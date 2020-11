A 21 años del asesinato de Paco Stanley: Mario Bezares y Paola Durante se unirán para producir una serie sobre el caso

Fue en 1999 cuando se dio el violento suceso en el que el querido conductor fue ultimado por un comando armado (Foto: Instagram@paolapink1/Twitter@mario_bezares/Twitte @PacorroStanley)

El conductor Mario Bezares confirmó que se asoció con Paola Durante para desarrollar una serie televisiva que cuente el momento más álgido del caso de Paco Stanley, episodio en la vida del espectáculo nacional donde ambos personajes estuvieron involucrados y se dio el violento fallecimiento del popular presentador en el año de 1999.

El también productor y la modelo, quienes colaboraron de cerca con el recordado conductor, desean llevar a la pantalla de televisión aspectos que el público no conoce y que vivieron en carne propia hace 21 años, cuando en la zona de San Jerónimo en la Ciudad de México, el recordado “Pacorro” fue asesinado a balazos en circunstancias aún no aclaradas completamente.

En torno a los detalles de la producción fue Bezares quien reveló que pronto se reunirá con la edecán y ex cantante grupera para “aterrizar todas las ideas” que tienen y concretar una sola, que servirá para crear la línea argumental del serial.

Mario Bezares dice que hablar del caso es como hablar de una cicatriz en el cuerpo (Foto: Twitter@mario_bezares)

Estamos en ese proceso, estamos viendo en cuestiones de producciones, del guion, que es el principal y de cómo lo vamos a manejar. Ya tuve una plática con Paola, está muy entusiasmada como yo estoy entusiasmado. Principalmente nos tenemos que sentar y ver para dónde vamos a dirigir todo esto. Vamos con los productores para establecer los lineamientos como deben de ser para ver qué serie o en qué lugar lo podremos nosotros vender

La dupla de próximos realizadores también estará analizando algunas propuestas para definir con qué casa productora trabajarán el proyecto.

Paco Stanley fue asesinado a las afueras del restaurante El charco de las ranas, al sur de la Ciudad de México el 7 de junio de 1999 (Foto: Archivo)

Bezares expresó que, pese a lo difícil del tema por toda la situación que vivieron al ser incluso sometidos a un proceso legal por su supuesta conexión con los hechos ocurridos, desean revivir el suceso para contar la historia del episodio fatal en la vida del conductor más querido de la televisión mexicana desde su punto de vista.

No es nada sencillo porque recrudecemos completamente todo lo sucedido, pero ya es una cicatriz que ya está totalmente curada, como si te cortaras, si te descalabraras y que está en tu cuerpo, y simplemente vas a narrar realmente lo que sucedió con esa cicatriz. No creo que haya cuestiones muy traumantes, porque está dicho todo. Simplemente tenemos que plasmarlo, de cosas que la gente no sabe cómo fue

La modelo permaneció dos años en la cárcel mientras se le investigaba su relación con el violento hecho (Foto: Instagram@paolapink1)

Comentó también que con la versión que desean contar, se alejarán de la línea mediática que se ha manejado por tanto tiempo en torno al caso. El conductor fue cuestionado sobre si el hijo del desaparecido presentador, Paul Stanley, podría estar involucrado en la producción del proyecto, Bezares comentó que no lo han buscado y no saben si podría colaborar dentro del proyecto, ya que expresó que no necesitan la autorización de ningún familiar para abordar “sus historias personales”.

Como está muy escueto todo esto, tenemos que juntarnos en persona, lo hablamos por teléfono, pero sí tenemos que aterrizar completamente y proponer quién podría hacer mi papel y de alguna manera nosotros estar haciendo las narrativas de todo lo que pasó. Yo quiero que la gente se dé cuenta qué fue lo que pasó con los Bezares y con los Durante, qué fue realmente lo que nos hicieron ante la situación que sufrió mi querido amigo Paco. Yo no quiero decir cosas que yo no conozco en cuestiones de la relación y la vida de Paco, por ejemplo

Destacó que más allá de hablar de quien fuera su jefe y amigo en varios proyectos, a él y a Durante les gustaría reflejar lo que vivieron lejos de sus seres queridos e involucrados en una investigación judicial en la que el país entero se había volcado en su contra sin pruebas fehacientes para inculparlos.

