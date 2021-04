Qué dijo Patricio Borghetti sobre la depresión que sufrió Grettell Valdez tras su divorcio

Patricio Borghetti se pronunció respecto a lo dicho por su ex pareja, Grettell Valdez, quien aseguró que enfrentó una fuerte depresión tras el divorcio entre ambos. (Foto: Instagram / @patoborghetti @grettellv)

A pesar de que la relación entre Patricio Borghetti y Grettell Valdez terminó hace varios años, aún sigue dando de qué hablar. El mes pasado, la actriz mexicana se sinceró acerca de eventos difíciles en su vida, como la depresión que enfrentó después de su divorcio.

“Pato” Borghetti, como se le conoce en el medio del entretenimiento, se había mantenido al margen de estas declaraciones, pero recientemente opinó acerca de lo dicho por su ex pareja. “Cada quien elige compartir lo que quiere de su vida, yo comparto que estoy feliz, me gusta vivir en el presente y mirar hacia el futuro”, dijo en una entrevista para medios, retomada por el canal de YouTube Eden Dorantes.

“No voy a hablar de lo que pasó hace 11 años porque no tiene ningún sentido para mí, ella está casada, respeto a su pareja, no tiene ningún sentido para mí remover algo que pasó hace 11 años, yo estoy muy contento”, agregó.

El presentador argentino reiteró que mantiene su pensamiento en el presente y su actual esposa, Odalys Ramírez (Foto: Instagram@ patoborghetti)

El conductor argentino aseguró que no vio la entrevista donde su ex esposa habló acerca de la relación que mantuvo con él, pero reiteró que respeta su libertad de expresión: “No la vi, pero respeto. Cada quien puede expresar lo que siente, lo que sintió, seguimos intentando hacerlo lo mejor posible para que Santino (hijo de Borghetti y Valdez) esté bien”.

Borghetti también se manifestó respecto a la actual pareja de Grettell, Leo Clerc, quien fue acusado de un fraude millonario y lavado de dinero: “No está aquí en México, pero confío en la mamá de mi hijo y confío en que ella sabrá cómo manejarlo. No me gusta a mí... son cosas muy personales. Mientras mi hijo esté bien y contento, no hay ningún problema y su mamá tiene que resolverlo con respecto a eso”.

Cabe mencionar que el actor respondió a las preguntas junto a su actual pareja, la modelo y presentadora mexicana Odalys Ramírez, con quien está casado desde 2013.

Patricio Borghetti y Grettell Valdez se divorciaron en 2010 (Foto: Instagram / @patoborghetti @grettellv)

ENTREVISTA DE GRETELL VALDEZ

El pasado 28 de febrero, la actriz mexicana Grettell Valdez confesó el difícil proceso que sufrió tras su divorcio con Pato Borghetti:“Me estaba muriendo”, dijo en entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

“Tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo. Entré en depresión absoluta con un bebé”, narró la actriz con tristeza, “en esa relación, yo hice todo por rescatar mi relación. Me humillé, todo. Y no me arrepiento (... )Yo la verdad es que dije ‘en las buenas y en las malas’”, agregó.

Después de su confesión, la intérprete reveló que llegó un momento en el que pensó en quitarse la vida, por lo que llamó a una amiga: “Le dije: ‘me quiero morir, no puedo con esto. Me quiero morir, pero no tengo la fuerza para matarme. No tengo los h*evos, pero me quiero morir”, contó.

Durante una entrevista concedida al canal de YouTube de Yordi Rosado, Grettell Valdez habló sobre su infancia y reveló que no fue reconocida por su padre biológico. (Foto: Instagram@ grettellv)

Sin embargo, Grettell logró salir de esta difícil etapa en su vida y seguir adelante gracias al apoyo y confianza de su círculo cercano, en el que se incluye la cantante Belinda, quien jugó un papel fundamental para la actriz.

“Es algo que siempre le voy a agradecer. Belinda todo el tiempo llegaba y me decía: ‘No m*nches, ¿Cómo tuviste un hijo y tienes ese cuerpo? Estás hermosa’. Todo el tiempo era de levantarme el autoestima, decirme cosas súper lindas, apoyándome. Ella fue la que todos los días me motivaba impresionante”, concluyó.

Grettell Valdez y Patricio Borghetti se conocieron en la telenovela Ángel Rebelde, de la cual ambos formaron parte del elenco en 2003.

