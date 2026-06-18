Colombia

Jaguar rescatado en la U. Nacional en el Amazonas se escapó, aseguró la animalista Andrea Padilla: “El recinto fue encontrado vacío”

La congresista exigió recursos inmediatos y criticó la falta de mejoras en los centros veterinarios destinados al cuidado de la fauna silvestre

Guardar
Google icon
La valoración realizada tras la captura señaló el peso aproximado del ejemplar y su estado de debilidad, mientras las entidades ambientales mantienen el monitoreo y evalúan su recuperación antes de una eventual liberación - crédito @petrogustavo / X
La valoración realizada tras la captura señaló el peso aproximado del ejemplar y su estado de debilidad, mientras las entidades ambientales mantienen el monitoreo y evalúan su recuperación antes de una eventual liberación - crédito @petrogustavo / X

Un jaguar escapó de Corpoamazonia tras haber llegado herido y exhausto a AmazoniaUnal, según un mensaje publicado por la senadora y animalista Andrea Padilla. Además, señaló que el animal, de 120 kilos, salió del centro y que el recinto fue hallado vacío esa mañana.

La congresista agregó que las autoridades estaban en un comité de gestión de riesgos, porque la zona es urbana y residencial.

“Me dicen que ahora mismo están en un comité de gestión de riesgos, ya que la zona es urbana y residencial; si Dios quiere, se adentra en la selva y no tiene encuentros con humanos. Autoridades: No dejen de buscarlo. Esta situación resalta la urgencia en la que hemos estado insistiendo durante más de tres años”, afirmó la animalista en su cuenta oficial de X.

PUBLICIDAD

La congresista advirtió que el animal podría cruzarse con vecinos en un área habitada y reclamó que se mantenga el operativo hasta ubicarlo, mientras las autoridades coordinan acciones en un comité de gestión - crédito captura de pantalla @andreanimalidad / X
La congresista advirtió que el animal podría cruzarse con vecinos en un área habitada y reclamó que se mantenga el operativo hasta ubicarlo, mientras las autoridades coordinan acciones en un comité de gestión - crédito captura de pantalla @andreanimalidad / X

Padilla advirtió sobre la posibilidad de que el felino tenga encuentros con habitantes del sector. También pidió a las autoridades que no detengan la búsqueda.

La búsqueda y la gestión del riesgo

La senadora reclamó que se destinen todos los recursos disponibles para ubicar al animal y recuperarlo con seguridad. Solicitó que Corpoamazonia mantenga informada a la ciudadanía sobre la situación.

PUBLICIDAD

Padilla vinculó la respuesta oficial al hecho. Expresó su deseo de que el jaguar se interne en la selva y evite contactos con humanos.

El reclamo por las instalaciones de atención de fauna

La congresista afirmó que el caso vuelve a exponer una demanda planteada desde hace más de tres años. Según sostuvo, el Ministerio de Ambiente no ha mejorado las instalaciones de los centros de atención y evaluación de la vida silvestre de las corporaciones autónomas regionales. En ese reclamo también mencionó a Asocars y al presidente Gustavo Petro.

“Presidente @petrogustavo, dado que les pareció tan poético el aterrizaje forzoso del jaguar en la universidad, por favor, destinen todos los recursos disponibles para su búsqueda y recuperación segura. ¡No dejen que nos sorprendan con la trágica paradoja de que el “gobierno de la vida” mató al jaguar! Señores @Corpoamazonia1, por favor, manténganos informados",

Su pedido fue que concentren esfuerzos en la búsqueda y en la recuperación segura del jaguar, sin que la respuesta termine con la muerte del animal.

La senadora Andrea Padilla pidió a Gustavo Petro enfocarse en la protección de la fauna silvestre

La llegada de un jaguar macho adulto a la sede Amazonía de la Universidad Nacional de Colombia en Leticia abrió una disputa pública entre el presidente Gustavo Petro y la senadora Andrea Padilla, mientras veterinarios lo mantienen bajo observación por agotamiento, una herida y una infección cutánea leve, con la mira puesta en su recuperación y una posible liberación.

La congresista replicó en X a la lectura simbólica del mandatario y pidió medidas concretas para la fauna silvestre, al señalar que el ejemplar llegó herido y exhausto, presuntamente huyendo de cazadores - crédito captura de pantalla @andreanimalidad / X
La congresista replicó en X a la lectura simbólica del mandatario y pidió medidas concretas para la fauna silvestre, al señalar que el ejemplar llegó herido y exhausto, presuntamente huyendo de cazadores - crédito captura de pantalla @andreanimalidad / X

El ejemplar pesa cerca de 118 kilogramos, según el texto fuente, y fue hallado el martes 16 de junio dentro del campus.

Tras la activación del protocolo de seguridad, la universidad suspendió las actividades presenciales y coordinó la intervención con Corpoamazonía, la Policía Nacional y otras entidades.

Padilla cuestionó en X la lectura política que hizo Petro sobre el episodio y le pidió concentrarse en la protección efectiva de la fauna silvestre. La senadora escribió: “Presidente, con el mayor respeto: no diga bobadas. El jaguar llegó exhausto y herido; seguramente huyendo de cazadores porque ni en eso trabajó el Ministerio de Ambiente. Lo de proteger a los animales silvestres se quedó en palabras”.

La respuesta fue una réplica directa al mensaje del presidente, quien sostuvo en la misma red social:

Este video documenta la gestión de Corpoamazonía en la reubicación de un jaguar. Se observan imágenes del felino en un recinto de malla y un área con vidrio. La Directora General, Sidaly Ortega Gómez, habla sobre el proceso. Los rótulos en pantalla señalan la participación de técnicos y la importancia de un área segura para el individuo y las comunidades. Es una pieza de comunicación institucional centrada en la conservación de la fauna silvestre.

“Este jaguar llegó a la Universidad del Amazonas, una universidad pública, fortalecida por nosotros. Es como si nuestro felino ancestral americano se mostrara para defender la universidad pública”.

Temas Relacionados

CorpoamazoniaAmazoniaUNALJaguarAndrea PadillaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Gobierno nacional suspendió el porte de armas en Bogotá y Cundinamarca por cuenta de la jornada electoral

La restricción, vigente del 20 al 22 de junio, modifica los permisos para entidades estatales, empresas de vigilancia y diplomáticos, sin incluir a todos los municipios

El Gobierno nacional suspendió el porte de armas en Bogotá y Cundinamarca por cuenta de la jornada electoral

Pacto Histórico pide reunión urgente con la Procuraduría a pocos días de la segunda vuelta presidencial: exige garantías para el proceso

La colectividad plantea inquietudes sobre transparencia y supervisión institucional en la campaña previa a las elecciones del 21 de junio

Pacto Histórico pide reunión urgente con la Procuraduría a pocos días de la segunda vuelta presidencial: exige garantías para el proceso

Se reveló el crecimiento de la economía colombiana en abril de 2026: el sector servicios fue el motor principal

El indicador oficial mostró que las actividades terciarias impulsaron la economía, mientras el comercio y la industria exhibieron dinámicas diferenciadas en el cuarto mes de 2026

Se reveló el crecimiento de la economía colombiana en abril de 2026: el sector servicios fue el motor principal

Abogado defensor de Blessd se refirió a quienes acusaron falsamente de abuso infantil a un estadounidense en Bogotá: “Actuaron bajo un error”

El penalista Santiago Trespalacios desvirtuó los argumentos que expuso el abogado que representa al ciudadano norteamericano Grant Gail, Fabio Humar, y quien afirmó que se tomarán las acciones legales correspondientes

Abogado defensor de Blessd se refirió a quienes acusaron falsamente de abuso infantil a un estadounidense en Bogotá: “Actuaron bajo un error”

El director del Sena negó crisis financiera y aseguró que la entidad recibió 50% más de presupuesto durante el Gobierno Petro

La entidad reafirmó su estabilidad presupuestal y la continuidad de sus programas de formación, destacando el fortalecimiento de su capacidad operativa y la ejecución de proyectos en distintas regiones del país

El director del Sena negó crisis financiera y aseguró que la entidad recibió 50% más de presupuesto durante el Gobierno Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

La mamá de Blessd llamó la atención por el altar que hizo en su casa para encomendar al cantante antes de su audiencia por presunto secuestro extorsivo

La mamá de Blessd llamó la atención por el altar que hizo en su casa para encomendar al cantante antes de su audiencia por presunto secuestro extorsivo

Shakibecca, imitadora de Shakira, podría ser investigada y sancionada por la FIFA: esta es la razón

Yeferson Cossio insinuó que a Westcol le pagaron por hacerle campaña a Abelardo de la Espriella: “Debe ser un poquito más coherente”

Falcao olvidó el cumpleaños de su esposa y lo recordó en vivo durante la transmisión del partido Colombia-Uzbekistán: “¿Puedo mandar un mensaje?”

Antonella Petro se refirió a la polémica con James Rodríguez durante la despedida de la selección Colombia: “Distraído”

Deportes

Qué necesita Colombia para clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026: estas son las cuentas de la Tricolor tras la fase de grupos

Qué necesita Colombia para clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026: estas son las cuentas de la Tricolor tras la fase de grupos

Estrella de República Democrática del Congo casi abandona el fútbol tras ser atacada con ácido por una mujer: jugará contra Colombia

Esta fue la calificación de los futbolistas de Colombia en el triunfo sobre Uzbekistán en el Mundial 2026: Luis Díaz fue el mejor en la cancha

Ibai Llanos predijo el cruce de Colombia en el Mundial 2026: con quién se enfrentaría la Tricolor tras la fase de grupos

En video, estos fueron los mejores momentos de la victoria de la selección Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán