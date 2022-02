Con anemia crónica y déficit de hemoglobina: Andrés García dice que diario “habla con la muerte”

El actor dijo estar consciente de que no le inculcó a sus hijos el valor de la familia, por eso no lo visitan (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Andrés García ha causado la preocupación de su público pues hace unos días corrió la versión de que el actor necesitaba de forma urgente una transfusión de sangre compatible con la suya, que es del tipo O negativa.

Y es que el histrión de 80 años, quien vive solo en el estado de Guerrero, tiene afectaciones en la médula espinal que han derivado en un déficit en sus niveles de hemogoblina, condición médica que lo ha hecho sentirse muy débil, según contó él mismo en su canal de YouTube el pasado 28 de enero.

El actor de Pedro Navajas, refirió que actualmente se siente tan mal como cuando hace 30 años le diagnosticaron leucemia y le pronosticaron sólo ocho meses de vida: “Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, como que no me recupero”, dijo en su video el veterano actor.

Andrés García padece una anemia crónica desde hace años Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial

Entonces, Andrés logró superar la leucemia en dos años, no así sus actuales problemas de una baja de hemogoblina, a causa de una operación de la espada que el actor estuvo postergando por varios años, por lo cual ahora está pagando las consecuencias.

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron en su momento, pero no quise hacer caso, estoy pagando el precio”, reveló.

Ahora, el actor desmintió que hubiera solicitado sangre para una transfusión urgente, según trascendió en las redes sociales. Y aunque admitió que sí la necesita, aseguró que no la ha pedido a nadie y destacó que “no es tan fácil” como creen.

Hace unos días, Andrés García arremetió contra la periodista Anabel Hernández y anunció demanda por mencionarle en su libro; después se retractó (Fotos: Cuartoscuro / EFE)

“Yo creo que la gente se equivocó, alguien exageró, yo nunca pedí sangre, el médico que me atiende recomienda que me hagan una transfusión porque me he debilitado mucho. Mi sangre es O negativo, no es muy común, entonces hay que comprarla, recolectarla, ahí es donde se equivocó el doctor que me está examinando”, dijo el recordado galán de telenovelas para Ventaneando.

García, quien no sostiene una relación cercana con ninguno de sus tres hijos, agradeció a quienes genuinamente se preocuparon por su condición de salud: “Que me haga una transfusión, pues la hacemos. Yo creo que de ahí salió que empezaron a pedir sangre. Mucha gente, les agradezco mucho porque me hablaron para donarme sangre y eso, lo cual no es tan fácil, pues aunque sean del mismo tipo debe haber pruebas cruzadas para que no haya un choque entre una y otra”, añadió.

Además de esa falta de hemogoblina, Andrés padece fibromialgia, osteoartritis y una anemia crónica que ha minado su vitalidad, pues se siente muy cansado:

El actor ha expresado su deseo por que incineren su cuerpo cuando llegue el momento (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Yo quería ver cómo ando de hemoglobina, que es el problema que yo tengo desde hace treinta años por una cuestión de la médula espinal, de la columna. Yo tengo anemia permanente, de hecho estuve a punto de morirme de una leucemia. Me quedó una deficiencia que mi columna vertebral, como se lastimó, no produce no sé qué cosas que hace que bajen mis glóbulos rojos,… tengo que cuidar eso”.

En tanto, el actor de El cuerpo del deseo contó al programa Al rojo vivo que ya se encuentra en preparativos para sus últimos momentos de vida, pues sabe que la muerte está próxima a él, tanto que puede platicar con ella.

“Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte. Yo percibo y hablo con ella casi todos los días, le pregunto cómo será el encuentro”, destacó.

