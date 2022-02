Carmen Campuzano envió emotivo mensaje contra las drogas: “También pueden salir”

Carmen Campuzano utiliza las redes sociales como trinchera para dar a conocer información sobre adicciones (IG: carmencampuzanooficial)

Carmen Campuzano fue una de las modelos más cotizadas en México. Su rostro se convirtió en uno de los más solicitados por la industria de la moda y obtuvo fama y gloria que la colocaron en la cúspide, pero sus adicciones la obligaron a caer en un hoyo del cual, paso a paso, ha procurado salir.

A pesar de sus constantes recaídas en su búsqueda por superar las adicciones, se ha convertido en una de las voces más autorizadas para hablar del tema, y hasta concentra sus energía en realizar charlas para las personas que quieran seguir sus pasos.

Las redes sociales se convirtieron en una de las trincheras con las cuales intenta hacer llegar su mensaje positivo entre las personas. Por ello, este 3 de febrero publicó un emotivo tuit para impulsar a las personas con estos problemas a salir adelante y superarlos.

“Si yo pude, ustedes también pueden salir del mundo de las drogas”, escribió Campuzano junto a una fotografía suya en la que se le puede observar sonriente y radiante, recuperando el brillo que perdió debido a sus adicciones y el proceso que comenzó para sobrepasarlas.

Su batalla contra las adicciones por parte de Carmen Campuzano la llevó hasta los extremos de la vida. En un primer momento, el consumo de drogas se evidenció por la manera como se deterioró su nariz al grado de desfigurarse casi por completo.

La modelo aseguró que esta afectación no estaba relacionada con el consumo de sustancias ilegales, sino de una bacteria, versión que muchas fueses no fue respaldado por las personas, por lo que lo aclaró por todos lados, aún años después.

En una entrevista que le concedió a Gustavo Adolfo Infante en 2018, Campuzano afirmó que la bacteria fue real y hasta su prima la acompañó a la aplicación de vacunas. Gracias a este procedimiento médico logró superar la bacteria, pero se dio cuenta que tenía un problema mucho más grande: sus adicciones.

“Se me quitó la bacteria con medicamento y yo sabía que mi problema no nada más era la bacteria, sino el consumo de la droga. El doctor sabía perfectamente que estaba consumiendo droga, porque yo le tuve la confianza, la que no tuve a los demás, de decirle: ‘estoy viviendo esto’. Fue una etapa muy difícil, muy dura para mí”, aseguró.

La ex modelo tuvo una radical transformación debido a su consumo de cocaína, el cual dejó hace casi 9 años (IG: carmencampuzanooficial)

Un año después, durante un diálogo sostenido con Infobae México, la ex modelo aseguró que no fue el ambiente en que se desenvolvía el cual propició su consumo de cocaína, sino que fueron “fracturas emocionales, traiciones de pareja, malas jugadas”, las que la condujeron a un paréntesis “oscuro y triste” en su vida.

La también DJ señaló durante esta entrevista que nunca dio un paso atrás en su reformación, pues “gracias a las adicciones hoy tengo esta fortaleza. Soy la más feliz de estar bien. Soy más poderosa que en cualquier momento de mi vida. Las adicciones me enseñaron a vivir bien, a disfrutar la vida”.

Actualmente, y tras casi nueve años sobria, Campuzano se desempeña como consejera en adicciones, tanatóloga y como especialista en prevención del suicidio. Además, intentó llevar su lucha al gobierno actual, cuando le presentó al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, un proyecto para quedar al frente de la Comisión Nacional contra las Adicciones.

En ese entonces la modelo fue atacada y señalada, pero a Carmen no le importaron las críticas. Aseguró que su experiencia como adicta le permitiría tener otra visión para ayudar a la gente. Sin embargo, so proyecto no prosperó, pero nunca desistió de ayudar a otras personas.

