Exatlón: Mati Álvarez reveló cómo inició el conflicto con Casandra Ascencio

Este 9 de junio Mati Álvarez se enlazó en videollamada con los conductores de Ventaneando, durante su conversación, la atleta de Exatlón México habló sobre la polémica que se destapó el 8 de junio en Twitter.

El problema surgió porque Casandra Ascencio no recibió la mitad del dinero ganado por Mati en la Copa Exatlón, aparentemente la atleta acordó dividir dicho premio monetario entre las dos.

En el programa de TV Azteca, la integrante de Titanes, el equipo rojo, se mostró indignada pues aseguró que, entre otras acciones, Ascencio la llamó “perra” en televisión nacional, por lo que no estaba dispuesta a cumplir el acuerdo de darle la mitad del dinero: “y todavía me quiere cobrar 250,000 pesos que gané con mi esfuerzo”, mencionó la atleta.

La ‘Golden Champion’ explicó que ‘MVP’ (Casandra Ascencio) se acercó para pedirle su apoyo, ya que su puntaje durante la Copa Exatlón no le permitiría llegar a la final. Ante esto, Mati Álvarez la dejó ganar para que pudieran llegar juntas a dicha fase de la competencia.

Ante esto, la ganadora de la cuarta temporada de Exatlón México aseguró lo siguiente:

“Casandra no iba bien en puntos, y de hecho yo nunca lo había hecho en mi vida, ella se acercó y me dijo ‘Oye Mati, pues no voy a pasar a la final si es que no gano en esta’, le tocaba contra mí y yo la dejé ganar para que pasara a la final, bueno, los últimos cuatro, y después ya llegar las dos juntas”