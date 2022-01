Diego Verdaguer: estos fueron los mejores TikToks que grabó junto a Amanda Miguel

Los cantantes hicieron protagonizaron algunas parodias en redes

Durante la madrugada de este viernes la familia Verdaguer Miguel dio a conocer el sensible fallecimiento de Diego Verdaguer, el intérprete argentino que dejó una huella imborrable en la música a nivel internacional. Miguel Atilio Boccadoro Hernández, su nombre real, dejó este mundo a los 70 años de edad después de que sufrió algunas complicaciones derivadas de su contagio de COVID-19.

Tras la irreparable pérdida, en redes sociales se viralizaron algunas parodias que el cantante de Volveré grabó junto a su esposa, Amanda Miguel. Desde la década de los 70, los artistas argentinos formaron una de las relaciones más bonitas, románticas y apasionadas que han pasado por el medio del espectáculo. Cabe mencionar que compartieron su vida por alrededor de 50 años.

Durante ese tiempo, el matrimonio dejó al descubierto parte de su intimidad a través de sus icónicos duetos y entrevistas, pero también compartieron algunos detalles de su relación por medio de mensajes, fotografías y videos en su incursionaron dentro del mundo de las redes sociales. Su impacto no quedó ahí, pues demostraron que tenían una excelente relación, enmarcada de amor, complicidad y carisma, en una serie de parodias.

A finales del 2020, la pareja se sumó al éxito que alcanzaron Christian Nodal y Ángela Aguilar con Dime cómo quieres, canción que se estrenó en noviembre de ese mismo año. Amanda y Diego causaron sensación entre sus miles de fans al recrear un par de escenas que se describen dentro del tema musical, pero le dieron un giro especial con un edición donde se escucha a uno de los involucrados desesperado ante la incertidumbre.

“¿Y si te llevo rosas?”, simuló Verdaguer mientras le ofrecía un ramo de rosas naranjas a su esposa. “Como quiera se me van a marchitar”, respondió la intérprete de Él me mintió. Después recrearon la parte de la canción donde Nodal propone llevar serenata, pero obtiene una respuesta negativa.

“¡Oh qué la chinga**!, entonces qué quieres que haga”, se escucha en el audio. “Ándale, grítame”, dijo Amanda mientras veía a la cámara. El video fue publicado en su perfil de Instagram, pero fue recuperado por Venga la Alegría.

Otro de los videos populares del matrimonio fue uno donde recrearon una escena de La familia P. Luche, serie de comedia que se lanzó en 2002 protagonizada por Eugenio Derbez, Consuelo Duval, Regina Blandón, Bárbara Torres, José Miguel Pérez y Luis Manuel Ávila. El audio que se recuperó pertenece a un capítulo donde Federica le pide a Ludoviko que le demuestre su amor con un tierno gesto.

“¿No me vas a agarrar la mano?”, comenzó Amanda mientras Diego trataba de tomarla. “No, a la fuerza no”, reaccionó la intérprete. “Pero no es a la fuerza, mi amor, ándale, ya”, siguió Verdaguer. Después se escucha que Ludoviko le da un beso a su esposa porque ella se lo pidió, lo que terminó por desatar sus reclamos.

“Solo así, siempre tengo que pedirte que me des un beso o que me des la mano porque a ti no te nace”, termina el video recuperado por una cuenta de fans de Amanda Miguel.

Dentro de su amplio repertorio de videos llamaron la atención otros dos TikToks que actualmente se encuentran disponibles en el perfil de Instagram de Diego Verdaguer. En uno, los artistas argentinos simulan una discusión de pareja que se desencadena porque la mujer en cuestión le pide a su esposo que lave los trates.

El segundo fragmento audiovisual retrata otro enfrentamiento de pareja donde la mujer se encuentra disgustada por alguna situación mientras que el hombre le pide que se vaya porque: “nadie te obliga a estar conmigo”.

