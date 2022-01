Cantantes, artistas y amigos despidieron a Diego Verdaguer: “Tus canciones se quedan”

El cantante argentino, Diego Verdaguer, fue uno de los personajes más queridos en México Foto: EFE/Photoamc

La familia de Diego Verdaguer dio a conocer su fallecimiento a través de las redes sociales. Con un breve mensaje a través de su Twitter oficial, revelaron que el cantante argentino de 70 años falleció a causa del COVID-19.

“Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos, que papá el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna… mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles”, anunció su hija, Ana Victoria.

Amanda Miguel, su esposa, fue, desde luego, la primera en reaccionar a través de las redes sociales, donde publico un corto “siempre te amaré” que en pocos minutos superó las más de 2,500 reacciones de los internautas.

Myriam, ganadora del reality show La Academia, primera generación, publicó especialmente a Amanda Miguel: “no hay palabras, lo siento mucho, las abrazo fuerte y con cariño, @DiegoVerdaguer y ustedes su hermosa familia, están presentes en mis oraciones”.

(Foto: Twitter/@amandamiguels)

El equipo del programa Ventaneando hizo lo propio, comenzando con Daniel Bisogno, quien publicó: “Muy lamentablemente es cierto, falleció nuestro querido @DiegoVerdaguer descanse en Paz!”.

Le siguió la titular de la emisión transmitida cada tarde por TV Azteca, Pati Chapoy: “Cuesta despedir a un amigo QEPD querido #Diego #Amanda y #AnaVictoria comparto su dolor”.

El también compositor Carlos Cuevas no se quedó atrás al publicar una fotografía junto al astro argentino de la música: “Mi corazón no puede estar más triste. Descansa en paz mi queridísimo @DiegoVerdaguer. Me quedo con tus palabras y cariño que me diste la última vez que te vi”.

Lucero, la intérprete mexicana de baladas y mariachi, hizo lo propio en su Twitter oficial, donde aseguró que sus canciones permanecerán: “Siento tanto la partida del gran Diego Verdaguer. Mis más sinceras condolencias para su amada esposa Amanda, para Ana Victoria su hija y toda su familia y amigos. Mucha luz, mucha fuerza. Buen camino Diego, tus canciones se quedan con nosotros igual que tu recuerdo”.

“Q.E.P.D. el querido Diego Verdaguer. Mis condolencias y abrazos cariñosos para @soyanavictoria @amandamiguels y sus seres queridos”, escribió, por ejemplo, el reconocido cómico y actor mexicano Eduardo España.

Otras personalidades que se sumaron a las condolencias fueron Lalo Garza, actor de doblaje; el locutor de radio, Jessie Cervantes; el conductor de noticias, Alejandro Villalvazo; el actor y cantante Mauricio Martínez; entre otros.

Lucero lamentó la partida del cantante y envió sus condolencias a Amanda Miguel FOTO: Instagram/@luceromexico

La muerte de Diego Verdaguer

A través de un comunicado, su familia dio a conocer la muerte del cantante, quien se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, California; de acuerdo con los reportes oficiales, murió a consecuencia de un contagio por COVID-19.

Confirmaron, además, que desde el mes de diciembre le fue detectado el virus y fue hospitalizado. Además, agregaron que su cuerpo será cremado en los Estados Unidos y entregado a su familia.

Pese a ser una figura de gran reconocimiento por todo América Latina, su familia decidió despedirlo en privado “y pasar este difícil momento en tranquilidad y recogimiento”; sin embargo, aseguraron que posteriormente organizarán algún acto público para sus fanáticos.

“En estos momento su dolor es tan grande, que no están en condiciones de dar declaraciones. Agradecemos su comprensión y respeto al respecto”, escribió la familia del cantante.

