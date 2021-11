Alfredo Adame reaccionó a la libertad de Laura Bozzo: “Asquerosa sin escrúpulos”

Adame aseguró que podría haber un motivo de corrupción en el caso Fotos: Cuartoscuro

Luego de que Laura Bozzo diera a conocer que le fue suspendida la orden de aprehensión que tenía en su contra por parte de las autoridades mexicanas de manera definitiva tras llegar aun acuerdo para resarcir sus asuntos fiscales, ahora uno de sus más férreos detractores reaccionó.

Ha sido el actor Alfredo Adame quien se dijo sorprendido de que la justicia mexicana le diera una oportunidad a la conductora de televisión, esto luego de los presuntos delitos fiscales en los que habría incurrido la peruana cuando supuestamente intentó vender una propiedad que había sido embargada por la Secretaría de Hacienda.

Visiblemente molesto en un encuentro con los medios de comunicación, el polémico actor aseguró que ya no creerá en la justicia del país, pues para él es inaudito que se haya llegado a esta resolución con el pago adelantado de más de dos millones de pesos por parte de Bozzo.

Según el actor, él fue quien alertó a las autoridades del posible fraude cometido por Bozzo Fotos: Cuartoscuro // Televisa

Entre insultos, Adame se refirió a Laura como “un ser repugnante” que ha cometido un fraude fiscal, además de aludir a los problemas con la justicia que la presentadora de Laura en América ha tenido en el pasado. Adame incluso dejó entrever que la resolución del juez estaría vinculada a un problema de corrupción:

“Yo dejaría de creer en la justicia. Imagínate a una persona que dijo que México era un país de mierda y que los mexicanos éramos uno pendejos y que cometió fraude fiscal y que hizo tantas cosas que se lo perdonen. Ni me interesa qué creo que haya pasado, puede ser corrupción, pero imagínate dar un amparo a una persona con esos antecedentes”, externó el conductor.

Adame, quien cuando se dio a conocer la orden de aprehensión de Bozzo, sobre quien incluso fue girada una ficha roja por parte de la Interpol, aseguró haber sido él quien dio el aviso a las autoridades sobre el presunto actuar delictivo de la peruana, ahora descalifica el regreso a la escena televisiva de la presentadora.

Adame lleva varios meses atacando duramente a la conductora peruana (Foto: Instagram)

Y es que Laura anticipó que regresará a la televisión en 2022 con un proyecto similar a los formatos de talk show que ya ha presentado, además de comenzar con los preparativos de una bioserie, donde dijo, revelará verdades de su vida íntima, así como en dónde se estuvo “escondiendo” tres meses de las autoridades antes de llegar a un acuerdo.

“Es una delincuente… vino a otro país a cometer los mismos agravios. Ella no es un ser humano, es una asquerosa, un ser sin valores, sin escrúpulos, es un ser miserable, repugnante, un ser vil. No tiene principios, no tiene nada. Es un monstruo”, remató.

Bozzo y la suspensión se su orden de aprehensión

Laura Bozzo pagó la medida cautelar que el pasado 11 de agosto le había sido impuesta. En ese momento la FGR ordenó prisión preventiva para la presentadora por evasión de impuestos, pero Bozzo no acató lo ordenado y no se presentó al reclusorio Santiaguito, por lo que el 18 de agosto la FGR solicitó una ficha roja a Interpol para arrestarla en 190 países. Ante este panorama la conductora de Laura En América prefirió cumplir con lo demandado y hoy 22 de noviembre se hace oficial que se suspendió de manera definitiva la orden de captura en su contra después de haber pagado 2 millones 600 mil pesos mexicanos como garantía.

Con este mensaje, Bozzo dio aviso de su situación legal (Foto:Twitter/laurabozzo)

Un juez federal dejó firme la suspensión definitiva que impide por tiempo indefinido a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar la orden de aprehensión que existe contra la presentadora de televisión. A raíz del proceso que se le sigue por la presunta venta de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que supera los 12 millones de pesos.

