Colombia

Se reveló el crecimiento de la economía colombiana en abril de 2026: el sector servicios fue el motor principal

El indicador oficial mostró que las actividades terciarias impulsaron la economía, mientras el comercio y la industria exhibieron dinámicas diferenciadas en el cuarto mes de 2026

Guardar
Google icon
El gasto de los hogares colombianos decreció de manera notable en abril del 2023. Jesús Avilés.
l reporte oficial confirmó el rol protagónico de las actividades de servicios en la expansión económica, acompañado de aportes menores de la industria y la construcción - crédito Jesús Avilés.

La economía colombiana creció 3,34% en abril de 2026, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane); el sector servicios fue el motor principal.

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró una variación positiva frente al mismo mes de 2025, aunque el ritmo fue menor al observado en marzo, de acuerdo con el organismo oficial. El reporte de abril señaló la continuidad del proceso de recuperación, con los servicios como principal impulsor del resultado nacional.

PUBLICIDAD

Las actividades terciarias, que agrupan los servicios, aumentaron 4,58% en comparación con abril de 2025 y se ubicaron como el componente de mayor impacto en el crecimiento económico, según detalló el Dane.

Dane - crédito Dane
La economía colombiana creció 3,34% en abril de 2026, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane); el sector servicios fue el motor principal - crédito Dane

El segmento conformado por administración pública, educación, salud, actividades artísticas y entretenimiento presentó una expansión de 8,07% y representó 2,16 puntos porcentuales del resultado general. Este aporte equivalió a cerca de dos terceras partes del crecimiento mensual reportado para el país.

PUBLICIDAD

El desempeño positivo de los servicios también incluyó el comercio, el transporte, el alojamiento y los servicios de comida, que registraron una variación anual de 3,00%.

Este grupo aportó 0,61 puntos porcentuales al avance de la economía, según los datos oficiales. El suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos mostró un incremento de 4,74%, sumando 0,22 puntos porcentuales al indicador. Las actividades financieras, de seguros e inmobiliarias contribuyeron 0,32 puntos porcentuales al resultado anual.

Por el contrario, las actividades primarias, que comprenden agricultura, ganadería, pesca y minería, presentaron un descenso de 2,35% en abril, de acuerdo con el Dane. Estas actividades restaron 0,31 puntos porcentuales al crecimiento total, situándose como el único gran sector en terreno negativo durante el mes. Esto limitó el impulso de la economía, aunque el balance general se mantuvo positivo.

Dane - crédito Dane
Las actividades primarias, que comprenden agricultura, ganadería, pesca y minería, presentaron un descenso de 2,35% en abril, de acuerdo con el Dane - crédito Dane

El grupo de actividades secundarias, que incluye industria manufacturera y construcción, registró un avance anual de 1,83%. La contribución de este segmento fue de 0,22 puntos porcentuales al crecimiento, lo que evidencia una recuperación gradual en sectores clave para el empleo y la producción nacional.

Entre enero y abril de 2026, la economía acumuló un crecimiento de 2,46% frente al mismo periodo de 2025, según reportó el Dane. Este resultado superó el comportamiento reportado en el primer cuatrimestre del año anterior, cuando el crecimiento fue de 1,86%. El dato acumulado aún se mantiene por debajo del promedio histórico de 3,4% observado entre 2006 y 2025.

El Dane actualizó las cifras de los primeros meses del año: enero cerró con 1,08%, febrero con 1,36% y marzo con 3,94%. El resultado de abril refuerza la tendencia positiva, aunque muestra señales de moderación respecto a meses previos.

Economía en febrero

En abril de 2026, el Dane indicó que la economía de Colombia registró en febrero un aumento del 1,65%, superior al dato arrojado por el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del mismo mes de 2025, que fue de 1,27%.

“Para el mes de febrero de 2026, el ISE en su serie original, se ubicó en 120,17, lo que representó un crecimiento de 1,65% respecto al mes de febrero de 2025″, indicó el Dane.

El resultado, que fue superior al 1,3% que esperaban los analistas, rompió con una racha de cinco meses consecutivos de desaceleración, lo que podría indicar un leve repunte en la actividad económica del país. Sin embargo, pese al repunte mensual, la actividad económica continúa creciendo a un ritmo más bajo que el del año anterior.

“Aunque se mantiene en terreno positivo, el dato se ubicó por segunda vez consecutiva por debajo del umbral de 2%, algo que no ocurría desde febrero de 2025”, afirmó la entidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En abril de 2026, el Dane indicó que la economía de Colombia registró en febrero un aumento del 1,65%, superior al dato arrojado por el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del mismo mes de 2025, que fue de 1,27% - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El crecimiento de febrero estuvo impulsado principalmente por las actividades terciarias, que incluyen comercio, transporte, servicios financieros, salud y educación, que registraron un crecimiento anual de 2,55%, mientras que, según el Dane, las actividades primarias en Colombia descendieron un 2,08%.

Temas Relacionados

Economía colombianaDaneEconomía ColombiaCrecimiento económicoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La congresista republicana María Elvira Salazar acusó a Gustavo Petro de dañar la imagen internacional del país: “Colombia merece algo mejor”

El pronunciamiento de la legisladora estadounidense se dio tras recientes declaraciones del presidente colombiano sobre una presunta campaña de desprestigio en contra de la primera dama, Verónica Alcocer

La congresista republicana María Elvira Salazar acusó a Gustavo Petro de dañar la imagen internacional del país: “Colombia merece algo mejor”

Yina Calderón se reencontró con Paola Jara y Jessi Uribe en televisión internacional y aclaró cómo fue el momento: “Soy muy profesional”

La empresaria de fajas se refirió en varias ocasiones a la relación que sostenían los artistas del género popular, ya que no estaba de acuerdo con la manera en que iniciaron su romance, mientras él, presuntamente, seguía con su entonces esposa

Yina Calderón se reencontró con Paola Jara y Jessi Uribe en televisión internacional y aclaró cómo fue el momento: “Soy muy profesional”

Gustavo Petro reaccionó al crecimiento de la economía colombiana en abril de 2026: “Ha despegado entre los primeros puestos de América”

La economía colombiana creció 3,34% en abril de 2026, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Gustavo Petro reaccionó al crecimiento de la economía colombiana en abril de 2026: “Ha despegado entre los primeros puestos de América”

Marcela Reyes reveló su voto para la segunda vuelta presidencial, pero confesó que aún tiene dudas de ambos candidatos: “Me han explicado cosas”

La empresaria invitó a sus seguidores a investigar y analizar las propuestas, asegurando que su preferencia de voto para el domingo 21 de junio

Marcela Reyes reveló su voto para la segunda vuelta presidencial, pero confesó que aún tiene dudas de ambos candidatos: “Me han explicado cosas”

‘Influencer’ denunció que Laura Gallego, ‘Miss bala’, crea contenido a favor de Abelardo de la Espriella a pesar de que estaría trabajando en el CNE

Al parecer, la exreina de belleza hace parte del despacho de Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral

‘Influencer’ denunció que Laura Gallego, ‘Miss bala’, crea contenido a favor de Abelardo de la Espriella a pesar de que estaría trabajando en el CNE
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

La mamá de Blessd llamó la atención por el altar que hizo en su casa para encomendar al cantante antes de su audiencia por presunto secuestro extorsivo

La mamá de Blessd llamó la atención por el altar que hizo en su casa para encomendar al cantante antes de su audiencia por presunto secuestro extorsivo

Shakibecca, imitadora de Shakira, podría ser investigada y sancionada por la FIFA: esta es la razón

Yeferson Cossio insinuó que a Westcol le pagaron por hacerle campaña a Abelardo de la Espriella: “Debe ser un poquito más coherente”

Falcao olvidó el cumpleaños de su esposa y lo recordó en vivo durante la transmisión del partido Colombia-Uzbekistán: “¿Puedo mandar un mensaje?”

Antonella Petro se refirió a la polémica con James Rodríguez durante la despedida de la selección Colombia: “Distraído”

Deportes

Qué necesita Colombia para clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026: estas son las cuentas de la Tricolor tras la fase de grupos

Qué necesita Colombia para clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026: estas son las cuentas de la Tricolor tras la fase de grupos

Estrella de República Democrática del Congo casi abandona el fútbol tras ser atacada con ácido por una mujer: jugará contra Colombia

Esta fue la calificación de los futbolistas de Colombia en el triunfo sobre Uzbekistán en el Mundial 2026: Luis Díaz fue el mejor en la cancha

Ibai Llanos predijo el cruce de Colombia en el Mundial 2026: con quién se enfrentaría la Tricolor tras la fase de grupos

En video, estos fueron los mejores momentos de la victoria de la selección Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán