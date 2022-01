Alfredo Adame se deslindó de sus hijos: “No llevan mi sangre”

Adame evalúa la posibilidad de volver a las telenovelas (Foto: Infobae México)

La polémica continúa siendo un distintivo de Alfredo Adame, quien en esta ocasión habló sobre sus relaciones familiares, en específico de su separación de Mary Paz Banquells, con quien procreó a Sebastián, Alejandro y Diego, hijos con los que el actor no lleva una buena relación desde hace algunos años.

Fue en un encuentro con la prensa donde el también conductor de televisión contó cómo está recibiendo este 2022: “Iniciando el año bien, con salud, con todo en orden, yendo al gimnasio y proyectando todo para este año”, dijo a manera de saludo.

Adame aseguró que hasta hace poco solía “pasarle” una pensión alimenticia a su hijo Sebastián, el menor de la familia, sin embargo “ya no procede porque ya es mayor de edad, tiene 22 años”.

Mary Paz Banquells es la madre de los tres hijos de Adame Foto: Captura de pantalla

“Precisamente ahorita ya en febrero empiezo a cerrar ese asunto. Ya estamos divorciados, ya sólo queda la división de bienes, que no le toca nada porque estamos casados por bienes separados y ella nunca puso un peso partido por la mitad y lo de la pensión arreglarlo”, expresó el también aspirante a político.

Adame contó que si su ex pareja intentara “quedarse con algo” esto no sería posible, debido a que, en sus palabras, ella ya “arrasó” con distintas propiedades materiales: “ya se quedó con una casa en Pedregal de Tepepan, con una Hummer, con un Mercedes, con tres coches que eran de Uber, se quedó con todo. Se llevó todo lo de la casa; cuando se fue, la dejó vacía”, añadió el polémico actor.

Visiblemente airado, el actor de 63 años y ex candidato de la alcaldía Tlalpan por el Partido Redes Sociales Progresistas, volvió a deslindarse de la relación con sus hijos, a quienes en el pasado ya ha desconocido, pese a un supuesto intento de reconciliación:

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Así no es mi sangre”, expresó el histrión, que también destacó que ya cuenta con posibles proyectos para volver a la pantalla chica:

El actor ha quedado divorciado de Mary Paz Banquells (foto:revistaq.mx)

“Hay ofrecimientos de telenovelas, hay una en Argentina, había también una propuesta para Colombia, de un reality show como el de Inseparables, pero el internacional, y aquí en Televisa me han hablado de dos producciones para ver si me interesa y bueno ya veremos”, expresó Adame.

Al ser cuestionado si se había encontrado con Laura Bozzo o con su ex, Diana Golden, en sus visitas a Televisa para revisar proyectos, Adame contestó: “No, espero no topármela nunca, me va a dar un infarto. No me interesa, ni me viene ni me va si me las topo”.

Y es que sobre la conductora peruana, Alfredo aseguró que “ya está todo listo” para interponer una nueva demanda contra ella, toda vez que dice tener pruebas de que la conductora y sus allegados trasportaban en el pasado a personas procedentes de Perú para trabajar en México, donde eran explotados laboralmente:

Adame asegura tener pruebas del delito de Trata de personas por parte de Bozzo (Fotos: Cuartoscuro // Televisa)

“Ahí le tengo otro, la denuncia por Tráfico y trata de personas. Ya está todo listo, nada más que asome la cabeza y va. Voy a hacer una denuncia pública a una Fiscalía y ya la Fiscalía se encargará de investigarla. La tengo guardada, conozco a las víctimas, tengo nombres y todo”, aseguró el actor, pues dijo que le consta que las personas traídas al país por Laura y su ex pareja, Christian Suárez, eran alojadas en distintas colonias de la capital mexicana:

“Traerlos con una intención de que trabajen con una visa de turistas ya es tráfico, estar trayendo y trayendo, ponerlos a trabajar y darles el veinte por ciento”, expresó.

