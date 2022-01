Exatlón México: Antonio González fue eliminado en polémico duelo contra Heber Gallegos

Antonio González fue eliminado de "Exatlón México" (Foto: Instagram/@exatlonmx)

La penúltima semana de Exatlón México está a punto de finalizar. Antonio González, apodado White mamba, fue eliminado de la competencia. No obstante, la salida de Tony fue dramática y causó revuelo en los fans del programa, ya que Heber Gallegos, con quien se midió, aplicó una inusual estrategia.

La eliminación se dio entre integrantes del equipo rojo debido a que Conquistadores logró ganar las dos pruebas por la supervivencia. Heber y Antonio no tenían de otra, pues eran los únicos hombres de la escuadra escarlata. Con este resultado, los tres varones del grupo contrario, es decir, Koke, David y Ramiro, están clasificados al último ciclo del reality.

Tony compitió contra Heber Thunder Gallegos con una desventaja clara. Este último contaba con dos medallas, que en el duelo final se convierten en vidas extra. Pese a estar contra la lona, Gallegos no utilizó sus preseas en un principio. Cuando todo apuntaba que el corredor iba a ser descalificado, decidió tomar su ventaja y eliminar a Antonio. En el adelanto del programa confesó que ese era su plan.

Antonio al momento de su eliminación (Foto: Instagram/@exatlonmx)

“Esa fue mi estrategia, hacer que se desenfocara un poco al momento de no usar las medallas”, confesó Heber Gallegos. “Pude aprovechar eso, si no, me hubiera tenido que ir yo”, agregó.

Tanto Antonio González como Heber contaron con siete vidas. Aunque este último fue quien inició mejor la contienda, eventualmente Tony, basquetbolista profesional, tomó ritmo y ganó consecutivamente. El duelo, en un punto de la noche, estaba 4 a 1, a favor de Antonio.

Aún estando en una situación crítica, Thunder, en una primera instancia, decidió guardar sus medallas. Este gesto no es inusual, a lo largo de las temporadas de Exatlón ha habido varios casos donde entre compañeros deciden no usar sus preseas. La explicación que han dado es que prefieren utilizarlas en contra de sus rivales.

Heber Gallegos y "Tony" González en competencia (Foto: Instagram/@exatlonmx)

El basquetbolista así lo entendió, por lo que le causó duda. “¿Normal?”, preguntó Tony a sus compañeras sobre con qué fuerza debía salir. “Normal, así debe de ser. Métete a tu juego”, concluyó Zudikey. Nataly, la otra participante del equipo, tampoco comprendió lo que sucedía. “Pues para eso son, sino, ¿para qué las ganó?”, comentó.

La victoria de Gallegos no modificó su estancia al límite. A pesar de ello, por una segunda ocasión, optó por dejar sus medallas inhabilitadas. “Lo de Heber también es un acto de valentía. Se está enfrentando a su compañero de equipo y no quiere utilizar ninguna ventaja adicional”, analizó Rosique.

Con un marcador más cerrado, 2 a 1, Heber por fin accedió a sus preseas. Antonio González no tenía ninguna vida extra y aunque se le ofreció una por parte de Nataly, no la quiso utilizar. La victoria del profesional del basquetbol volvió a poner todo a un solo punto. La situación se repitió, causando así que Thunder quemara todas sus ventajas. Finalmente, el velocista Heber Gallegos se impuso y eliminó a Antonio González. Aunque perdió sus medallas, el corredor logró neutralizar un marcador que lo colocaba en nocaut.

Antonio y Heber, los últimos hombres del equipo escarlata (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Con frialdad, el deportista explicó en el adelanto del programa del domingo que así era su movimiento. La idea fue desconcentrar a Antonio al punto en que estuvieran con las mismas posibilidades. En Instagram, algunos internautas, externaron que Tony fue el verdadero ganador y que merecía una segunda oportunidad en otra temporada.

De este modo, la rama varonil de Exatlón México cerró filas para encarar la semana final. Los competidores David La bestia, Enrique Koke Guerrero, Ramiro Garza y Heber Gallegos entrarán al último ciclo del programa. La siguiente emisión definirá cuáles deportistas se alistan a la final. Hasta ahora en contienda están Zudikey, Nataly Dynamom Gutiérrez, Ximena Duggan, Marysol Cortés y Tanya Núñez, pero solo cuatro estarán en la siguiente ronda.

