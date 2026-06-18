Jaguar rescatado en la U. Nacional en el Amazonas se escapó, aseguró la animalista Andrea Padilla: “El recinto fue encontrado vacío”

La valoración realizada tras la captura señaló el peso aproximado del ejemplar y su estado de debilidad, mientras las entidades ambientales mantienen el monitoreo y evalúan su recuperación antes de una eventual liberación - crédito @petrogustavo / X

Un jaguar escapó de Corpoamazonia tras haber llegado herido y exhausto a AmazoniaUnal, según un mensaje publicado por la senadora y animalista Andrea Padilla. Además, señaló que el animal, de 120 kilos, salió del centro y que el recinto fue hallado vacío esa mañana.

La congresista agregó que las autoridades estaban en un comité de gestión de riesgos, porque la zona es urbana y residencial.

“Me dicen que ahora mismo están en un comité de gestión de riesgos, ya que la zona es urbana y residencial; si Dios quiere, se adentra en la selva y no tiene encuentros con humanos. Autoridades: No dejen de buscarlo. Esta situación resalta la urgencia en la que hemos estado insistiendo durante más de tres años”, afirmó la animalista en su cuenta oficial de X.

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La congresista advirtió que el animal podría cruzarse con vecinos en un área habitada y reclamó que se mantenga el operativo hasta ubicarlo, mientras las autoridades coordinan acciones en un comité de gestión - crédito captura de pantalla @andreanimalidad / X

Padilla advirtió sobre la posibilidad de que el felino tenga encuentros con habitantes del sector. También pidió a las autoridades que no detengan la búsqueda.

La búsqueda y la gestión del riesgo

La senadora reclamó que se destinen todos los recursos disponibles para ubicar al animal y recuperarlo con seguridad. Solicitó que Corpoamazonia mantenga informada a la ciudadanía sobre la situación.

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Padilla vinculó la respuesta oficial al hecho. Expresó su deseo de que el jaguar se interne en la selva y evite contactos con humanos.

El reclamo por las instalaciones de atención de fauna

La congresista afirmó que el caso vuelve a exponer una demanda planteada desde hace más de tres años. Según sostuvo, el Ministerio de Ambiente no ha mejorado las instalaciones de los centros de atención y evaluación de la vida silvestre de las corporaciones autónomas regionales. En ese reclamo también mencionó a Asocars y al presidente Gustavo Petro.

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“Presidente @petrogustavo, dado que les pareció tan poético el aterrizaje forzoso del jaguar en la universidad, por favor, destinen todos los recursos disponibles para su búsqueda y recuperación segura. ¡No dejen que nos sorprendan con la trágica paradoja de que el “gobierno de la vida” mató al jaguar! Señores @Corpoamazonia1, por favor, manténganos informados",

Su pedido fue que concentren esfuerzos en la búsqueda y en la recuperación segura del jaguar, sin que la respuesta termine con la muerte del animal.

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La senadora Andrea Padilla pidió a Gustavo Petro enfocarse en la protección de la fauna silvestre

La llegada de un jaguar macho adulto a la sede Amazonía de la Universidad Nacional de Colombia en Leticia abrió una disputa pública entre el presidente Gustavo Petro y la senadora Andrea Padilla, mientras veterinarios lo mantienen bajo observación por agotamiento, una herida y una infección cutánea leve, con la mira puesta en su recuperación y una posible liberación.

La congresista replicó en X a la lectura simbólica del mandatario y pidió medidas concretas para la fauna silvestre, al señalar que el ejemplar llegó herido y exhausto, presuntamente huyendo de cazadores - crédito captura de pantalla @andreanimalidad / X

El ejemplar pesa cerca de 118 kilogramos, según el texto fuente, y fue hallado el martes 16 de junio dentro del campus.

Tras la activación del protocolo de seguridad, la universidad suspendió las actividades presenciales y coordinó la intervención con Corpoamazonía, la Policía Nacional y otras entidades.

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Padilla cuestionó en X la lectura política que hizo Petro sobre el episodio y le pidió concentrarse en la protección efectiva de la fauna silvestre. La senadora escribió: “Presidente, con el mayor respeto: no diga bobadas. El jaguar llegó exhausto y herido; seguramente huyendo de cazadores porque ni en eso trabajó el Ministerio de Ambiente. Lo de proteger a los animales silvestres se quedó en palabras”.

La respuesta fue una réplica directa al mensaje del presidente, quien sostuvo en la misma red social:

Este video documenta la gestión de Corpoamazonía en la reubicación de un jaguar. Se observan imágenes del felino en un recinto de malla y un área con vidrio. La Directora General, Sidaly Ortega Gómez, habla sobre el proceso. Los rótulos en pantalla señalan la participación de técnicos y la importancia de un área segura para el individuo y las comunidades. Es una pieza de comunicación institucional centrada en la conservación de la fauna silvestre.

“Este jaguar llegó a la Universidad del Amazonas, una universidad pública, fortalecida por nosotros. Es como si nuestro felino ancestral americano se mostrara para defender la universidad pública”.

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