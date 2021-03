En la cúspide de su carrera, lo perdieron todo por las drogas: famosos que vivieron el infierno de las adicciones

Los famosos que lo han perdido todo por las drogas

Estas celebridades han tenido que resurgir del mundo de las drogas. Se trata de figuras que han conocido la gloria y la penuria, que han tocado un fondo tan acentuado, que estuvieron a punto de perderlo todo. Y, en el momento menos esperado, lograron salir adelante y recuperarse.

La adicción a la cocaína de Sasha Sokol

La ex Timbiriche lidió con una importante adicción a la cocaína durante un lustro. Sin embargo, su cuerpo no logró mantener el paso. (IG: sashasokolova)

Durante la década de los 90, la exintegrante de la banda juvenil mexicana Timbiriche, lidió durante cinco años con una severa adicción a a la cocaína. Una situación que puso en riesgo su carrera como cantante y, especialmente, su vida.

“Como casi todas las adicciones, al acercarte a ellas las dominas, luego crees que las dominas y luego te das cuenta de que para nada las dominas”, narró la propia Sasha en una entrevista concedida en el 2013 al periodista Gustavo Adolfo Infante.

“En agosto del 93, tomé la decisión de irme a un tratamiento, me di cuenta de que era algo que ya no podía manejar yo. Que no estaba en mi control, que yo no tenía el control”, narró entonces la cantante, quien además detalló que decidió someterse a un tratamiento de rehabilitación en Estados Unidos.

Al hablar sobre aquella adicción, la cantante recordó que su cuerpo ya no soportaba el consumo de la sustancia ilícita: “Mi cuerpo tocó fondo por mí. Me entra una especie de ‘patatús’ absoluto. (...) Un día mi cuerpo se desconectó y me di cuenta de que esto ya no era sostenible”, concluyó.

Afortunadamente, Sasha pudo rehabilitarse y encontró fortaleza en un miembro de su familia: su hermano.

El consumo “casual” de Roberto Palazuelos

El 'diamante negro' ha argumentado que el ejercicio lo salvó de las severas consecuencias de su adicción a la cocaína

Roberto Palazuelos es una de las celebridades más reconocidas en la farándula mexicana. Sin embargo, en su camino al éxito, el ‘diamante negro’ tuvo que lidiar con algunos problemas ocasionados por su consumo de cocaína.

“Sí tuve muchos problemas de chavillo, como a los veintitantos, con el ‘perico’. Como de los 21 a los 25″, confesó Roberto en una entrevista en el canal de YouTube La Saga, “estaba ahí el vicio, un día lo pruebas por puro cotorreo, no te lo vuelves a meter en un mes y al ratito ya va creciendo y ahorita ya lo llevas en la cartera”.

Sin embargo, Roberto argumentó que el consumo de aquel polvo blanco no lo perjudicó a sobremanera, pues se mantuvo haciendo ejercicio durante la mayor parte de su juventud.

La fama y la droga: inseparable dupla de Alejandra Guzmán

ARCHIVO - La rockera mexicana Alejandra Guzman posa en la alfombra roja del Premio Lo Nuestro en Miami el 20 de febrero de 2014. Guzmán lanzó su sencilo "Lado Oscuro" el 5 de febrero de 2021. (Foto AP/Alan Diaz, archivo)

La cantante rockera Alejandra Guzmán ha lidiado con las drogas durante una parte importante de su carrera. En el calor de los escenarios y en el punto más álgido de su carrera, la intérprete de inolvidables éxitos puso en jaque su carrera por el consumo de algunos estupefacientes.

“Cuando yo fui más adicta, fue cuando me volví famosa y tuve el dinero del mundo y todos te regalan droga. Ahí empecé con las drogas más fuertes, a no dormir por tres días. Y yo me acuerdo que hasta en los palenques me ponía hasta el gorro”, confesó ‘La Guzmán’ en entrevista con el programa de espectáculos Sale el sol.

Aunque la cantante presuntamente logró salir de aquella adicción, en fechas recientes, la influencer Frida Sofia habló sobre las adicciones de su madre, e incluso la acusó de haber consumido drogas durante su embarazo.

“Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda ‘pacheca’, y a lo mucho yo tenía como 5 años”, indicó a la revista de espectáculos TvNotas.

“Embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”, concluyó.

La difícil adicción de la modelo Carmen Campuzano

Carmen Campuzano reconoció que la pandemia de coronavirus ha pegado muy duro en el mundo del entretenimiento (IG: carmencampuzanooficial)

Carmen Campuzano era la modelo mexicana más famosa en los años 90. Desde niña supo que había nacido para estar en las pasarelas y era reconocida por trabajar con estrellas internacionales del mundo de la moda, pero caer en el oscuro mundo de las adicciones la hizo perder todo.

“Me quedé con un taparrabos, en todos los sentidos de mi vida. Supe lo que era estar sola, devastada. Temporalmente sin mis hijas. Entonces empecé a resugir de las cenizas de la soledad, a empoderarme, a aprender”, dijo en entrevista con Infobae México.

Sin embargo, desde su difícil recuperación, la modelo ha buscado ayudar a aquellos que sufren por las adicciones: “Gracias a las adicciones hoy tengo esta fortaleza. Soy la más feliz de estar bien. Soy más poderosa que en cualquier momento de mi vida. Las adicciones me enseñaron a vivir bien, a disfrutar la vida”.

El papel que definió la vida de Rafael Amaya

El histrión se rehabilitó en el centro la clínica Baja del Sol; Sin embargo, los hechos más recientes apuntan a una posible recaída del actor.

Sumergido en el papel de Amado Carrillo, el ‘señor de los cielos’, Rafael Amaya perdió rumbó y comenzó a hacer uso de algunas drogas ilegales. Después de dos años de haber desparecido del ojo público, el actor finalmente se internó en una clínica de rehabilitación.

“Este último año estuve sumergido en todo tipo de excesos y llevo veintitantos años trabajando como actor. Sí me afectó un poco la fama, la verdad, pero ahora ya empiezo con el pie derecho y con todos estos ángeles. No quiero volver a perder el amor que se me ha brindado y la fe que tengo ahorita. Hoy siento que tengo el control de mi vida en mis manos, tengo la paz en mis manos. Soy algo nuevo, volví a nacer”, contó Amaya a la revista People a días de su regreso a la vida pública en diciembre de 2020 .

“Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber”.

El histrión de 43 años se rehabilitó en el centro la clínica Baja del Sol, propiedad del boxeador Julio César Chávez, de donde fue dado de alta en diciembre del año pasada. Sin embargo, los hechos más recientes apuntan a una posible recaída del actor.

