México

Adolescente embarazada lucha por su vida tras ataque armado de su pareja en Puebla

Josefina, de 16 años y con seis meses de gestación, permanece en terapia intensiva; la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación mientras continúa la búsqueda del agresor

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La joven fue trasladada de emergencia al Hospital General de Zacatlán. (Crédito: Google maps)
La joven fue trasladada de emergencia al Hospital General de Zacatlán. (Crédito: Google maps)

Josefina H., una adolescente de 16 años con seis meses de embarazo, permanece en terapia intensiva tras ser baleada presuntamente por su pareja sentimental en el municipio de Zacatlán, Puebla. El presunto agresor, identificado como Eduardo N., de 28 años, continúa prófugo.

El ataque ocurrió la noche del viernes 1 de mayo en la comunidad de Camotepec, perteneciente a la Sierra Norte de Puebla, dentro de un domicilio ubicado en la zona de Zacatlán que, de acuerdo con reportes de medios locales, correspondería a la vivienda de los padres de la menor.

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La joven fue trasladada de emergencia al Hospital General de Zacatlán, donde permanece internada en estado delicado bajo atención médica especializada. Hasta el cierre de esta nota informativa no se ha informado oficialmente sobre la condición del bebé.

Debido a la gravedad de las lesiones, familiares de Josefina solicitaron resguardo policial en el hospital ante el temor de que el agresor intente regresar para atacarla nuevamente. Elementos de seguridad estatal y municipal mantienen vigilancia preventiva en el inmueble.

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Aunque las autoridades no han detallado públicamente la mecánica del ataque, reportes preliminares señalan que Eduardo N. habría iniciado una discusión con la adolescente luego de que ella se negara a irse a vivir con él fuera de la comunidad.

Primer plano de las manos de una persona, con un anillo en el dedo anular derecho, rodeando su vientre abultado cubierto por una camiseta morada
La joven fue trasladada de emergencia al Hospital General de Zacatlán, donde permanece internada en estado delicado. (Imagen ilustrativa | Crédito: AFP)

De acuerdo con la denuncia presentada por la familia, el hombre presuntamente amenazó con matarla si no accedía a trasladarse con él a la Ciudad de México, donde actualmente residiría. Tras la negativa de la joven, presuntamente le disparó y huyó del lugar.

Versiones extraoficiales difundidas por medios locales indican que el señalado agresor se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol y drogas al momento del ataque, aunque esta información no ha sido confirmada por autoridades ministeriales.

A través de redes sociales, familiares de la víctima difundieron la identidad y señas particulares del presunto responsable para solicitar apoyo ciudadano en su localización. La publicación fue replicada ampliamente en grupos vecinales de Zacatlán y municipios cercanos.

Sin órdenes de aprehensión ni detenciones

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el avance de la investigación ni ha informado sobre órdenes de aprehensión o detenciones relacionadas con el caso.

La evolución médica de Josefina en las próximas horas será clave para determinar su pronóstico y el del embarazo, mientras continúan las labores de búsqueda para ubicar al hombre señalado como responsable de la agresión.

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