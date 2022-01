Quiénes son las hijas de Diego Verdaguer

Diego Verdaguer y su dos hijas, Ana Victroia y Gimena Boccadoro Foto: Instagram/@diegoverdaguer

El mundo de la música internacional se encuentra de luto, luego de que en la madrugada de este viernes 28 de enero se informó a través de redes sociales del sensible fallecimiento del cantante argentino, Diego Verdaguer a los 71 años de edad. El deceso de cantautor derivo de algunas secuelas que le dejó su contagio por COVID-19 a finales de diciembre del 2021.

“Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos, que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna… Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos difíciles”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la partida del también productor de música fue confirmada en las redes sociales primeramente por su gran amor, la también reconocida cantante argentina, Amanda Miguel, y por sus dos hijas, Gimena Boccadoro y Ana Victoria.

Gimena Boccadoro anunció la muerte de su padre Diego Verdaguer Foto: Instagram/@gimenaboccadoro

A mediados de 2018, el intérprete tuvo la oportunidad de hablar con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante en su programa El minuto que cambió mi destino. Ahí el cantautor detalló su compleja relación con la madre de María Gimena Boccadoro, su primera hija que nació en 1971.

Según el intérprete de La ladrona, su primer matrimonio no llegó a buen puerto, debido a que él en algún momento se quedó sin dinero porque los contratos que tenía con Canal 13 de Argentina, y su discográfica no fueron renovados, además no quería cantar en bares. La también abogada cansada de esta situación, recriminaba a Verdaguer por no poder llevar lo requerido a su hogar.

El reconocido cantante explicó que se separó de ella cuando su primogénita, tenía 1 año. Verdaguer dijo que de principio se quedó con la custodia de Gimena hasta que su madre decidió rehacer su vida, se casó e iba a tener otro bebé. La pequeña regresó con el también empresario, hasta los 12 años cuando vino a México y ya estaba casado con Amanda Miguel.

Diego Verdaguer habló de la madre de Gimena Boccadoro

Pese a la buena relación que tiene la familia al día de hoy, el cantautor enfatizó que “la batalla más difícil de su vida” fue que su primera hija aceptara a Amanda Miguel: “Ya esta, hay gente que se va la tumba sin resolverlo. La relación tardó más de 30 años. Me siento muy feliz de que se resolvió, lo mejor es tener una familia unida”, dijo para el programa de Gustavo Adolfo Infante.

Para finalizar, el periodista de espectáculos cuestionó al intérprete sobre la relación de hermanas que tiene Gimena con su otra hija, Ana Victoria: “La relación es excelente, son muy hermanas. Se apoyan muchísimo. Los momentos más felices en mi casa de México, es cuando esta toda mi familia junta”, evocó.

Por su parte, Ana Victoria nació en 1983 y es fruto de la relación entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Quiso seguir los pasos de sus papás y debutó en el programa especial La Noche de Navidad, en 1994. En 2012, logro resaltar a nivel internacional cuando fue nominada al Grammy Latino en la categoría Nuevo Artista.

Foto: Twitter @jatirado

Tras el fallecimiento de Diego Verdaguer, su hija menor lo recordó con una tierna fotografía que capturó un encuentro entre el argentino y su nieto, Lucca Miguel. Fue a principios de noviembre de 2021 cuando Ana Victoria dio a luz a su primogénito Lucca Miguel después de 38 horas en trabajo de parto.

Desde que Diego Verdaguer y Amanda Miguel se enteraron de que iban a ser abuelos, ninguno de los dos intérpretes oculto su felicidad. El año pasado, previo al nacimiento de Lucca, el cantante de ¿Usted qué haría? Tuvo una plática con Televisa espectáculos, donde confesó que se sentía sumamente feliz por la llegada del bebé y lo describió “como una inyección de emoción e ilusión en su vida”.

