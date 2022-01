Hospital dio por muerto a exguitarrista del TRI, Sergio Mancera, por error: “Está muy mal este asunto”

FOTO: Youtube/Arnulfo Martínez Torres

En la tarde del viernes pasado, circuló en redes sociales la noticia de la supuesta muerte del músico y exguitarrista del TRI, Sergio Mancera, también conocido como “Condor”. Posteriormente, su hijo, el comediante Radamés de Jesús, indicó que todo se trató de un error cometido por el personal del Hospital General Balbuena, en la Ciudad de México.

Según contó el comediante a través de redes sociales, alrededor de las nueve de la mañana, el hospital le comunicó la supuesta muerte de su progenitor. Sin embargo, la información estaba equivocada.

“Salió la infromación de que Sergio Mancera, mi papá, había muerto. Fue la información que nos dio el hospital a las nueve de la mañana, el Hospital General de la Jardín Balbuena, y resulta que se equivocaron, dieron mal la información. Yo a toda la gente que ha subido cosas en las redes de agradecimiento hacia mi papá, se lo agradezco mucho (...) y les pido una disculpa de mi parte”, expresó Radamés en un video que tiene poco más de un minuto de duración.

“Está muy mal este asunto, me preocupa por el sistema en el que vivimos, está muy cabrón, pero que Dios bendiga a toda esa banda roquera por todo el apoyo que me ha dado, pero pues fue falsa.., bueno, simplemente se equivocaron en el hospital y dieron información errónea”, explicó.

Según contó el comediante, otros miembros de la banda, como Alex Lora le dieron sus condolencias ante la noticia falsa del fallecimiento del músico que toca la guitarra en temas como Triste canción y Niño sin amor. Finalmente, los seguidores de la agrupación mexicana reaccionaron al video de Radamés con alivio porque todo se tratara de una desafortunada equivocación.

A través de su cuenta de Twitter, algunos usuarios escribieron: “No sabía que este we es su hijo. Pero que bueno que al buen Sergio Mancera le siga embonando cualquier manguera. Venga maestro”, “Menos mal que sólo fue un mal momento, ánimo muchachos. Saludos”, y “No fue falsa, fue errónea”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la agrupación.

Hay que recordar que la separación del músico de la agrupación ocasionó una fuerte polémica dentro del grupo. Se especularon diversas razones para su salida del grupo, entre ellas, una supuesta paga menor al resto de sus compañeros o una supuesta rencilla entre los miembros de la agrupación.

Sin embargo, años después, la famosa agrupación que comenzó en 1968 y participó en el famoso festival de inicios de los 70, Avándaro, se reunió en un concierto realizado en el Auditorio Nacional. Asimismo, recientemenre se organizó una tocada para homenajear y beneficiar al guitarrista Mancera, con la presencia del grupo mecxicano Heavy Nopal.

El Tri ha vendido más de 30 millones de discos en su carrera y ha tenido cinco nominaciones para el Premio Grammy bajo la categoría de Mejor Álbum de Rock en Español por sus álbumes Cuando tú no estás, Fin de siglo, No podemos volar y 35 años y lo que falta todavía. Así como en la categoría mejor álbum de rock vocal dúo o Grupo para Alex Lora: del three al tri (40 rolas del alma. Mi mente y aferración).

Por su parte, el comediante Radamés recientemente participó en la última temporada de Inseparables, en donde también participaron celebridades como Carlos Trejo, Romina Marcos, entre otros.

