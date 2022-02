Andrés García aseguró que una pastilla “para el mal humor” le causó leucemia

Andrés se encuentra retirado de la actuación desde hace casi dos décadas (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Andrés García ha estado dando declaraciones sobre su estado de salud, revelaciones que han impactado a su público a quien le preocupa la condición del veterano actor, quien a sus 80 años vive solo en su casa ‘El paraíso’, en la zona de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero.

Pese a que hace más de 15 años el actor se retiró de la vida pública, continúa siendo una figura respetada por el público y un referente de los medios de comunicación, tal es el caso de Ventaneando, que recientemente envió a un reportero para conocer cómo vive en la actualidad sus días el protagonista de Pedro Navajas.

En la entrevista concedida al vespertino de TV Azteca, Andrés García reveló que padece una condición que hace que su cuerpo no genere suficiente hemoglobina, esto derivado de una operación en la espalda practicada hace varios años.

El actor no tiene una relación cercana con ninguno de sus tres hijos Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial

Pese a que el actor habría de requerir una transfusión para mejorar su estado, él mismo desmintió que recientemente haya solicitado la donación de sangre tipo O negativo.

Pero esta no es la única afectación del actor de El cuerpo del deseo, y en una nueva entrega de la entrevista, reveló cómo surgió la leucemia que le detectaron hace varios años y cómo logró superarla.

Y es que fue debido a unos medicamentos que el actor consumía “para tratarse el mal humor” y controlar su fuerte temperamento, lo que en sus palabras le provocó la leucemia. Andrés admitió desconocer que las pastillas que tomó por dos años hace algún tiempo, eran de prescripción médica para ayudar a los pacientes psiquiátricos, automedicación que le habría afectado a su salud desembocando en la leucemia.

Además de la falta de hemoglobina y el dolor en sus piernas, el actor sufre anemia crónica (Foto: Captura de pantalla)

“A mí me dio leucemia hace muchísimos años, estaba yo haciendo una novela en Televisa, y una amiga me dijo ‘oye andas de muy mal humor’, porque eran muy pendej*s todos los actores, tenía que estarles enseñando y etcétera. Y entonces me dijo ‘pero mira, yo tengo una pastillita aquí que te va a quitar el mal humor, a mí me la dan porque yo andaba mal también de los nervios’. Me dio la pastillita y efectivamente se me quitó el mal humor inmediatamente”, recordó el histrión nacido en Santo Domingo, República Dominicana.

Al ver que el medicamento efectivamente lograba controlar su enojo, su equipo de trabajo comenzó a suministrárselo todos los días, sin saber lo que habría de desencadenar al cabo de dos años:

“Y entonces yo estaba dirigiendo en la noche y produciendo y actuando teatro, y en el día haciendo una telenovela, y entonces la gente que estaba trabajando conmigo consiguieron la pastillita y nada más veían que yo me empezaba a enojar, me decían ‘la pastillita, maestro’ y me daban dos pastillas al día, al cabo de dos años voy perdiendo fuerza, hasta el punto en que no pude levantar ni un vaso”, añadió.

Semanas atrás, el actor lanzó fuertes improperios contra la periodista Anabel Hernández por haberlo mencionado en su libro 'Emma y las otras señoras del narco' Fotos: Captura de Instagram@andresgarciatvoficial // Cuartoscuro

Al acudir con un médico quien le realizó análisis, descubrió que la causante de su debilitamiento era la pastilla, prescrita para padecimientos psiquiátricos importantes.

“Después de dos años de tomarla… me dijo es una medicina muy fuerte que se le da a los locos (sic), una cada quince días cuando tienen crisis, y a mí me estaban dando dos diarias y eso me causó la leucemia”.

“Yo le pregunté al doctor ‘¿y ahora qué hacemos?’ y me dice ‘deja de tomar las pastillas y esperemos, tengamos confianza en que te recuperes’ y sí me recuperé, pero me quedó muy baja la hemogoblina”, destacó.

El actor vive retirado en su mansión 'El paraíso', en Acapulco, Guerrero (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Respecto a los recientes dolores y entumecimientos que el actor presenta en las piernas, aseguró que no ha querido valorar la opinión de un doctor porque se siente harto de la situación que mina su salud.

“No he querido ya ir a hacerme radiografías porque estoy hasta la madre ya de médicos, de huesos rotos, toda la vida me la he pasado con huesos rotos y la ch*ngada”, finalizó.

