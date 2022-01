Lyn May tuvo interés en El Chapo Guzmán: “Kate me lo ganó”

La vedette aseguró haber actuado en una propiedad del capo en el estado de Sinaloa (Foto: Instagram)

Lyn May, siempre polémica, ahora declaró que no sólo sí se ha presentado en reuniones privadas de algunos integrantes del crimen organizado mexicano, sino que incluso llegó a sentir interés por uno de los más peligrosos narcotraficantes, hoy encarcelado, sin embargo, una famosa actriz “se lo ganó”.

Se trata de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, a quien la vedette dijo haber conocido en una de sus lujosas propiedades, sin embargo no contó cuándo se dio el encuentro ni en qué circunstancias.

“Sí me han contratado y he trabajado para ellos también y muchas veces, pues yo trabajo, cobro y me voy, y me tratan muy bien y he tenido enamorados narcos también, pero a mí me gustaba El Chapo, pero me lo ganó Kate (Del Castillo). Sí lo conocí, un día fui a trabajar a un lugar que tenía él, que casi eran las sillas de oro, todo era una cosa increíble, en Sinaloa”, recordó la famosa en una videollamada para el programa De primera mano.

“Muy padre todo, estaba yo feliz, pero no dejaban que nadie se acercara, yo le canté y todo, pero me lo ganaron, ya ves”

Sean penn el chapo y Kate del Castillo (Foto: Especial)

Además, la popular bailarina exótica envió un mensaje a las actrices que han sido señaladas por mantener presuntos vínculos amistosos o sentimentales con integrantes de la mafia, tal es el caso de Galilea Montijo, Alicia Machado y Ninel Conde, quienes fueron mencionadas en el libro Emma y las otras señoras del narco, escrito por la periodista Anabel Hernández.

Lejos de escandalizarse, Lyn vio con buenos ojos que las famosas hayan podido sostener una relación con algún capo, pues ahora “tienen mucho dinero”.

“Yo pienso que si ellas vivieron, fueron amantes o esposas, el caso es que ellas no tienen nada que ver, tú no vas a saber lo que hace tu marido, no, yo digo que si lo hicieron pues qué bueno porque ahorita son millonarias, ya no tienen que trabajar ni nada. Que no les afecte, que hablen con sus hijos bien, que digan ‘eso quedó en el pasado’, ya esta gente (los narcotraficantes) hasta se murió, ya ni las cenizas quedan, como dice la canción. Si hay lana, que le entren, qué tiene, el dinero es el dinero”, destacó la cantante de A mí me gusta lo que a ti te asusta.

La periodista de investigación mexicana, Anabel Hernández, posa el 3 de diciembre de 2021, en el marco de la 35 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL), en Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Recientemente la artista de 69 años sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un nuevo cambio de look y causó sensación entre los asistentes al concierto de La Trakalosa de Monterrey por el atrevido baile que hizo sobre el escenario, esto mientras el vocalista de la agrupación, Edwin Luna seguía cantando.

En los últimos meses, la vedette mexicana ha dado de qué hablar por sus polémicos comentarios, alguna que otra revelación y fuertes críticas. En esta ocasión, Lyn May dejó impactados a sus seguidores de Instagram al cambiar, una vez más su imagen, pues dejó atrás el color rosa pastel de su cabello y le dio paso a un rubio platinado.

No sólo eso, la actriz también optó por cortar el largo de su pelo, por lo que actualmente luce un estilo bob . Completó su imagen con un hermoso maquillaje donde resaltaron sus ojos y sus labios rojos. “Este es mi nuevo look”, escribió Lyn May en una de las publicaciones que hizo donde presumió su drástico cambio en el cabello.

(Captura: @lyn_may_/Instagram)

Casi al instante, las publicaciones de la vedette se llenaron con mensajes de cariño, amor y buenos deseos, además de uno que otro halago. Incluso, hubieron algunos usuarios de la plataforma que se atrevieron a comparar a la intérprete con la conocida empresaria y socialité, Kim Kardashian.

“Que bien te ves Lyn, nos gusta”, “Esta divina, me Encanta”, “Te ves muy Bella”, “Qué guapa mi amiga!!!!”, “¡Wooow Lyn! Pensé que eras Kim Kardashian”, “Se me más joven que yo con tanto filtro”, fueron algunas de las reacciones que recibió junto a una serie de emojis de fuego, corazón rojo y aplausos.