Fernández Noroña arremetió contra Loret de Mola por hijo de AMLO: “No creo que le llegue a los talones”

El petista reaccionó a las declaraciones de Loret de Mola y Roberto Palazuelos (Fotos: Cuartoscuro/Facebook)

El diputado federal por parte del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, se lanzó en contra del periodista Carlos Loret de Mola en defensa del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramón López Beltrán, luego de que se diera a conocer que posee dos propiedades en Estados Unidos con un valor cercano al millón de dólares.

A través de su cuenta oficial de Twitter, lugar que ha fungido como escenario en donde el diputado federal constantemente lanza contundentes críticas al bloque opositor en defensa de López Obrador y sus acciones bajo el cargo de Jefe del Ejecutivo; Fernández Noroña reaccionó a un fragmento de una entrevista que Loret de Mola realizó al actor, empresario y precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, Roberto Palazuelos.

“Muéstranos tu humilde jacal Loretito, y el de tu invitado, ya que se muestran tan impresionados por una casa en Houston. Francamente no creo que le llegue ni a los talones a tu departamento en Miami. @CarlosLoret”, escribió el petista en redes sociales.

Fernández Noroña salió en defensa de José Ramón López Beltrán (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

En el fragmento de dicha entrevista, el cual fue publicado por Loret de Mola en sus redes sociales, el precandidato por parte del partido Movimiento Ciudadano (MC), pidió ser invitado a la propiedad de Houston, Texas en la que, según una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus, José Ramón López Beltrán vivió al lado de su esposa Carolyn Adams.

De acuerdo con los medios antes mencionados, la mansión pertenecía a Keith L. Schilling, ex ejecutivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo.

El reportaje indica que Schilling fue director comercial y de ventas a nivel global de julio de 2017 a noviembre de 2018, periodo en el que la multinacional obtuvo dos contratos en Petróleos Mexicanos (Pemex) de hasta 66 millones de dólares, uno de ellos aún tiene vigencia en el actual gobierno federal.

Palazuelos pidió ser invitado a la Mansión del Bienestar (Foto: Twitter/@Jacobo_Cheja)

Fue en 2021 cuando la pareja se mudó a una residencia recién construida, de dos pisos en Cypress, Texas que nuevamente fue registrada a nombre de Adams. Su valor aproximado es de hasta 19 millones de pesos, esto varía según los sitios especializados que dan un aproximado de la valuación catastral, la cual siempre es inferior al valor comercial.

La residencia tiene 447 metros cuadrados de construcción, de acuerdo con MCCI, cuenta con finos acabados en piedra y madera, cuatro habitaciones, cuatro baños completos, tres lugares de estacionamiento, cocina, sala de estar y amenidades como: bar, sala de juegos e incluso sala de cine.

Cabe mencionar que recientemente se dio a conocer que Schilling desconocía que su arrendatario era López Beltrán.

“No tenía ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera”, señaló Schilling en un comunicado de prensa enviado vía correo electrónico a Bloomerg. “En cualquiera de mis roles en Baker Hughes, no tenía responsabilidad por ninguna actividad comercial o contrato en, o relacionado con, México”, añadió.

El ex ejecutivo de Bake Hughes desconocía que el hijo de AMLO era su arrendatario (Foto: MCCI)

Asimismo, el ex ejecutivo indicó que su casa fue rentada desde agosto de 2019 hasta julio de 2020 y el pago se efectuaba de manera mensual.

“Como es práctica estándar cuando me mudo por trabajo, alquilé mi casa de propiedad personal en el área de Houston a un tercero desde agosto de 2019 hasta julio de 2020. Las partes celebraron un contrato de alquiler típico a precio de mercado. Me pagaban mensualmente, de acuerdo con los términos del contrato de alquiler”, indicó el ex ejecutivo de Bake Hughes.

SEGUIR LEYENDO: