está “tomando nota” de sus detractores para poder “ajustar cuentas” cuando llegue a ser presidente del país.

“Te voy a decir una cosa, a mí ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome yo estoy apuntando, estoy tomando nota; ya llegará el momento cuando sea titular del ejecutivo que ajustemos cuentas”, dijo en el programa.

Según dijo el Diamante Negro, las acusaciones que han surgido hacia él o hacia sus negocios provienen de personas a las que sus detractores han pagado para que hablen mal de él, dando una imagen negativa de su futura campaña.

