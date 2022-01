Roberto Palazuelos respondió a Alejandro Speitzer por criticas a su precandidatura: “Nadie es monedita de oro”

Durante los últimos días, medios de comunicación han recuperado las declaraciones del joven actor (Fotos: Twitter/Instagram)

Luego de que se diera a conocer que el actor y empresario Roberto Palazuelos se convirtió en el precandidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) que buscará gobernar el estado de Quintana Roo, diversas personalidades de la esfera política del país se mofaron de dicha noticia.

Sin embargo, no sólo políticos criticaron las intenciones de Palazuelos de convertirse en gobernador, sino también personajes de la industria del entretenimiento. Tal fue el caso del actor Alejandro Speitzer quien a través de su cuenta de Twitter dejó en claro su descontento ante precandidatura del Diamante Negro.

“Roberto, México vive momentos críticos en los que la fe no basta para solucionar los problemas por los que atravesamos. Quisiera hacerte reflexionar sobre tu candidatura, necesitamos gente preparada, y que predique con el ejemplo. Tú no cumples con ninguna de estas dos”, escribió el protagonista de la serie El Club el pasado 12 de enero.

Alejandro Speitzer pidió a Palazuelos que reflexione sobre su precandidatura (Foto: Twitter/@a_speitzer)

Dicho comentario tomó gran relevancia en los medios de comunicación durante los últimos días, sin embargo, fue durante la transmisión del 27 de enero del programa De Primera Mano, encabezado por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, que el Diamante Negro reaccionó ante las palabras del joven actor y dijo no conocerlo.

“Ni lo conozco al tipo, no sé quién sea. En mi vida había oído su nombre, ni sé cómo sea, luego me mandas una foto para ver cómo es”, dijo Palazuelos sobre Alejandro. “Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, y en la política siempre hay negros y blancos, siempre hay gente que esta a favor y en contra, y uno tiene que respetar la opinión de todo mundo”, añadió.

Asimismo, el empresario señaló que las personas se han mostrado a favor de sus aspiraciones políticas, así como también habló de los motivos que lo inspiraron a luchar por la gubernatura del estado sureño del país.

Palazuelos aseguró que una de sus principales preocupaciones es la inseguridad que vive el estado sureño (Foto: Twitter/@Jacobo_Cheja)

“Para mí es muy importante lo que voy a hacer, porque vivo aquí, porque tengo muchos intereses aquí y por que me preocupa mucho la inseguridad, me preocupa mucho la ecología y me preocupa mucho muchas cosas por lo tanto aquí estoy”, aseveró.

Cabe mencionar que dentro del partido naranja también externaron su inconformidad ante el registro de Palazuelos.

A través de sus redes sociales, la senadora Laura Ballestero indicó que no coincide con el registro del Diamante Negro, pues aseguró que el cargo requiere de una persona de tiempo completo. No obstante, dijo que Movimiento Ciudadano es fuerte porque los militantes cuentan con el derecho a diferir.

“Si yo pusiera o quitara candidatos de MC mi trabajo sería otro, y no el del servicio público desde lo local, y este requiere tiempo completo. No coincido con el registro de Palazuelos como candidato a lo que sea. Difiero. Y ese derecho a disentir hace a un Movimiento fuerte”, sentenció en redes sociales.

Dentro de MC también mostraron inconformidad al registro de precandidato (Foto: Twitter/@MovCiudadanoMX)

Por su parte, el secretario Nacional de Movimientos Sociales del partido, Luis Fernández, declaró que no respalda “ni como militante ni como secretario” el registro de Palazuelos, pues afirmó que hay mejores perfiles dentro de las filas en la entidad para competir.

Las precampañas de la candidatura a gobernador comenzaron el 23 de enero y concluirán el próximo 10 de febrero. En tanto, el dictamen definitivo de la candidatura será el 14 de febrero, para conocer quién será el abanderado de Movimiento Ciudadano en busca de la gubernatura en la entidad.

