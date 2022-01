Ana Martín confesó que tiene un “crush” con un famoso cantante británico

(Foto: Instagram / @anamartinof)

En los últimos años, Ana Martín ha llamado la atención del público con su participación en las redes sociales, pues ha conquistado a los usuarios más jóvenes con sus icónicas fotografías y divertidos TikToks. En esta ocasión, la reconocida actriz dio de qué hablar al confesar que siente una atracción especial por el músico y cantante británico, Ed Sheeran.

La protagonista de El pecado de Oyuki concedió una entrevista para el programa Hoy, donde habló un poco sobre su vida personal. Durante la charla, manifestó que tiene un crush (amor platónico o amor idealizado) con el intérprete de Shape of you y Perfect.

“Es un cantante predilecto, de los jóvenes de su generación de ustedes...Ed Sheeran”, dijo algo apenada por la revelación. Ana Martín explicó que el gusto que siente por el reconocido cantante no sólo se basa en su indudable talento musical, pues también considera que es una persona bastante atractiva, con lo que se unió a las miles de fanáticas que halagan al oriundo de Reino Unido.

“Las dos cosas. Mira que yo nunca pensé que me gustaría a estas alturas de mi vida alguien, pero su personalidad me encanta”, externó.

La actriz de 75 años comentó que siempre ha sentido una atracción especial por los hombres que tienen un look rockero, el cual atribuyó a imagen actual que tiene Ed Sheeran: “Me gustan mucho los rockeros y él, con su pelo rojo, la guitarra atrás y cómo camina, cómo habla”, añadió.

Ana Martín dejó entrever que es una fiel admiradora del interprete de Thinking out loud, aunque no lo mencionó tal cual. Tal fue que la actriz de Soy tu dueña aprovechó las cámaras del matutino de Televisa para extender una petición a todas aquellas personas que deseen mandarle un presente; pidió que le ayudaran a conseguir algún artículo con la imagen del británico.

“Quiero una camisita de Ed Sheeran, si ustedes me la pueden conseguir porque yo ya he buscado por todos lados, hasta por las redes, y no hay manera, todo está saturado”, comentó.

A pesar de la atracción que siente por el músico inglés, Ana Martín explicó que actualmente ya no está dispuesta a tener una relación sentimental con algún hombre, ya no se encuentra en la búsqueda del amor: “Mira, si a estas alturas de mi vida veo a un hombre desnudo me da un infarto”, dijo.

Recientemente, la originaria de la Ciudad de México formó parte de La Desalmada, telenovela protagonizada Livia Brito y José Ron cuyas transmisiones terminaron en octubre del 2021. Ahora, la actriz regresará a la pantalla chica en Corazón guerrero, un proyecto encabezado por Salvador Mejía.

“Mi personaje es la abuelita de la protagonista joven y de la protagonista adulta, la mamá. Entonces las traigo a raya a las dos. Está padrísima la telenovela”, declaró.

Ana Martín tiene una de las carreras artísticas más fructíferas y solidas del medio nacional. Durante su juventud enamoró a miles de fans con su espectacular figura e inigualable belleza y ha dejado una huella en el corazón del público con sus papeles en recordadas producciones, tales como Tacos al carbón, donde compartió el protagónico con Vicente Fernández, Verano salvaje, El lugar sin límites, El profeta Mimí, El regreso de Ben Wyatt, entre otras.

Reciente mente se especuló sobre el posible retiro de la actriz, situación que desmintió contundentemente, pues piensa seguir deleitando a los amantes de las telenovelas con sus personajes: “No nunca y quien diga que me voy a retirar, pues está bien, qué hacemos, qué se hace con un chisme necio, pues ponerse necia o no pelar”, comentó ante las cámaras de Hoy.

