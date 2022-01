Qué dijo la mamá de Christian Nodal sobre la petición que le habría hecho a Belinda

Fotos: Instagram @cristy_nodal / @belindapop

Tras las especulaciones sobre un supuesto distanciamiento entre Belinda y Cristina Nodal por una polémica petición, la madre de Christian Nodal recurrió a sus redes sociales para desmentir los rumores y aclarar qué es lo en verdad piensa respecto a la relación sentimental que su hijo mantiene con la intérprete española.

Hace unas horas, Cristy Nodal sorprendió a sus seguidores de Instagram con una respuesta ante la polémica que se desató porque supuestamente le habría pedido a la protagonista de telenovelas infantiles que dejara a su hijo debido a la notable diferencia de edad, pues cabe recordar que aparentemente Belinda tiene 32 años, mientras que el intérprete del regional mexicano cumplió 23 el pasado 11 de enero.

El trascendido afectó la imagen que se tenía sobre el fuerte lazo que supuestamente la pareja había construido con los integrantes de su familia. Por ello, Cristy decidió terminar con las especulaciones por medio de un contundente mensaje que compartió en sus historias de Instagram, donde dejó en claro que no tiene ningún problema con el compromiso entre los cantantes.

Además, la mamá de Nodal aprovechó el espacio para externar su opinión respecto a las controversias que suelen desatarse sobre la vida privada de algunas figuras del medio, como es el caso de Belinda y Christian, quienes desde que hicieron pública su relación han sido objeto de un sinfín de especulaciones, desde el trasfondo de su noviazgo hasta su boda.

“Es mu fuerte que una simple suposición generada por la ‘sencilla e inocente costumbre de hablar de los demás’ termine transformada en un rumor falso y, en definitiva, en una mentira. ¡Los amo!”, escribió.

Cristy Nodal acompañó el texto con una fotografía de última celebración de cumpleaños que se llevó a cabo bajo la temática del Día de muertos. En la postal se puede ver a los enamorados caracterizados como catrines sentados a lado de la festejada: “Mi mejor cumpleaños!”

Las especulaciones sobre la relación entre Belinda y su suegra surgieron tras unas declaraciones que dio Juan José Origel en su programa Con permiso, Pepillo. El periodista de espectáculos aseguró que el romance entre los cantantes no es tan feliz como han procurado retratar en redes, pues supuestamente la madre de Christian Nodal no estaría de acuerdo con la decisión de su hijo.

La diferencia de edad habría sido la principal razón que la habría orillado a solicitar que la actriz diera por terminado su noviazgo con el intérprete de Botella tras botella. Otro de los factores que habría motivado la decisión está relacionado con los supuestos exorbitantes gastos que su hijo ha hecho para darle obsequios a su novia.

“La mamá de este muchachito Nodal, le dijo a Belinda: ‘Mira hija, no deberías de andar con mi hijo. En primer lugar está muy jovencito, le falta mucho por carrera. Ya despuntó, pero todavía le falta para una carrera como los grandes le falta mucho. Búscate otro más grande’”, dijo Pepillo durante la transmisión.

“Porque esta le hace gastar un dineral al muchacho y la mamá dice: ‘Pues nos van a dejar sin un peso’, eso dijo la señora. Eso me contaron. Yo no sé, ni conozco al muchachito tampoco”, agregó. No obstante, las especulaciones ya fueron desmentidas por la mamá del cantante.

Desde que Belinda y Christian Nodal comenzaron su noviazgo, compartieron algunos detalles en sus redes sociales hasta que, repentinamente dejaron de hacerlo por una decisión personal. Sin embargo, siguen surgiendo fotografías y videos de la pareja gracias a Cristy Nodal.

La madre del intérprete se ha encargado de presumir la estupenda relación que existe entre ellos, desde fiestas de cumpleaños y regalos de aniversario hasta festividades decembrinas.

