Por qué Carmen Campuzano quiere que Eiza González protagonice su bioserie

Carmen aún no ha entrado en contacto con Eiza para proponerle el proyecto Foto: Archivo

Carmen Campuzano se encuentra preparando un proyecto donde dará de qué hablar al narrar aspectos controversiales de su vida. Se trata de una bioserie donde la modelo contará su paso por pasarelas internacionales, sus adicciones y rehabilitación.

La polémica famosa se suma a la lista de personalidades del medio de la fama que buscará un lugar para contar su historia de vida en formato de bioserie. Para ello, Campuzano ya se aventuró a dar el nombre de la actriz que le gustaría que protagonizara su vida en la pantalla chica, se trata de Eiza González.

La mexicana de fama internacional está en la mira de Carmen, aunque la modelo de 50 años reveló que no se ha puesto en contacto con ella por lo que el casting continúa abierto. Además compartió que se encuentra feliz de poder seguir adelante con su vida en un estado de sobriedad, luego de los altibajos con las sustancias que ella misma ha calificado como “un paréntesis oscuro”: “De ebria, sola y devastada a mágica, etérea e inalcanzable” es su lema actualmente.

Carmen Campuzano mantiene una amistad con Glenda, madre de Eiza (IG: carmencampuzanooficial)

“Yo qué más quisiera porque además yo a Eiza la conozco desde que su mamá la traía en la panza, su mami fue no nada más mi manager, mi compañera de trabajo y nos tenemos una gran amistad, un gran cariño y a Eiza yo la quiero muchísimo y tengo muy buena relación con ella”, contó la también DJ en entrevista para el programa De primera mano.

Aunque aún no ha podido entrevistarse con la protagonista de la serie Baby Driver, Campuzano ya le hizo saber sus intenciones a Glenda Reyna, madre de Eiza y exmodelo.

“Seguramente ya se enteró de todo esto, con la que he tenido oportunidad de platicar es con su mami, con Glenda Reyna, hace poquito estuve con ella, hace tres días, platicando sobre todo este tema y también son muchas cosas las que se tienen que ver para que ella pueda hacer un papel”, contó la famosa.

Eiza González también ha sido considerada para dar vida a María Félix (Foto: Apple TV+)

Al respecto del hecho de que la madre de la protagonista de la telenovela Lola: érase una vez no dé declaraciones a los medios de comunicación sobre cuestiones referentes a su famosa hija, Campuzano aplaudió la decisión de que se mantenga al margen de la carrera de Eiza:

“No me parece ningún escándalo, yo a Glenda la conozco, la quiero, la respeto, desconozco que se haya hecho algún escandalo, pero me parece maravilloso que se mantenga al margen de algunas cosas, porque ella es una persona que tiene mil cosas que atender, es una persona que tiene atiende las cuestiones de su agencia de representaciones con sus artistas, cuando ella no tiene nada que decir mejor se queda calladita la boca”, destacó.

Al respecto de Eiza, quien desde que ha destacado en Hollywood además de halagos y reconocimiento también ha recibido algunas críticas por su aspecto, del que se dice ha abusado de cirugías o tratamientos estéticos, la modelo la defendió destacando su talento artístico:

Eiza y su mamá, Glenda Reyna, han sido muy cercanas al mundo de la moda (IG: eizagonzalez)

“Eiza es una chica muy talentosa, nació con muchísimo talento, lo ha trabajado, se ha preparado con pasión, con entrega total, creo que a las burlas que le hagan por determinada cosa que estoy segura han de ser completamente absurdas, que no haga caso. Esto es así y ella tiene que seguir adelante porque es una chica maravillosa, yo no le veo absolutamente ninguna cuestión para que se burlen de ella”, dijo la polémica modelo.

Por su parte, el proyecto de Campuzano no es la única bioserie para la que Eiza ha sido considerada, recientemente trascendió que la mexicana estaría contemplada para dar vida a María Félix en un próximo trabajo audiovisual del que se han generado rumores respecto a la legitimidad del mismo en cuanto a derechos de autor.

