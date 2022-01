Octavio Ocaña: cuáles eran sus planes para este 2022

El actor quería incursionar en el mundo del Stand Up

A casi tres meses del lamentable fallecimiento de Octavio Ocaña, se recuperó una entrevista donde el actor, quien se robó el corazón del público mexicano desde su niñez con Benito Rivers en Vecinos, compartió cuáles eran los objetivos profesiones que tenía pensado desarrollar durante este 2022.

Octavio Pérez Ocaña murió el 29 de octubre del 2021 a los 22 años de edad por un disparo en la cabeza. El intérprete estuvo involucrado en una persecución policiaca en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, hechos que hasta el día de hoy continúan bajo investigación, pues sus familiares siguen luchando por esclarecer el caso con ayuda de su representante legal.

El oriundo de Villahermosa, Tabasco tenía muchos planes por desarrollar tanto en su vida profesional como personal. Al respecto, el programa De primera mano recuperó una entrevista de Octavio Ocaña que data de julio del 2021, donde el actor confesó que se encontraba en pláticas para participar en un nuevo proyecto. Sin embargo, no dio más detalles sobre cuál era el nombre del posible programa o el giro que tendría.

“Tengo un nuevo proyecto. Todavía no se los puedo comentar, desgraciadamente, hasta que me autoricen, pero ya estarán al pendiente, ya les voy a ir avisando, pero ya va a ser pronto”, comentó.

Otra de las metas que esperaba cumplir a este 2022 era incursionar en el mundo del Stand Up. Según explicó el intérprete mexicano, había estado preparando un show con el que esperaba seguir compartiendo el carisma que por años lo caracterizó, pero enfocado en la comedia sobre el escenario.

“Estoy haciendo también un Stand Up que estamos escribiendo igual, pero vamos a ver las presentaciones obviamente para el año que viene. Yo empecé desde enero con esto y no se ha podido por alguna u otra cosa, pero esperemos el año que viene, si ya se puede, me van a estar viendo ahí cuando gusten”, mencionó.

Durante la entrevista, Octavio Ocaña también se mostró agradecido por la oportunidad que le brindó la producción de Vecinos para volver al programa después de su ausencia y explicó que seguiría colaborando en serie de comedia durante las próximas temporadas.

“Otra vez me dieron la oportunidad en Vecinos, de que dejé [...] me apoyaron muy bien. Yo sentía así nervios de ´ahora qué onda, qué hago´. Me abren las puertas y ya me contagio de esta misma gente, que es impresionante la carrera de todos mis compañeros y de los nuevos compañeros también, y otra vez me puse a su ritmo”, explicó.

A pesar de su ausencia y a manera de tributo, Vecinos mantendrá a “Benito Rivers” dentro de la historia, pero le darán una vuelta a la secuencia que llevaba, pues supuestamente el joven solo tendrá comunicación con su novia debido a que se encuentra de viaje.

En el ámbito personal, Octavio Ocaña tenía una relación sentimental con Nerea Godínez, quien recientemente inmortalizó al actor en su piel con un tatuaje. Aparentemente, los enamorados tenían una estupenda relación y el tabasqueño también convivía con el hijo de su novia. Tanta era la felicidad de la pareja que decidieron dar el siguiente paso y se comprometieron en matrimonio, por lo que esperaban unir su vidas este 2022.

Tras la muerte del actor, Nerea Godínez recordó, con profunda tristeza y nostalgia, el día que Octavio Ocaña pidió su mano en matrimonio. Para ello, quien fuera la prometida del intérprete subió un video a su perfil de Instagram donde capturó el momento y las palabras exactas que expresó su entonces pareja frente a su madre.

“Su hija me gusta mucho, la amo demasiado”, comenzó Ocaña notablemente nervioso frente a su suegra. “Le quiero pedir, si usted nos autoriza, por favor, pedimos su mano de la señorita para casarme con ella y que usted este presente el día de la boda, por favor”, expresó.

