Se reveló el crecimiento de la economía colombiana en abril de 2026: el sector servicios fue el motor principal

l reporte oficial confirmó el rol protagónico de las actividades de servicios en la expansión económica, acompañado de aportes menores de la industria y la construcción - crédito Jesús Avilés.

La economía colombiana creció 3,34% en abril de 2026, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane); el sector servicios fue el motor principal.

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró una variación positiva frente al mismo mes de 2025, aunque el ritmo fue menor al observado en marzo, de acuerdo con el organismo oficial. El reporte de abril señaló la continuidad del proceso de recuperación, con los servicios como principal impulsor del resultado nacional.

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Las actividades terciarias, que agrupan los servicios, aumentaron 4,58% en comparación con abril de 2025 y se ubicaron como el componente de mayor impacto en el crecimiento económico, según detalló el Dane.

La economía colombiana creció 3,34% en abril de 2026, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane); el sector servicios fue el motor principal - crédito Dane

El segmento conformado por administración pública, educación, salud, actividades artísticas y entretenimiento presentó una expansión de 8,07% y representó 2,16 puntos porcentuales del resultado general. Este aporte equivalió a cerca de dos terceras partes del crecimiento mensual reportado para el país.

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El desempeño positivo de los servicios también incluyó el comercio, el transporte, el alojamiento y los servicios de comida, que registraron una variación anual de 3,00%.

Este grupo aportó 0,61 puntos porcentuales al avance de la economía, según los datos oficiales. El suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos mostró un incremento de 4,74%, sumando 0,22 puntos porcentuales al indicador. Las actividades financieras, de seguros e inmobiliarias contribuyeron 0,32 puntos porcentuales al resultado anual.

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Por el contrario, las actividades primarias, que comprenden agricultura, ganadería, pesca y minería, presentaron un descenso de 2,35% en abril, de acuerdo con el Dane. Estas actividades restaron 0,31 puntos porcentuales al crecimiento total, situándose como el único gran sector en terreno negativo durante el mes. Esto limitó el impulso de la economía, aunque el balance general se mantuvo positivo.

Las actividades primarias, que comprenden agricultura, ganadería, pesca y minería, presentaron un descenso de 2,35% en abril, de acuerdo con el Dane - crédito Dane

El grupo de actividades secundarias, que incluye industria manufacturera y construcción, registró un avance anual de 1,83%. La contribución de este segmento fue de 0,22 puntos porcentuales al crecimiento, lo que evidencia una recuperación gradual en sectores clave para el empleo y la producción nacional.

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Entre enero y abril de 2026, la economía acumuló un crecimiento de 2,46% frente al mismo periodo de 2025, según reportó el Dane. Este resultado superó el comportamiento reportado en el primer cuatrimestre del año anterior, cuando el crecimiento fue de 1,86%. El dato acumulado aún se mantiene por debajo del promedio histórico de 3,4% observado entre 2006 y 2025.

El Dane actualizó las cifras de los primeros meses del año: enero cerró con 1,08%, febrero con 1,36% y marzo con 3,94%. El resultado de abril refuerza la tendencia positiva, aunque muestra señales de moderación respecto a meses previos.

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Economía en febrero

En abril de 2026, el Dane indicó que la economía de Colombia registró en febrero un aumento del 1,65%, superior al dato arrojado por el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del mismo mes de 2025, que fue de 1,27%.

“Para el mes de febrero de 2026, el ISE en su serie original, se ubicó en 120,17, lo que representó un crecimiento de 1,65% respecto al mes de febrero de 2025″, indicó el Dane.

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El resultado, que fue superior al 1,3% que esperaban los analistas, rompió con una racha de cinco meses consecutivos de desaceleración, lo que podría indicar un leve repunte en la actividad económica del país. Sin embargo, pese al repunte mensual, la actividad económica continúa creciendo a un ritmo más bajo que el del año anterior.

“Aunque se mantiene en terreno positivo, el dato se ubicó por segunda vez consecutiva por debajo del umbral de 2%, algo que no ocurría desde febrero de 2025”, afirmó la entidad.

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En abril de 2026, el Dane indicó que la economía de Colombia registró en febrero un aumento del 1,65%, superior al dato arrojado por el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del mismo mes de 2025, que fue de 1,27% - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El crecimiento de febrero estuvo impulsado principalmente por las actividades terciarias, que incluyen comercio, transporte, servicios financieros, salud y educación, que registraron un crecimiento anual de 2,55%, mientras que, según el Dane, las actividades primarias en Colombia descendieron un 2,08%.