Andrés García recordó su amistad con Vicente Fernández: “El mejor cantante de música ranchera”

(Foto: captura de pantalla/YouTube) / CIUDAD DE MÉXICO, 11DICIEMBRE2021.- Familiares de Vicente Fernández, cantautor tapatío de música ranchera, informaron mediante un comunicado que el estado de salud del cantautor se encuentra en estado grave porque presenta mayor inflamación de sus vías respiratorias bajas e incremento del apoyo respiratorio; así mismo se requirió sedación para mantener confort y su condición el día de hoy es crítica. FOTO: ARCHIVO /CUARTOSCURO.COM

Tras el lamentable fallecimiento de Vicente Fernández, algunos artistas contemporáneos lo han recordado con mucho cariño. Tal es el caso de Andrés García, quien recordó una anécdota que vivió con el Charro de Huentitán en un encuentro con el público.

El intérprete del regional mexicano perdió la vida el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años de edad. El cantante permaneció internado por poco más de cuatro meses en un hospital de Guadalajara, Jalisco a raíz de una caída y también se le diagnosticó el síndrome de Guillain-Barre. Actualmente, sus restos descansan dentro de su rancho Los Tres Potrillos.

Andrés García concedió una entrevista para el programa Hoy, donde recordó, con nostalgia y admiración, a quien considerara como uno de sus mejores amigos. El galán de películas contó que en una ocasión estaba con Vicente Fernández por la Ciudad de México y, como era de esperarse, las personas que estaban en el lugar no dudaron en acercarse a ellos, pero no para pedirles fotografías a los dos artistas.

FOTO: Especial /Jovani Pérez

“Vicente era tan auténtico que un día que veníamos por Insurgentes, habría sido no sé su quinta o sexta película u otra película, yo ya tenía 50 películas, él se da cuenta que la mayoría de la gente me saludaba a mí, me pedía autógrafos a mí”, relató.

La situación terminó por incomodar un poco al Charro de Huentitán, pues no entendía por qué Andrés García era más solicitado por el tumulto de gente y terminó lanzando un comentario muy a su estilo.

“En ese tono ranchero que él usaba, dijo: ´Ching*, la próxima vez me visto de charro a ver a quién saludan más´”, contó el intérprete dominicano.

Andrés García (Foto: Cuartoscuro)

El protagonista de memorables producciones mexicanas como Pedro Navaja, Mujeres engañadas, La mujer prohibida y La venganza de María, también compartió cuáles eran las principales cualidades que veía en Vicente Fernández. Además, comentó que el Charro de Huentitán es el mejor intérprete de música regional mexicana, según su opinión.

“Se nos fue Vicente que, además de ser, según yo, el mejor cantante de música ranchera que ha habido en la historia del país, era un buen hombre, era una buena persona, era un hombre inteligente”, agregó.

Por último, el galán de películas lamentó el fallecimiento de su amigo, pues también lo considera como una de las figuras del medio más representativas del país. El dominicano explicó que en los siguientes años será muy dificil que otro cantante o actor brille a ese nivel, pues son pocos los artistas que logran posicionarse en la cima del éxito.

(Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

“Vicente tenía un año más que yo, aunque empezó después que yo en el cine. Se van acabando las grandes figuras, ahora, de ahí a que se fabriquen, se construyan o se conviertan algunos en grandes figuras, pasan por lo menos 20, 25 años, no se hacen tan rápido”, continuó.

En una entrega previa de la misma entrevista, Andrés García confesó que actualmente se encuentra atravesando por complicaciones en su estado de salud, pues recién le fue detectado un padecimiento en la médula espinal que lo orilló a solicitar una transfusión de sangre.

El actor de 80 años explicó que el proceso se atrasó debido a las pasadas fiestas decembrinas, pero espera que en las próximas semanas pueda seguir adelante. También comentó que es sangre O negativo, la cual suele ser dificil de encontrar, por lo que pidió ayuda para conseguirla.

(Foto: TV Azteca)

“Tiene un condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita está muy muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco”, declaró su esposa, Margarita, ante las cámaras del matutino.

