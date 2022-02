“Quiere publicidad”: Andrés García reaccionó a la demanda de Anabel Hernández

Andrés García negó haber amenazado a Anabel Hernández y, de nuevo, la acusó de usar su nombre para publicidad (Fotos: Captura de Instagram@andresgarciatvoficial // Cuartoscuro)

Después de que este 3 de febrero Anabel Hernández diera a conocer que demandó a Andrés García por haberla amenazado a través de un video que subió a su cuenta de YouTube, el histrión reaccionó a la noticia, negando haber amenazado a la periodista y asegurando que no la conoce.

Anabel Hernández dio a conocer que demandó penalmente al actor Andrés García luego de que él publicó un video en su canal de YouTube, donde arremetió en contra de la periodista y su libro Emma y las otras señoras del narco por supuestamente haber dicho que él era socio de líderes del narco.

García este 4 de febrero aseguró que no conoce a Hernández y negó haberla amenazado en su video.

“Me parecería una incongruencia que la Fiscalía de la República le de oído o le haga caso a una señora que no conozco, que nunca he visto, que ha escrito cosas en contra mía, que son en contra de mi carrera de 60 años. Y, entonces, porque ella diga ‘ay, el señor me amenazó'... ¿Cuándo? Si ni la conozco, ni me sé su nombre completo”, dijo en entrevista telefónica con De Primera Mano.

La periodista aseguró que las personas que se tomen personal su libro y la amenacen, serán demandados, pues no piensa dejar que su integridad se ponga en riesgo (Foto: J.M. Mariscal/Infobae)

El protagonista de El magnate dijo que la demanda de la comunicadora es una táctica de publicidad para su libro, inclusive, volvió a mencionar la posibilidad de contrademandarla por utilizar su nombre para llamar la atención.

“Las cosas con como son. Ellos quieren enredarlo, quieren hacerse publicidad a mi costa, que eso ya es otra cosa. Ahí ya sí creo que puedo hablar con mi abogado, puedo yo poner una demanda contra las revistas o las publicaciones que ella haga, porque lo que está haciendo es muy obvio, queriendo usar la carrera de un señor de 70 años de ser primera figura”

Por ahora, Andrés dijo que se negará a responder de cualquier forma legal la demanda de Hernández, pues recalcó que para él sigue siendo una estrategia publicitaria y no quiere ayudarla a obtener más atención.

El actor dijo que para él no existe demanda hasta que se compruebe lo que Hernández dice (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Agregó que para él no existirá dicha demanda hasta que la periodista logre comprobar sus acusaciones, pues inclusive duda que la Fiscalía General de la República le presente atención sabiendo que, supuestamente, sólo está buscando publicidad.

Y es que en el video que publicó el histrión el pasado 9 de enero, confirmó que impondría una denuncia en contra de Anabel Hernández por difamarlo y, además, por utilizar su nombre para llamar la atención y que su libro tuviera publicidad.

Aunado a ello, lanzó varios comentarios ofensivos, donde también se encontraría la presunta amenaza hacia la comunicadora.

Hernández menciona en su libro que Andrés García fue amigo de Arturo Beltrán Leyva, algo que el actor ha presumido en varias ocasiones (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

“Se permitió el lujo de decir que yo soy socio de los narcos. Narcos su chingad* madre y su papá, a ellos puede señalar de narcos (sic)”, externó. “Bájale de huevos y vaya usted a ching*r a su madre […] busque otro cabrón para hablar de él, porque no va bien por ahí, yo sí le parto su madre cabrona (sic)”, dijo.

Días después, confesó que no ha leído el libro, sino que alguien le hizo llegar la información a través de un mensaje, por lo que desistió de imponer la denuncia.

Por su parte, Hernández dio a conocer que cualquier tipo de amenaza que reciba no la dejará pasar desapercibida, menos en un país donde la violencia contra los periodistas está constantemente atentando contra su integridad.

Asimismo solicitó al Ministerio Público que se tome en cuenta la violencia de género ejercida por parte del actor hacia ella.

