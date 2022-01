Patricio Borghetti habló sobre la salud de Grettell Valdez tras su cirugía preventiva

Foto: Instagram / @patoborghetti @grettellv

Luego de que Grettell Valdez confirmara que el miércoles 19 de enero se sometería a una operación para retirar sección de su dedo pulgar debido a que, según la explicación de los médicos, en un futuro podría volverse cáncer, Patricio Borghetti habló sobre cómo se encuentra la actriz después de la intervención quirúrgica.

Fue durante el programa Venga la Alegría, donde Patricio Borghetti es conductor, dio detalles sobre la cirugía de su expareja y comentó cuál es el estado de salud actual de la actriz después de que le retiraron parte de su dedo.

“Salió muy bien, la verdad. Es correcta la información, ayer fue intervenida por suerte salió todo bien [...] De la operación ya pude verla ella, fue ambulatoria la cirugía”, explicó el también cantante argentino de 48 años.

Grettell Valdez se sometió a una cirugía de la cual salió "bien", según su expareja

El también actor detalló que fue durante el transcurso del pasado miércoles cuando tuvo la oportunidad de ver a quien fue su pareja hace poco más de una década junto a su hijo, el cual, según el presentador, se mostró muy ecuánime durante la cirugía de su madre.

“En realidad estuve platicando un poco con ella, porque desconozco los términos médicos a profundidad. Pero me decía es que se descubrió que tenía una bacteria, que sí no se quitaba se podía convertir en cáncer”.

“Tuvieron que remover toda la zona contaminada por esta bacteria, para que no avanzara a algo más peligroso. Hable con Santino (su hijo) en la mañana, durante la operación [...] él estaba muy tranquilo, muy confiado. Ya está en casa, fue una cirugía ambulatoria. Esta muy bien”, compartió con sus compañeros de programa.

“Todos estuvimos al pendiente, a pesar de que estamos separados, es familia [...] es una situación difícil, te asustas, te angustian un poco. Tiene como apoyo a la familia a sus amigos, ella está bien, salió bien”, concluyó el presentador argentino con más de 20 años de carrera en México.

Fue durante el 11 de enero que la actriz mexicana que interpretó a María Carlota “La Vengadora” en La Clínica (2012) compartió con el auditorio del programa Hoy que se tenía que introducir en una nueva cirugía relacionada con la prevención del cáncer en su vida.

En la entrevista con el matutino de Televisa, la actriz que ha participó en Lola, érase una vez y Rebelde, explicó que fue hace aproximadamente cuatro años cuando tuvo cáncer en la misma sección de su mano, enfermedad que fue diagnosticado a tiempo. Actualmente corría el riesgo de reaparecer, por la que terminó tomando la decisión de perder parte de su dedo para prevenirlo.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor): ´Hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia’, le dije ‘ok’”, dijo para el programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Más adelante, detalló que mientras estuvo en tratamiento su médico le canceló su primera cirugía, ya que el bulto creció de manera anormal por lo que decidieron tomar nuevas medidas: “Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es”, comentó para Hoy.

Al final, la actriz aseguró que no le importaría perder el dedo con tal de mantener su salud y no volver a atravesar por un cáncer: “Sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, enfatizó en aquel momento.

