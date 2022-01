Ignacio López Tarso desea cumplir 100 años y festejar con un clásico sobre el escenario

Fotos: Infobae México

La historia cinematográfica y del entretenimiento nacional no se podría escribir sin el nombre de Ignacio López Tarso, el reconocido e icónico actor mexicano que a lo largo de su trayectoria ha logrado dejar una huella imborrable en el corazón del público, no solo por sus inigualables actuaciones, sino que también por su cálida personalidad y carisma.

El próximo sábado 15 de enero, el oriundo de la Ciudad de México llegará a los 97 años de edad y festejará su día en compañía de sus familiares más cercanos en una íntima reunión, así lo adelantó en una entrevista que cedió para el programa Hoy.

“Será una comida muy agradable, con mis tres hijos, como unos 8 nietos y unos 12,15 bisnietos, chiquitos todos”, comentó.

El actor confesó que le gustaría llegar a los 100 años de edad

Durante la charla, el protagonista de Macario extendió una petición para Andrea Legarreta y Galilea Montijo, pues entre bromas y risas, les pidió que antecedan por él para que conserve su estupenda salud y pueda cumplir un centenario de vida.

“Yo les decía a ustedes que, por favor, intervengan ante el mero, mero, a ustedes que les hace caso, ustedes piden algo y nadie se los niega, ustedes pídanle que yo llegue a los 100, por lo menos, ¿no?”, dijo. “Decretado”, respondió la presentadora tapatía. “200, amor mío”, continuó la esposa de Erik Rubín, seguida por su compañera.

A pesar de las complicaciones que podrían presentarse naturalmente en su cuerpo por su edad, Ignacio López Tarso ha sido de los pocos actores mexicanos que no han dejado de trabajar desde su debut. De hecho, el intérprete confesó que planea celebrar su centenario sobre los escenarios, desarrollando una puesta en escena de algún autor clásico y recibiendo el cariño del público.

“Hacer una gran obra, un Shakespeare, hacer una obra griega, hacer una obra de teatro clásico español del siglo VXI. Eso espero para los 100 años, volver al teatro con una obra y con el teatro lleno, las espero a ustedes dos en esa función”, declaró.

Al instante, tanto las conductoras de Hoy desearon que sus palabras se cumplan y confirmaron su asistencia al festejo: “Qué joya, amor, sería un regalaso”, respondió Andrea Legarreta. “Así va a ser, ahí nos va a tener, prometido. Los vamos a besuquear todo y a besar todo”, mencionó Galilea entre risas.

Por último, Ignacio López Tarso compartió cuál es su secreto para tener una buena salud y poder estar cerca de cumplir su anhelado deseo. El actor explicó que además de llevar una dieta balanceada bajo la supervisión de sus doctor, también procura dormir plácidamente y confesó que abandonó los pequeños placeres que solía disfrutar en su juventud.

“Hago lo mejor posible, como lo mejor posible, duermo lo mejor posible, bebo lo poco que puedo beber porque todo me lo han prohibido los doctores, ya no bebo tequila, ya no fumo cigarros, ya no fumo puros, ya no tomo café exprés, ya no puedo tomar coñac con el café después de la comida, me han quitado lo mejor”, externó Ignacio López Tarso en videollamada con Hoy.

A pesar de que ya no puede consumir algunas cosas, el protagonista de El hombre de papel vive cada día al máximo: “Sigo disfrutando de la vida con lo poco que tengo”, dijo. En entrevista con Infobae México, el actor confesó que no se considera una leyenda como algunos lo nombran.

“No soy una leyenda, soy un actor, tengo mucho tiempo de trabajar. La gente me ha visto hacer de todo en el cine, teatro, televisión, tengo 73 [en el medio] años de modo que tengo toda una vida muy grata. He hecho obras maravillosas en el teatro, shows en cine, he hecho buena televisión, de modo que las tres cosas tengo buen recuerdo de lo que he hecho”, se sinceró.

