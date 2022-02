Kate del Castillo continúa su lucha contra el Estado mexicano: “Cambió el gobierno, pero siguen los mismos”

La famosa asegura que no descansará hasta hacer justicia en su caso (Foto: Instagram/@katedelcastillo)

Desde el año 2017, Kate del Castillo denunció al gobierno de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por, a su parecer, violar su integridad en el famoso caso donde la actriz mexicana se reunió clandestinamente con el capo de la mafia Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

Kate ha referido haber sido víctima de persecución y hostigamiento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto,. Fue en enero de 2016 cuando la desaparecida Procuraduría General de la República PGR inició una investigación en contra de la famosa actriz por los presuntos delitos de operaciones de procedencia ilícita y lavado de dinero, esto derivado del encuentro y comunicación que Del Castillo sostuvo con El Chapo, de la mano del actor estadounidense Sean Penn.

Luego de más de un año del polémico encuentro que habría llevado a la localización del capo, hoy condenado a cadena perpetua, Kate presentó una denuncia contra el gobierno de México por la violación de sus derechos civiles.

El 2 y 3 de octubre de 2015, Sean Penn y Kate Del Castillo se reunieron con Guzmán Loera en una zona montañosa de México que no fue revelada, desatando una ola de especulaciones (Foto: Especial)

Desde aquel momento a la fecha, el proceso legal en el que Kate busca que el estado mexicano le retribuya 60 millones de USD, sigue su curso. Ahora la protagonista de La reina del sur habló desde Los Ángeles para las cámaras del programa De primera mano de cómo va su proceso legal.

“Es lo mismo, cambió el gobierno, pero realmente siguen las mismas personas, pero nada más en diferentes puestos, y ahora resulta que la señora Arely Gómez pues es juez y parte, así que seguimos con eso, ya han publicado todo lo que fue la persecución en mi contra y vamos a ver porque yo sigo luchando. Ahí estamos en la lucha y Arely tendría que salir a enfrentar esto”, comentó sobre la ex procuradora que filtró información sobre la reunión que la actriz llevó a cabo con el narcotraficante.

Arely Gómez fue exonerada en 2018, pues se determinó quitar responsabilidades administrativas o penales a la funcionaria que según Kate, filtró información “tergiversada, manipulada, que me hacía ver terrible en muchos sentidos. No nada más se metieron con mi vida personal, sino con mi esencia, valores, principios, familia, amigos y todo mí alrededor”, según expresó para Radio Fórmula.

Arely Gómez González, fue procuradora General de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto (Foto: Twitter @ArelyGomezGlz)

Y es que durante el tiempo que duró la investigación en su contra, a Kate le fue negada la entrada a territorio mexicano, por lo que se vieron afectadas sus propuestas de trabajo en el país y la cercanía con su familia.

Fueron 17 meses en los que la actriz fue investigada, e incluso fueron intervenidas sus líneas telefónicas y las de su familia por parte de policías de inteligencia. Se le realizaron auditorías fiscales, y con entrevistas, testimonios e investigaciones en los que se involucró la Administración de Control de Drogas DEA para buscar un vínculo entre Kate y el crimen organizado, finalmente no pudo comprobársele nada, ni su presunta vinculación al cartel de Sinaloa.

Sobre el perjuicio en su carrera artística y el hecho de no poder ingresar al país, Kate recordó lo que sufrió:

“Amo y extraño a México como no tienes una idea, me llega en el alma y cuando no pude ir me dolió en el alma y que no me llamen a trabajar en México me duele todavía más, entonces yo me produzco mis propias cosas para poder estar más cerca de México y no nada más eso, sino obviamente estar más cerca de mis padres.

Kate busca que sus padres pasen una temporada con ella en Estado Unidos (Instagram: Kate del Castillo)

“Mis padres ya están grandes, yo quiero pasar más tiempo con ellos, pero irme allá a México definitivamente sería algo que no consideraría, ya hice aquí una vida, ésta es mi casa, la convertí en mi casa y aquí tengo ya a mis amigos, mi vida, y todo eso. Estaré yendo más a México eso sí, y me gustaría traerme conmigo a mis papás una temporada conmigo, me encantaría”, finalizó la también productora teatral.

