Kate del Castillo habló sobre las creencias de sus padres: “Yo tampoco quería vacunarme”

Kate del Castillo dio a conocer su punto de vista sobre la decisión que tomaron sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo, respecto a la vacunación contra el coronavirus luego de ola de críticas que han recibido en redes sociales. Además, la actriz mandó sus condolencias para la familia de Diego Verdaguer, quien falleció el pasado 27 de enero tras sufrir complicaciones derivadas de su contagio de COVID-19.

La intérprete mexicana ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre la nueva temporada de La Reina del Sur, la exitosa serie de televisión que ha sorprendido a propios y extraños con la historia de Teresa Mendoza. En medio de la charla, Kate del Castillo respondió a los cuestionamientos respecto a la determinación que tomaron sus progenitores de no inocularse a pesar de que ella ya padeció la enfermedad.

Con profundo respeto a las creencias de cada persona, la oriunda de la Ciudad de México explicó que no juzga la decisión de los demás, incluso de su papá y mamá, porque considera que cada quien elige con base en sus criterios y por más que ella quiera cambiar la situación de sus papás, no puede hacerlo.

“Es mu fácil estar de un lado y poder juzgar a la demás gente [...] yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar y no se las voy a cambiar porque no puedo y créeme que lo he intentado. Ellos no salen de su casa, ellos creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho”, declaró.

La protagonista de Ingobernable confesó que en un principio tampoco estaba de acuerdo con someterse a la vacunación contra el COVID-19, pero con el paso de los días cambió de opinión y confirmó que actualmente cuenta con su esquema completo sin considerar la dosis de refuerzo. No obstante, a inicios de año dio positivo a coronavirus.

“Yo estoy vacunada dos veces [...] yo tampoco quería vacunarme porque yo decía: ‘¿Por qué me voy a meter un bicho que no tengo’ [...] nadie sabemos realmente en dónde estamos parados, nadie realmente conocemos lo que es este bicho, este virus, están a penas empezando a saber”, continuó.

Kate del Castillo mencionó que espera la ciencia pueda entender mejor al virus que ha cobrado la vida de personas que ya estaban inoculadas y que mantiene al mundo sumergido en una pandemia. Dentro del mismo tema, la actriz lamentó el sensible fallecimiento de Diego Verdaguer, el afamado intérprete argentino que conquisto toda Latinoamérica con sus canciones y carisma.

“Lamento enormemente la muerte de Diego, yo quiero mucho a Diego y a Amanda, a su familia. Lo lamento muchísimo, pero no creo que estamos en ninguna posición de juzgar absolutamente nada. Ahora, en lo personal les recomiendo que se vacunen”, agregó.

Con ello, Kate del Castillo trató de contrarrestar las criticas que se han desatado por la decisión de sus padres y sobre el deceso del cantante argentino, pues se especula que no estaba vacunado contra el coronavirus. Cabe mencionar que durante el día de ayer, las hijas de Diego Verdaguer se contradijeron respecto a la situación de su padre, pues mientras Gimena Boccadoro aseguró que su padre no estaba inoculado, Ana Victoria dijo que sí lo estaba.

Por otro lado, volviendo a la polémica que rodea a Eric del Castillo, en distintas ocasiones el actor ha pedido que respeten su opinión y, aunque él no quiera hacerlo, si se ha declarado a favor de la vacunación.

“Estamos bien, gracias a la medicina alternativa, estamos saludables. Me quiero tomar una prueba, no porque dude mi salud, pero si para decirle a mucha gente ‘¡Estoy sano!’, punto. Me molesta [...] estoy bien, ya me da coraje”, expresó en entrevista con Venga la Alegría.

